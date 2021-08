Tennis Jetzt soll endlich der Aufstieg in die Nordliga her

Frank Best

Frank Best

Das Schleswig-Holstein-Liga-Tennismannschaften des TC Garstedt und des TC Rot-Weiss Wahlstedt ermittelten im Nachbarschaftsduell den Sieger in der Staffel 20. Hinten von links: Dieter Schütz, Andreas Voß, Bennet Krause, Ben Morgenstern, Robin Cawley, Claus Piening, Vincent Stephan (alle TCG). Vorne von links: Laurens Intert, Jonas Denker, Colin Klein, Mika Petkovic und Clemens Intert (alle TC Rot-Weiss). Es fehlt Alexander Isenberg.

Die Herrenmannschaft des TC Garstedt will am 4. September gegen den Suchsdorfer SV III den Sprung in die höhere Klasse schaffen.