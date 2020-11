Sandra von Cube (SG Wasserratten) gewinnt mit der deutschen 4 x 50-Meter-Freistilstaffel beim internationalen Vergleichswettkampf in Genf die Goldmedaille.





Leichtathletiktalent Sebastian Mlynkiewicz wechselt vom SV Friedrichsgabe zur LG Alsternord. Bei den Landesmeisterschaften in der Alsterdorfer Sporthalle ist der 14-Jährige mit vier Einzeltiteln erfolgreichster Teilnehmer. Im Sommer wiederholt Mlynkiewicz seinen Triumph und holt erneut fünfmal Gold.





Rettungsschwimmerin Birgit Eckhold (DLRG Norderstedt) gewinnt bei den Deutschen Seniorenmeisterschaften in Georgsmarienhütte im Dreikampf der Altersklasse 30 bis 34 Gold. Ihr Vereinskamerad Stephan Eder wird Deutscher Vizemeister bei den Senioren 25 und holt zusammen mit Carsten Thierbach, Matthias Pretz, Erik Schmidt-Riediger und Hauke Stapel in derselben Altersklasse Bronze im Teamwettbewerb.



Sylvia Frank (20, Schützengemeinschaft Norderstedt) sichert sich bei den Deutschen Meisterschaften der Bogenschützen in Krefeld mit 567 von 600 möglichen Ringen den Titel in der Juniorinnen-A-Klasse. Die Linkshänderin setzt sich dabei gegen die gesamte Nationalmannschaft durch.





Die Mitglieder der Tauchgruppe Sepia räumen bei den Landesmeisterschaften im Flossenschwimmen ab. Die Norderstedter holen in Kiel 17 Gold-, acht Silber- und sechs Bronzemedaillen.





Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung erkämpft sich das Frauenteam der Startgemeinschaft Wasserratten beim Endkampf in Hildesheim Platz drei und damit den Verbleib in der 2. Bundesliga Nord. Schon beim Vorkampf überzeugen die Schützlinge von Trainer Jörg Freyher, für den Sprung in die erste Liga fehlen allerdings rund 300 Punkte. Zum Zweitligateam gehören Barbara Kehbein, Rana-Banu Nazli, Sabine Molkenthin, Sandra und Maike von Cube, Anita und Claudia Plewka, Melanie Weiß, Saskia Dannenberg, Svenja Tausch und Natascha Schade.





Marc Fellgiebel , Trainer der Oberligamänner der Handballgemeinschaft Norderstedt, gibt auf. Der 36-Jährige hat darum gebeten, seinen zum Ende der Saison auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern. „Über den Weg und die Voraussetzungen, den Aufstieg in die Regionalliga zu erreichen, gibt es keine absolut übereinstimmenden Standpunkte“, heißt es in der offiziellen Begründung. Nachfolger wird Michael Hübner.





Das Tanzpaar Stephan Hintze/Chantale Hartung vom TuS Alstertal sichert sich bei den Deutschen Meisterschaften der Jugend A über Zehn Tänze in Tübingen die Bronzemedaille und feiert den bis dato größten Erfolg ihrer sportlichen Karriere. Der dritte Platz ist beachtlich, denn Stephan Hintze wohnt in Leipzig, sodass das Duo nur am Wochenende gemeinsam in Norderstedt trainieren kann.





Der Norderstedter Langstreckenläufer Günther Peters absolviert den 15. Hansaplast-Marathon über 42,195 Kilometer erstmals nicht in Joggingschuhen, sondern auf Inline-Skates. Nach 1:50 Stunden kommt der 50-Jährige als einer von 1170 Rollschuhläufern ins Ziel.



Fechttalent Melanie Feistauer (1. SC Norderstedt) gewinnt bei den B-Jugend-Landesmeisterschaften in Lütjensee Gold mit dem Degen und Silber im Florettwettbewerb. Ebenfalls Landesmeister wird die Schulmannschaft des Coppernicus-Gymnasiums in der Besetzung Garrit Graumann, Christoph Kapffer und Christopher Denk.





Die Softballerinnen des 1. SC Norderstedt , die „Wild Witches“ lösen sich nach zehn Jahren endgültig auf. Der Grund sind akute Personalprobleme: Immer mehr Spielerinnen wandern ab, zudem findet sich kein Trainer mehr für das Team.





Die Kunstturnerinnen Jessica Wucherpfennig (SV Friedrichsgabe), Anja Wandschneider, Jaqueline Myohl (TuRa Harksheide) und Jasmin Dettbarn (1. SC Norderstedt) sichern sich in ihren Altersklassen die Landesmeisterschaft im Vierkampf.





Das Männerteam der Volleyballgemeinschaft Alstertal-Harksheide hat zum zweiten Mal nach 1998 den Sprung in die 2. Bundesliga geschafft. Schon vor dem 3:2-Erfolg im letzten Match der Aufstiegsrunde gegen die Netzhoppers Königs Wusterhausen war der VGAH der dritte Platz und damit das Zweitligaticket nicht mehr zu nehmen.





Die Leistungsschwimmer der Startgemeinschaft Wasserratten gewinnen bei den Deutschen Meisterschaften in Berlin drei Titel in den Jahrgangswertungen. Thorben Andreas triumphiert über 400 und 1500 Meter Freistil, Sandra von Cube holt Gold über 400 Meter Freistil.





Die schnellsten Männer Hamburgs kommen von der LG Alsternord. Christian Schmidt, Christian Bergstaedt, Thiemo Kelting und René Plettner werden in der Jahnkampfbahn Landesmeister über 4 x 100 Meter. Das A-Jugendquartett Annalena Meyer, Sonja Bättjer, Carolin Suckel und Alexandra Baguhl ist ebenfalls nicht zu schlagen.





Nach elf Jahren und mehr als 350 Einsätzen in der Fußball-Ligamannschaft hat Andreas Klitzke genug vom 1. SC Norderstedt. Der dienstälteste SCN-Spieler hängt die „Buffer“ nach dem Abstieg seines Teams in die Oberliga allerdings nicht an den Nagel, sondern wechselt zum Verbandsligaclub SV Henstedt-Rhen. Auch SCN-Ligaobmann Michael Schickel hört nach Differenzen mit Stadtwerke-Chef Volker Hallwachs auf, sein Nachfolger wird der frühere HSV-Profi Carsten Kober.





Er ist der „VW-Käfer“ unter den Leichtathleten: Herbert Buchwald (LG Alsternord) läuft und läuft und läuft und ist dabei auch noch erfolgreich. Der 76-Jährige gewinnt bei den Europameisterschaften der Senioren in Jyväskylä (Finnland) drei Goldmedaillen und setzt sich über 5000 Meter, 10.000 Meter und im Marathonlauf durch. Die Begeisterung über die imposanten Leistungen der Routiniers ist im Heimatland der finnischen Lauflegende Paavo Nurmi so groß, dass Buchwald sogar auf den Titelseiten der Tageszeitungen bejubelt wird.





Die Senioren des 1. Volleyballclubs Norderstedt werden in Dessau zum dritten Mal in Folge Deutscher Meister. Bei der inoffiziellen Club-Weltmeisterschaft in Chile unterliegen die Norderstedter im Finale der argentinischen Mannschaft mit 0:3 Sätzen.





Dimitriy und Milana Mikulich (1. SC Norderstedt) werden in Wetzlar Deutsche A-Jugend-Vizemeister in den Lateinamerikanischen Tänzen. Der Traum von einer Teilnahme an den Weltmeisterschaften in Lettland erfüllt sich allerdings nicht. Die gebürtigen Ukrainer warten nach wie vor auf einen deutschen Pass.





Die Fußballfrauen des Hamburger SV werden wieder Regionalligameister, scheitern aber erneut in der Bundesliga-Aufstiegsrunde. Ein kleiner Trost: Die Mannschaft von Trainer Jens Martens gewinnt den Toto-Pokal und setzt sich in der ersten Runde des DFB-Pokals sensationell mit 2:1 gegen Meister FCR Duisburg durch. Das Aus folgt in der 2. Runde: Die HSV-Frauen verlieren gegen den FFC Flaesheim-Hillen nach Elfmeterschießen.





Die von Jürgen Walter trainierten Jungs der Altersklasse M 15 – Christopher Wenz, Sebastian Mlynkiewicz, Michael Schönfeld und Thorben Kraußlach – werden mit 12881 Punkten Hamburger Mannschaftsmeister im Achtkampf . Zum ersten Mal seit 20 Jahren schafft damit ein Schülerteam der LG Alsternord die Qualifikation für die Deutschen Mehrkampfmeisterschaften in Vaterstetten. Dort landet das Team auf dem neunten Platz.





Ju-Jutsu-Kämpfer Nils Schalhorst (Kodokan) gewinnt bei den Weltmeisterschaften in Kopenhagen Silber in der Gewichtsklasse bis 62 Kilogramm. „Jetzt werde ich mich erst einmal ausruhen und eine Woche lang meine Lieblings-Nudelgerichte essen“, sagt der 25-Jährige, der in den vergangenen sieben Monaten Diät gehalten hat.





Die Standardtanz-Formation des TuS Alstertal steigt als Nachrücker in die 2. Bundesliga auf. Die von Wolfgang Daniel und Thorsten Koletschka trainierten Norderstedter profitieren vom Rückzug der Tübinger Formation, die nicht genug Tänzer hat.





Die Judoka von TuRa Harksheide dominieren die Landesliga und werden vorzeitig Hamburger Meister. Doch auf der Aufstiegsrunde zur Regionalliga verzichten die Harksheider in diesem Jahr. „Unsere momentane Kampfstärke ist für die Regionalliga nicht ausreichend“, so Trainer Peter Färber, der lieber noch ein Jahr in der Landesliga bleibt. Zum Team gehören Dominik und Daniel Falk, Robert Siegfried, Daniel Busse, Marc „Euro“ Brockmann und Christian Schirdewahn.





Kurz vor dem Jahresende räumen die von Olympiasiegerin Maxi Gnauck trainierten Nachwuchstalente des Norderstedter Kunstturnzentrums Harksheide noch einmal ab: Rabea Homp, Vera Homp und Leslie Haritz werden in Kiel Landesmannschaftsmeister. Platz zwei holt das zweite Team des Turnzentrums in der Besetzung Leonie Buschbeck, Nadine Elkan, Jasmin und Jennifer Witt.