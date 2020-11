Henstedt-Ulzburg. Mit schwierigen Situationen kennt sich Frauke Kuhlmann aus. Die 54-Jährige war schon öfter im Leben an einem Punkt, wo sich die Dinge rapide änderten und Entscheidungen gefällt werden mussten. So auch jetzt, denn aufgrund der Corona-Pandemie ist in ihrem Teamsportshop „Crazy Sport‘s“ im Ulzburger Gewerbegebiet kaum etwas los. In Zeiten, in denen Sportplätze und Hallen gesperrt sind und weder Training noch Punktspiele in den Mannschaftssportarten stattfinden, ist auch der Bedarf nach Textilien und fachkundiger Beratung nicht vorhanden.

„Wir sind dabei, unseren Online-Shop aufzubauen. Die Idee hatten wir schon länger, und jetzt bot sich die Umsetzung an. Das Ganze wird in Kürze losgehen. Das neue Logo – ein goldfarbenes Graffiti auf schwarzem Untergrund mit dem Schriftzug ‘Crazy Hall’ – ist modern und voller Energie. Der Schwerpunkt liegt im Bereich Streetwear und Fashion“, sagt Kuhlmann, die seit 1993 in Henstedt-Ulzburg ansässig ist und Sportmannschaften, Vereine und Verbände ausrüstet.

Dass sie im Kreis Segeberg bekannt ist wie ein bunter Hund, liegt nicht nur an ihrer Kompetenz im Bereich Teamsport, sondern auch an ihrer erfolgreichen sportlichen Vergangenheit. Bis 1992 war die gebürtige Segebergerin leidenschaftliche Fußballspielerin, war acht Jahre lang Mitglied der deutschen Frauen-Nationalmannschaft und wurde in dieser Zeit zweimal Europameisterin.

Sportlich ist Frauke Kuhlmann schon immer gewesen. „Ich habe früher Leichtathletik beim SV Sülfeld betrieben. Meine Stärken lagen im Bereich Sprint, Athletik und Schnellkraft. Das hat mir auch im Fußball sehr viel geholfen.“ Dass sie als Teenager anfing, gegen das runde Leder zu treten, verdankt sie ihrem Onkel Günther Eckler, der extra für sie und seine Tochter Isabell eine Frauenmannschaft gründete. „Er war der Meinung, dass wir Talent haben und unbedingt kicken sollten. Wir haben unheimlich viel Werbung gemacht und schließlich mit aller Kraft ein Team aus dem Boden gestampft“, so Kuhlmann, die noch bis zu ihrem 16. Lebensjahr Leichtathletik und Fußball parallel ausübte.

„Dann musste ich mich aber zwischen beiden Sportarten entscheiden, da ich im Fußball in die Landesauswahl kam. Es ging damals alles rasend schnell“, sagt die Allrounderin, die zum Schmalfelder SV wechselte und sich dort schnell zur Nationalspielerin mauserte. „Ich habe eigentlich nur sein Turnier mit der Landesauswahl bestritten, mit 18 Jahren folgte schon mein erstes Länderspiel gegen die Niederlande.“

Schon früh wurde ihr Talent erkannt und gefördert

Während viele Mädchen und Frauen auch in den 80er-Jahren noch mit großen Widerständen zu kämpfen hatten und mit ihrer Leidenschaft für das Fußballspielen oft auf wenig positive Resonanz stießen, verlief Frauke Kuhlmanns Karriere steil nach oben. „Ich hatte sehr viel Glück, dass ich hier im Norden aufgewachsen bin. Ich wurde überall, wo ich hinkam, gefördert“, sagt sie. „Ich durfte in vielen Herrenteams und in Jugendmannschaften mittrainieren, zum Beispiel beim Hamburger SV unter der Regie von Koordinator Ralf Schehr oder auch in Malente bei Werner Pfeifer. Das hat mir sehr geholfen.“

1989 hatte sich das aufstrebende deutsche Team erstmals für eine Europameisterschaft qualifiziert – diese war zugleich eine Heim-EM. Im Halbfinale traf die DFB-Elf vor 25.000 Zuschauern in Siegen auf Italien und gewann im Elfmeterschießen. Dass sich Frauke Kuhlmann besonders gerne an diese Begegnung erinnert, ist nicht verwunderlich: „Ich habe einen der entscheidenden Strafstöße verwandelt.“ Das Finale gewann Deutschland gegen Norwegen mit 4:1, die Siegprämie war das heute noch legendäre, bunt bemalte Tassenservice von Villeroy & Boch. Von anderen Prämien geschweige denn Geld konnten die Frauen damals nur träumen. „Wir mussten eher noch Geld mitbringen“, sagt Frauke Kuhlmann lachend.

Eines ihrer ersten Länderspiele war 1985 das Duell mit Norwegen in Lüneburg – die Partie endete 2:3.

Foto: WilfriedWitters / WITTERS

1991 verteidigten die DFB-Frauen ihren EM-Titel, im selben Jahr folgte die erste offizielle Fußball-Weltmeisterschaft in China, wo sich die deutschen Frauen Platz vier sicherten. So schön diese Erlebnisse waren, so schwerwiegend waren die Folgen. Die Dauerbelastung forderte ihren Tribut. „Als ich aus China zurückkam, war mein Körper komplett zerschossen. Damals hat niemand auf uns geschaut, die medizinische Betreuung war nicht so wie heute. Ich hatte einen Knorpelschaden im Knie und musste meine Karriere von einem Tag auf den anderen beenden. Für mich brach eine Welt zusammen.“

Aber auch damals fand sie schnell einen Weg aus der Krise. Die gelernte Einzelhandelskauffrau machte sich selbstständig, der Rest ist bekannt. „Ich habe mein Hobby quasi zum Beruf gemacht. Für den Frauenfußball wünsche ich mir mehr Aufmerksamkeit in den Medien. Und wenn es nur ein 30-Sekundenbericht zu den Topzeiten im Fernsehen über ein Champions-League-Spiel ist. Nur so gibt es Sponsoren und Geld, was die Voraussetzung ist, Leistungssport mit Förderung zu verbinden.“