Ob und wann es 2021 große Volksläufe gibt, ist ungewiss

Der 24. Arriba-Stadtlauf in Norderstedt wird nicht am 6. Juni stattfinden. Ausrichter SV Friedrichsgabe sucht einen Alternativtermin.

Norderstedt. Das Coronavirus hat die Sportwelt nach wie vor fest im Griff. Während Fußballprofis, die Biathleten oder Berufshandballer auf nationaler und internationaler Ebene aktiv sein dürfen, Punktspiele und sogar Welt- oder Europameisterschaften absolvieren können, müssen die Amateure weiter pausieren. Einzig Freizeitsport unter freiem Himmel – alleine oder zu zweit mit entsprechendem Sicherheitsabstand – ist erlaubt.

Viele Menschen haben aus der Not eine Tugend gemacht und in den vergangenen Monaten mit dem Laufen begonnen. Nachdem der anfängliche Kampf mit dem inneren Schweinehund gewonnen war, stellten sich die ersten Fortschritte ein, das Laufen begann sogar Spaß zu machen. Viele Hobbysportler, aber auch ambitionierte Fortgeschrittene möchten ihr Leistungsvermögen jetzt liebend gerne unter Wettkampfbedingungen testen, sich mit anderen Sportlern vergleichen und persönliche Bestzeiten aufstellen. Alle fragen sich, wann und wo n diesem Jahr Volksläufe stattfinden. Aber die Aussichten sind alles andere als vielversprechend.

Undenkbar: Veranstaltungen mit 2000 Aktiven

Der 24. Arriba-Stadtlauf Norderstedt beispielsweise war ursprünglich für Sonntag, 6. Juni, geplant. Doch das Event wird nicht stattfinden – zumindest nicht an diesem Tag. Eine Ausrichtung der Veranstaltung mit rund 2000 Teilnehmern, die sich im Start- und Zielbereich vor dem Arriba-Erlebnisbad tummeln, ist in der aktuellen Situation undenkbar. Ob und in welcher Form der Stadtlauf zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt wird, weiß Sylvia Schock vom Organisationsteam des SV Friedrichsgabe heute noch nicht. „Die ganze Lage ist einfach zu ungewiss. Wir suchen aber einen neuen Termin, haben eine Menge Ideen und warten jetzt erst einmal das Ende des Lockdowns ab“, sagt Schock.

Auch der Hamburg-Marathon wird verlegt

Der im vergangenen Jahr zweimal abgesagte Hamburg-Marathon wird auch am 25. April 2021 nicht stattfinden. Dies teilte der Veranstalter nach Rücksprache mit den Hamburger Behörden mit. „Wir führen hierzu bereits seit einiger Zeit sehr konstruktive Gespräche. Vor allem gilt es, Fragen zu etwaigen Terminüberschneidungen mit anderen Branchen zu klären", so Cheforganisator Frank Thaleiser. Daher wurde auch noch kein späteres Datum genannt.

Auf der offiziellen Veranstaltungsseite (www.haspa-marathon-hamburg.de) heißt es: „Wir arbeiten weiter unermüdlich an der Planung und Umsetzung der Veranstaltung – es bleibt bei dem bereits angekündigten Timing. Ende Januar sollte ein Alternativtermin feststehen. Diesen teilen wir euch dann umgehend mit.“

KT möchte am 1. Mai zumindest präsent sein

Der 1. Mai ist traditionell für den Kaltenkirchener Stadtlauf reserviert. Aber kann an diesem Tag schon wieder Sport in größeren Gruppen stattfinden? „Der Termin steht im Laufkalender des Schleswig-Holsteinischen Leichtathletik-Verbandes. Allerdings können wir uns zurzeit keinen Stadtlauf mit Hunderten von Zuschauern und Teilnehmern auf dem Gelände vor dem Rathaus vorstellen. Auch wissen wir heute noch gar nicht, wie die Situation unserer Sponsoren in ein paar Monaten ist“, sagt Geschäftsstellenmitarbeiterin Carola Kubisch aus dem Stadtlauf-Organisationsteam der Kaltenkirchener Turnerschaft.

Die KT würde gern irgendeine Laufveranstaltung anbieten, um Präsenz zu zeigen. „Vielleicht wird es ein kleiner Volkslauf ohne Zuschauer und Rahmenprogramm oder eine Veranstaltung nur für den Nachwuchs“, sagt Kubisch. Dass die 31. Auflage des beliebten Volkslaufs am 1. Mai in der gewohnten Größenordnung stattfinden wird, glaubt zurzeit niemand.

"HU läuft" ist auf den 10. September verschoben

Der SV Henstedt-Ulzburg hat die für den 7. Mai geplante 13. Auflage von „HU läuft“ bereits auf den 10. September verschoben. „Wir sind der Meinung, dass Corona uns noch weiter beschäftigen wird und wir daher die Veranstaltung nicht in gewohnter Form durchführen können. Bei dieser unsicheren Lage können wir auch unseren Sponsoren nicht gerecht werden“, sagt Doris Sagasser vom Orgateam.

Aktuelle Informationen über die Laufevents in Schleswig-Holstein gibt es bei den ausrichtenden Vereinen. Die Termine sind im Laufkalender der Schleswig-Holsteinischen Leichtathletikverbandes veröffentlicht.

www.shlv.de/laeufe