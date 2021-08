Zu diesem Zeitpunkt war die Norderstedter Fußball-Welt noch in Ordnung: Jan Lüneburg liegt quer in der Luft und trifft nach schöner Vorarbeit von Jonas Behounek zum 2:0 für die Eintracht, die in der zweiten Halbzeit bis auf die letzten zehn Minuten überzeugend auftrat.