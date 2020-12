Kreis Segeberg. Die Zuschauer eng nebeneinander auf den Tribünen, Bockwurst und Bier satt, stickige Luft und Budenzauber auf dem Parkett: All das wird es in diesem Winter nicht geben, die Hallenfußballsaison in der Region fällt wegen der Corona-Pandemie aus. Gerade für die gastgebenden Vereine ist das auch finanziell ein großer Verlust, wie das Abendblatt von den Veranstaltern der größten Turniere erfahren hat.

Der Leezener SC war dem Schleswig-Holsteinischen Fußball-Verband (SHFV) sogar zuvorgekommen. Als die Bundesregierung Ende Oktober den neuerlichen Lockdown für November bekannt gab und somit sämtliche Aktivitäten im Sektor Freizeitsport nicht mehr ausgeübt werden konnten, traf der LSC eine Entscheidung mit Weitsicht. Obwohl es die Gesetzeslage so noch nicht vorgab, sagte der Verbandsligist sein beliebtes Hallenturnier um den Solarstrom-Cup für Anfang Januar 2021 ab. „In den Gebäuden der Amtssporthalle ist es nicht möglich, den Anforderungen von Hygienekonzepten nachzukommen, und dementsprechend müssen wir auf diese Veranstaltung verzichten“, so Vorstandssprecher Heino Togert. Der SHFV zog einige Tage später nach, sprach ein allgemeines Turnier-Verbot für die laufende Saison aus.

Heino Togert, Vorstandssprecher des Leezener SC.

Foto: Thomas Maibom

Das trifft die Clubs in der ohnehin angespannten Corona-Zeit sehr empfindlich. So sollen in Leezen die Einnahmen aus dem dreitägigen Hallen-Spektakel maßgeblich den Etat der Liga-Mannschaft für die gesamte Saison finanzieren. Zahlen wollte Togert zwar nicht nennen, er räumte aber ein: „Das ist ein nicht unwesentlicher Posten in unser Finanzplanung.“

Kompensieren will der LSC die klaffende Lücke mit seinen treuen Sponsoren. Die hätten sich bislang sehr solidarisch mit ihrem Verein gezeigt. „Auf der Jahreshauptversammlung im Oktober haben wir das ganz klar gesagt: Hut ab vor den Partnern, die uns weiter so umfangreich unterstützen“, sagte Togert. Doch wie lange das noch so sein wird, sei fraglich. Den ersten Lockdown im Frühjahr hätten die Leezener relativ schadlos überstanden. Die Prognose für den Winter sehe schon anders aus. „Mein Bauchgefühl wird jede Woche schlechter. Langsam kommen wir in den Bereich, wo das Verständnis der Sponsoren aufhört.“ Abstriche müsse man nicht nur in der Planung des Liga-Etats machen, sondern in der gesamten Fußball-Abteilung.

Nur wenig Sorgen in Bezug auf das Vereinsgeschehen macht sich Martin Ghafury vom Landesligisten TuS Hartenholm . Dass der kreisweit sehr beliebte Blomberg-Cup im Januar nicht stattfinden kann, sei zwar schade und treffe vor allem die fußballerische Seele der Segeberger, in finanzieller Hinsicht habe man aber vorgesorgt. „Wir haben uns schon beim ersten Lockdown im Frühjahr gedacht, dass Hallenturniere im Winter ausfallen werden. So haben wir dann auch in den Gesprächen mit unserem Förderverein und unserem Sponsor mit einer Absage kalkuliert“, erklärt der Sportliche Leiter der Hartenholmer.

Durch den Ausfall des Blomberg-Cups und der Absage der großen Halloween-Party „Hahoween“ Ende Oktober ist auch beim TuS Hartenholm ein entsprechender Verlust zu beklagen, bestätigt Ghafury. Allerdings halten sich die laufenden Ausgaben aufgrund des Corona-Lockdowns bei der Liga-Mannschaft in Grenzen. „Aufwandsentschädigungen für die Spieler, Schiedsrichter-Kosten, An- und Abfahrt für die Punktspiele: All das fällt jetzt eben weg.“

Martin Ghafury, Sportlicher Leiter des TuS Hartenholm.

Foto: Frank Best

Da man die Kaderplanung auf einer gesunden Basis aufgebaut habe und „wir nicht mit dem Geld um uns werfen“, komme man nun durch die Corona-Krise auch nicht in große Bedrängnis. Weil Ghafury ein Freund von weitsichtigen Überlegungen ist, hat er bereits jetzt die Spielergespräche für die kommende Saison in Angriff genommen. Das Stichwort Finanzen wird auch dabei nur eine untergeordnete Rolle spielen. „Wir wollen hier keine Söldner haben.“

Auch der SV Wahlstedt hatte schon frühzeitig im Herbst beschlossen, die 29. Auflage des Raiba-Leezen-Cups 2021 nicht stattfinden zu lassen. Am jeweils zweiten Januar-Wochenende geht es in der Halle an der Scharnhorststraße normalerweise so richtig rund. Bis zu 3000 begeisterte Fans säumen an den drei Turniertagen zumeist die Tribüne. Undenkbar ist das alles heute, das weiß auch Michael Neumann, Sportlicher Leiter des SVW.

Er ist zusammen mit dem Förderverein Fußballabteilung für die Durchführung des Indoor-Highlights verantwortlich. „Es fiel uns natürlich schwer, dass wir angesichts stark steigender Infektionszahlen im Frühherbst frühzeitig handeln mussten“, sagt Neumann. Wie üblich hatte man schon Anfang August mit den Vorbereitungen begonnen, es hatten 34 Mannschaften gemeldet.

Die mittlerweile leichte Entspannung bei den Corona-Zahlen in Schleswig-Holstein stimmt den Turnierchef zuversichtlich, dass sich die Turnier-Zwangspause nicht noch einmal wiederholt. Furkan Cörek, Vorstand des Fördervereins und ebenso einer der Mitorganisatoren, fügt hinzu: „Ohne Zuschauer macht Hallenfußball keinen Sinn.“

Furkan Cörek vom Förderverein des SV Wahlstedt.

Foto: SV Wahlstedt

Das Organisationsteam sei sich der gesellschaftlichen Verantwortung sehr bewusst und wolle der Infektionsausbreitung unbedingt entgegenwirken. Der finanzielle Verlust ist nicht unerheblich. „Unter dem Strich wird mit den Einnahmen beim Raiba-Leezen-Cup ein Großteil des gesamten Jahresetats der Fußballsparte abgedeckt“, so Cörek.

Von rund 10.000 Euro werden beim Wahlstedter Club gesprochen. Die Erträge aus den Zuschauereinnahmen, aber auch aus dem Catering und der „Players Night“, entfallen bei einem Event, das in der Region des Kreises Segeberg als zweitgrößtes Hallenspektakel nach dem in Leezen eingestuft wird. „Gerade in Wahlstedt entstehen immer wieder neue soziale Kontakte“, betont Michael Neumann. „Wenn Tradition verloren geht, ist das für alle Beteiligten sehr bedauerlich.“