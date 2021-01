DHB setzt Drittliga-Spielbetrieb bis 28. Februar aus

Henstedt-Ulzburg. Der Corona-Lockdown hat den Handball und somit auch die erste Frauenmannschaft des SV Henstedt-Ulzburg weiterhin fest im Griff. Wie der Deutsche Handballbund mitteilte, wird der Spielbetrieb in den 3. Ligen aufgrund der Pandemie bis zum 28. Februar ausgesetzt. Im Hintergrund arbeite man aber bereits an Konzepten, um einen anschließenden Neustart zu ermöglichen.

SVHU ist Tabellendritter der Nord-Ost-Staffel

SVHU-Trainer Christian Gosch glaubt derweil nicht daran, mit seinem Team in eineinhalb Monaten schon wieder auf Punktejagd gehen zu können. Die Frogs-Ladies, die ihr letztes Drittliga-Match am 24. Oktober bestritten haben, belegen derzeit den dritten Tabellenplatz in der Nord-Ost-Staffel. „Erst einmal ist es richtig, dass es keine Wettkämpfe gibt. Aber ich glaube nicht, dass wir im März wieder auflaufen, geschweige denn zu einem normalen Spielbetrieb zurückfinden werden." Gosch verschwendet aktuell eh keinen Gedanken an Punktspiele. Für ihn ist die Rückkehr zu einem Mannschaftstraining wichtiger.

Video-Einheiten mit Athletik- und Metalcoach

In einer Videokonferenz mit dem Deutschen Handballbund sei man über den Beschluss informiert worden, den Spielbetrieb vorerst weiter ruhen zu lassen. „Der DHB diskutiert alternative Szenarien, wie man diese Saison noch zu Ende bringen kann. Wenn überhaupt noch einmal gespielt wird, dann aber bitte nur mit einem richtigen Testkonzept“, verlangt Christian Gosch.

Sein Team habe das Glück, sich mit Hilfe von Athletikcoach Markus Tröger und Mentaltrainer Karsten Voß regelmäßig per Video-Übungseinheiten fit halten zu können. „Aber auf Dauer ist das nicht das Richtige für uns. Wir sind Mannschafts- und Hallensportler.“ Bei den aktuellen Witterungsbedingungen sei an Outdoor-Aktivitäten gegenwärtig nicht zu denken. Gosch: „Für uns wäre es super, wenn wir unter Auflagen in die Halle dürften, um Verletzungsprophylaxe zu betreiben.“

Schwierige Kaderplanung für die Serie 2021/2022

Den 46 Jahre alten Coach treibt derweil noch eine andere Sorge um. Was wird aus dem aktuellen Kader, wenn die Saison 2020/2021 irgendwann beendet ist? „Zum selben Zeitpunkt im vergangenen Jahr hatten wir unsere Personalentscheidungen bereits unter Dach und Fach. Wir müssen es trotz Corona schaffen, für die neue Serie zu planen.“