„Der SV Henstedt-Ulzburg ist ein schlafender Riese“

Henstedt-Ulzburg. Felix Karch (36) trainierte die dritte Fußball-Herrenmannschaft des Hamburger SV, feierte mit den U-17-Juniorinnen des Vereins große Erfolge: 2019 holte der HSV den Hamburger Pokal und wurde in der Hallenfußballvariante Futsal Deutscher Meister. In der wegen Corona abgebrochenen Saison 2019/2020 gewann das Team die Staffelmeisterschaft in der Bundesliga Nord/Nordost. Anfang Mai verkündete der HSV den Wechsel auf der Trainerposition zu Niels Quante (27). Karchs Vertrag lief am 30. Juni aus, seit dem 1. Juli ist er Sportlicher Leiter für Frauen- und Mädchenfußball beim frischgebackenen Zweitligisten SV Hen­stedt-Ulzburg.

Herr Karch, bevor wir über Ihre neue Aufgabe reden: Wie haben Sie Ihr Aus beim Hamburger SV verkraftet?

Felix Karch: Das war nicht einfach. Ich wurde auf die Geschäftsstelle bestellt, um über meinen Vertrag als Trainer der B-Juniorinnen für die neue Saison zu reden. Es gab kein Signal, worum es wirklich gehen sollte. Am nächsten Tag wurde mir recht sachlich mitgeteilt, dass mein auslaufender Vertrag nicht verlängert wird und ich mit sofortiger Wirkung das Training nicht mehr leiten dürfe. Dies hätte weder sportliche noch persönliche Gründe. Das alles kam sehr überraschend für mich und hat mich natürlich getroffen.

Haben Sie die Gründe erfragt?

Nein. Ich habe eine Vermutung, die ich mit meiner mittlerweile gewonnenen Lebenserfahrung aber für mich behalten werde. Ich sage dazu nur noch: Ich war zwölf Jahre beim HSV und habe meinen Beitrag geleistet, den Mädchenfußball wieder auf die bundesweite Landkarte zu hieven. Würde ich die Zusammenarbeit mit einem verdienten Trainer beenden, würde ich ihn anders verabschieden. So, wie es abgelaufen ist, sagt es einiges über die handelnden Personen aus. Bei mir haben sich noch am Abend einige Spielerinnen und Trainer aus dem HSV-Mädchenbereich gemeldet. Ich habe viel Zustimmung und Bestätigung erfahren, und das hat mir gutgetan.

Trudelten auch ähnlich schnell neue Angebote ein?

Ja. Aus allen Bereichen. Frauen- und Mädchenfußball, Herren- und Jungenfußball, Verbände. Das Trainerteam des SV Henstedt-Ulzburg, Christian Jürss und Saskia Breuer, hat sich extrem um mich bemüht. (lacht) Sie haben regelrecht gebaggert.

Nun sind Sie Sportlicher Leiter für Frauen- und Mädchenfußball beim SV Henstedt-Ulzburg. Was reizt Sie daran?

Diese Aufgabe ist total spannend. Es geht darum, etwas Großes gemeinsam aufzubauen. Mit allen. Dem Vorstand, der Abteilungsleitung, den Sponsoren, natürlich auch mit den Spielerinnen, den Trainern und Trainerinnen, allen Menschen im Funktionsteam und der Gemeinde. Wir wollen die ganze Region hier mitnehmen. Der SV Henstedt-Ulzburg ist ein schlafender Riese. Und die Aufgabe als Sportlicher Leiter verlangt von mir einen neuen Blickwinkel, stellt andere Anforderungen an mich. Ich werde sowohl dem Trainerteam zuarbeiten als auch mit dem Vorstand, den Sponsoren und dem gesamten Umfeld kommunizieren. Und natürlich versuchen, meine guten Kontakte gewinnbringend für den SVHU einzusetzen.

Die erste Frauenmannschaft ist in die 2. Bundesliga aufgestiegen und hat sich durch den Gewinn des Lotto-Pokals für den DFB-Pokal qualifiziert. Sie waren im Urlaub, um aufzutanken. Wie haben Sie diese Spiele erlebt?

Per Liveticker und Telefonschalten. Es spricht für den unglaublichen Charakter und die Moral der Frauen, wie sie trotz großen Verletzungspechs die sieben Entscheidungsspiele im Juni – vier Relegationsspiele und drei im Pokal – durchgezogen haben. Ich kann meinen Hut gar nicht oft genug ziehen. Ich fand es übrigens auch ganz gut und sogar wichtig, dass ich nicht auf dem Platz vor Ort dabei war. Ich habe zu dieser Saison nichts beigetragen, mein Dienstbeginn war offiziell der 1. Juli. Da wollte ich mich nicht aufdrängen und mitfeiern. Außerdem habe ich die Pause gebraucht.

Nun steht das Abenteuer 2. Bundesliga an. Ist das Team dafür stark genug?

Wir haben aus meiner Sicht einen starken Kader beisammen. Sicher muss er noch punktuell verstärkt werden. Dafür gilt es, unsere guten Kontakte zu nutzen und die Spielerinnen, die wir holen, mit Leidenschaft und Herz von unserem Club zu überzeugen. In den ersten ein, zwei Jahren kann es nur um den Klassenerhalt gehen. Das wird ein nackter Überlebenskampf, den wir erfolgreich bestreiten wollen. Danach ist vielleicht mehr möglich.

Bleibt es bei der Aussage von Trainer Christian Jürss im „Sportbuzzer“, nötig sei für die 2. Bundesliga ein mittlerer fünfstelliger Etat? Die meisten anderen Vereine werden mehr Geld ausgeben…

Zahlen kann ich noch nicht kommentieren. Uns geht es um Identifikation. Bildlich gesprochen: Wir werden sicher nicht der Kühne-Club der 2. Frauenfußball-Bundesliga sein. Eher das kleine gallische Dorf auf der Landkarte.

Großsponsoren lehnen sie ab?

So generell kann man das nicht sagen. Aber das ist aktuell nicht unser Thema. Es geht in diesem Bereich darum, unseren jetzigen Sponsoren etwas zu bieten, sie als wichtigen Teil unserer tollen Gemeinschaft zu begreifen.

Fußball spielt beim SV Henstedt-Ulzburg ja nicht nur das erste Frauenteam. Was sind Ihre Ziele für den Mädchenfußball?

Wir müssen uns erst einmal sortieren. Corona hat allen Vereinen weh getan. Aber wir haben unsere Ziele. Wichtig wäre zum Beispiel der Aufstieg der

U 17 in die Bundesliga. Und der Breitensport wird künftig auch weiterhin eine wichtige Rolle spielen.

Sie haben einen unbefristeten Vertrag unterschrieben. Bleiben Sie nun für immer?

Ich habe nichts dagegen, sehr lange zu bleiben. Ich glaube daran, dass unsere Zusammenarbeit sehr gut funktionieren wird. Ich konzentriere mich jetzt voll und ganz auf meine Aufgabe als Sportlicher Leiter. Es gibt für mich so viel zu tun und so viel zu lernen. Ich habe richtig Bock darauf.