Der Norderstedter Judokämpfer Dominik Falk (21, TuRa Harksheide) belegt bei den deutschen Studentenmeisterschaften in Münster den dritten Platz in der Kategorie bis 66 Kilogramm. Seine Vereinskameradin Tabea Kühl (U 17) wird in der Gewichtsklasse bis 52 Kilogramm trotz verletztem Zeigefinger Norddeutsche Meisterin und holt außerdem DM-Bronze.





Die Seniorenvolleyballer des 1. VC Norderstedt werden zum vierten Mal Deutscher Meister in der Altersklasse bis 42 Jahre. Die Routiniers bleiben während des gesamten Turniers in Fellbach ungeschlagen.





Rettungsschwimmer Stephan Eder (DLRG Norderstedt) holt bei den Deutschen Seniorenmeisterschaften Silber im Dreikampf der Kategorie M 30.





Die Nachwuchsleichtathleten Jesko Baguhl, Christian Dorra, Yannick Regh, und Nick Scharkowski (alle LG Alsternord) werden mit neuem Vereinsrekord (1:46,6 Min.) Hamburger Meister in der Rundenstaffel der Altersklasse M 10/11.





Bei den Landesmeisterschaften der Recurve-Bogenschützen in Malente gibt es Gold für Vater und Sohn: Niels Gäde setzt sich in der offenen Klasse durch, Günter Gäde triumphiert bei den Senioren. Bei den Damen holt Sylvia Frank den dritten Titel für die Schützengemeinschaft Norderstedt und sichert sich anschließend bei der DM in Krefeld die Vizemeisterschaft.





Leichtathletiktalent Franziska Nicklas (16, LG Alsternord) belegt bei den deutschen A-Jugend-Meisterschaften in Hanau den siebten Platz und verbessert ihre persönliche Bestleistung um sechs Sekunden auf 4:40,06 Minuten.





Karoline Grymel (12, 1. SC Norderstedt) wird Hamburger Meisterin der bei den Juniorinnen III im Tennis. Der Verband Deutscher Tennislehrer kürt Roger Stenquist vom TSC Glashütte zum Clubtrainer des Jahres.





Die Nachwuchsmannschaften des 1. VC Norderstedt-Alstertal-Langenhorn gewinnen bei den Hamburger B- und D-Jugend-Meisterschaften der Volleyballer drei von vier möglichen Titeln.





Die Mannschaften der Männer und Frauen der Startgemeinschaft Wasserratten bleiben zweitklassig. Die Frauen landen beim Vor- und Endkampf in Bremen auf dem dritten Platz in der 2. Bundesliga Nord, Lutz Reinke und Thorben Andreas werden zusammen mit den Männern des SwimTeams Elmshorn Vierter.





Ein herber Rückschlag für die ambitionierten Ziele der Handballgemeinschaft Norderstedt ist der Abstieg des ersten Männerteams aus der Regionalliga Nord-Ost. Zwar gewinnen die Schützlinge von Trainer Markus Ginckel nach hartem Kampf das Derby gegen die Bramstedter TS mit 30:27, zum Klassenerhalt reicht es trotzdem nicht. Besser macht es die weibliche A-Jugend der HG Norderstedt: Das Team von Coach Torsten Steckelmann steht nach dem 25:24-Erfolg gegen die HSG Kropp-Tetenhusen als Meister der Regionalliga Nord fest. Die dritte HGN-Männermannschaft wird durch einen 22:21-Erfolg gegen den Oberliga-Club TuS Alstertal Hamburger Pokalsieger.





Riesenerfolge für Norderstedts Nachwuchstänzer: Die Geschwister Dimitrij (18) und Milana Mikulich (16, 1. SC Norderstedt) werden in Bremerhaven Norddeutscher Meister in der Hauptgruppe S-Latein und erkämpfen bei der DM in Oldenburg den dritten Platz, Finn Bohn und Irina Michaelis (ebenfalls SCN) werden trotz Trainingsrückstands in Brühl DM-Sechste bei den Junioren II. Die zwölf Jahre alten Victor Kraft und Marina Beck vom TC Elbe werden Deutsche Vizemeister der Junioren I B-Standard.





Zum Abschluss der Hallensaison gewinnen die Senioren der LG Alsternord bei den gemeinsamen Leichtathletik-Landesmeisterschaften von Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern 18-mal Edelmetall. Bei der 96. Auflage der traditionellen Alsterstaffel in Hamburg gewinnen die Mitglieder der LG Alsternord sechs erste Plätze und sind damit erfolgreichster Verein.





Die Männermannschaft des 1. SC Norderstedt und das Frauenteam von TuRa Harksheide machen den Aufstieg in die Basketball-Oberliga perfekt. Die weibliche U-18-Mannschaft des SCN wird erstmals Landesmeister und qualifiziert sich für die Nordtitelkämpfe.





Die Ju-Jutsu-Kämpfer des Norderstedter Vereins Kodokan gewinnen bei den norddeutschen Meisterschaften in Norderstedt sieben Titel. Beim Deutschland-Cup in der Moorbekhalle holen die Norderstedter Talente viermal Gold.





Tennis-Youngster Malte Christesen (1. SC Norderstedt) erreicht bei den Norddeutschen Meisterschaften bei den U-12-Junioren das Endspiel.



Cathérine Friedrich (17, SG Wasserratten) sichert sich bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften in Warendorf zwei Goldmedaillen über 100 und 200 Meter Schmetterling. Ihr gleichaltriger Vereinskamerad Lutz Reinke gewinnt bei der Kurzbahn-DM in Goslar in der Jahrgangswertung zwei Silbermedaillen über 100 und 200 Meter Schmetterling und wird außerdem Dritter über 50 Meter Freistil.





Es nützt alles nichts: Die Fußball-Frauen des Hamburger SV müssen nach nur einem Jahr in der Bundesliga wieder in die Regionalliga absteigen. Ein Trost für die Elf von Trainer Andrew Pfennig ist das Erreichen des DFB-Pokalfinals gegen den FFC Frankfurt in Berlin. Gegen das mit Nationalspielerinnen gespickte Team verlieren die Norderstedterinnen im Olympiastadion vor 20.000 Zuschauern mit 0:5.





Beim 6. Arriba-Stadtlauf in Norderstedt setzen sich die Vorjahressieger Simon Brehmer (LG Wedel-Pinneberg, 34:16 Minuten) über 10 Kilometer und Patrick Rambow (LG Alsternord, 16:14 Min.) über 5 Kilometer erneut durch. Die Frauenwettbewerbe gewinnen die Raisdorferin Christine Schlenz über 10 Kilometer (38:48 Minuten) und Nicole Bartsch (Büdelsdorf), die für die halbe Distanz 20:20 Minuten benötigt. 1855 Läuferinnen und Läufer sind am Start – Rekord!



Kim Lea Borchers gewinnt wie schon im Jahr 2001 den Hugo-Stange-Pokal des Glashütter SV im Leichtathletik-Dreikampf.





Der Norderstedter Springreiter Jacob van der Walle gewinnt in Lentföhrden das zehnte S-Turnier seiner Karriere. Beim mit 2000 Euro dotierten S-Springen auf Hof Nordpol gewinnt van der Walle ebenfalls.Bei den Deutschen Meisterschaften in Einbeck machen die Ju-Jutsu-Kämpfer des Norderstedter Vereins Kodokan reiche Beute.





Sabine Felser (bis 70 Kilogramm) holt in Gold bei den Senioren, Mirja Thiel (bis 66 Kilogramm) gewinnt bei den A-Jugendlichen. Andreas Herglotz (bis 62 kg) wird Vizemeister bei den Senioren, Marisol Harms (bis 62 kg) holt Bronze. Ebenfalls Dritter wird Sven Petzold (bis 80 kg) bei den A-Jugendlichen.





Der Norderstedter Eddy Münch legt nach Kritik an seiner Führung sein Amt als Präsident des Kreisfußball-Verbandes Segeberg nieder.





Aus und vorbei: Der Traum vom großen Fußball in Norderstedt ist ausgeträumt, die Oberligamannschaft des 1. SC Norderstedt wird vom Präsidium abgemeldet . Grund sind die unterschiedlichen Vorstellungen des Vereins und des Hauptsponsors, der Stadtwerke Norderstedt und ihrer Tochtergesellschaften. Die zweite Hiobsbotschaft aus der Norderstedter Fußballszene: Der Glashütter SV steigt aus der Verbandsliga ab, das Team zerstreut sich in alle Himmelsrichtungen. Immerhin schaffen TuRa Harksheide und der SV Friedrichsgabe den Sprung in die Landes- beziehungsweise in die Bezirksliga.





Die B-Jugend-Spieler Stefan Radke und Philipp Kerl (1. VC Norderstedt-Alstertal-Langenhorn) gewinnen in Dissen überraschend den Nordcup der Beachvolleyballer und qualifizieren sich für die DM in Schwarzenbek, an der auch ihre Vereinskollegen Vivian Clauberg und Oliver Kook teilnehmen.





Leichtathlet Horst Hufnagel (67, LG Alsternord) wird Senioren-Europameister mit der deutschen 4 x 400-Meter-Staffel (4:21,98 Min.) und gewinnt im Einzelrennen der Altersklasse M 65 (64,19 Sek.) die Bronzemedaille. Hufnagels Vereinskameradin Ingeborg Thoma (50) belegt im Weitsprung den dritten Platz. Die Nachwuchstalente des Vereins sichern sich bei den Hamburger Mehrkampfmeisterschaften der Schülerinnen und Schüler insgesamt sechs Titel.





Die Kunstturnerinnen Marie Schmitz, Isabelle Marquardt, Aylin Tuna, Rabea Homp und Nadine Elkan (Startgemeinschaft TuRa Harksheide/SV Friedrichsgabe) holen sich bei den schleswig-holsteinischen Mannschafts-Landesmeisterschaften der Altersklassen 7 bis 9 den Titel.





Christoph Claus, Marc Ahrens, Claas-Tim Lohmann, Lennart Temme und Timm Wackert (alle Startgemeinschaft Wasserratten ) werden Mannschafts-Landesmeister und schwimmen beim Bundesfinale in Katzwang zur Bronzemedaille.





Renate Wölk und Rudi Schoof (beide TuRa Harksheide) werden zum ersten Mal Norderstedter Stadtmeister im Tischtennis.





Patrick Rambow (LG Alsternord) wird bei den Deutschen Juniorenmeisterschaften in der Hamburger Jahnkampfbahn Sechster im 3000-Meter Hindernisrennen. Karoline Hagen (ebenfalls LGA) wird Fünfte über 400 Meter. Trainer Torsten Murr gibt nach 19 Jahren sein Amt als verantwortlicher Trainer ab, sein Nachfolger wird Volker Schönfeld.





Die nun schon seit drei Jahren in 46 Kämpfen ungeschlagene Judo-Männermannschaft von TuRa Harksheide verteidigt den Hamburger Meistertitel.





Janine Streubel (15, Norderstedter Kunstturnzentrum Harksheide) wird Landesmeisterin am Stufenbarren und Boden. Vera Homp (11) schafft den Sprung in den D/C-Nachwuchskader des Deutschen Turnerbundes.