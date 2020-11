Kadermitglieder dürfen trainieren

Norderstedt. Die Tischtennisdamen des SV Friedrichsgabe spüren die Auswirkungen des aktuellen Lockdowns wie alle anderen Sportler auch: Nach nur fünf Spieltagen wurde die Saison in der Regionalliga Nord zunächst bis zum Monatsende unterbrochen, ob in diesem Jahr überhaupt noch ein Ballwechsel stattfindet, weiß zurzeit niemand. SVF-Spartenleiter Jörg Albrecht geht davon aus, dass die Regionalliga-Saison wesentlich kürzer als geplant sein wird. „Es ist abzusehen, dass bis zum 30. April nur eine einfache Runde gespielt wird. Die ausstehenden Begegnungen werden dann im wohl neuen Jahr ausgetragen, und nur die Hinrunde geht dann in die Wertung“, vermutet Albrecht.

Mit 8:2 Punkten stehen die bislang ungeschlagenen Friedrichsgaberinnen bestens da und sind nach fünf Partien sogar Tabellenführer. Nur gegen den Vorjahresmeister TTK Kiel und gegen den MTV Engelbostel-Schulenburg gab es jeweils ein 6:6-Unentschieden. Für Leistungsträgerin Anna Schüler kam der Sprung an die Spitze schon etwas überraschend. „Wir wussten, dass wir eine gute Mannschaft haben, und wollten auch oben mitspielen. Das konnte man sich vorher auch anhand unserer Leistungsstärke und jener der anderen Teams ausrechnen. Aber an Platz eins haben wir dann doch nicht gedacht“, sagt die 16-Jährige, die eine Hinrundenbilanz von bisher 12:3 Siegen aufweist.

Regionalliga-Damen sind ungeschlagener Spitzenreiter

In den vergangenen zwei Partien gegen den TSV Watenbüttel (11:1) und den SSV Neuhaus (10:2) holte die an Position zwei spielende Glashütterin alle sechs möglichen Einzelzähler. Doppel wurden aufgrund der aktuellen Corona-Lage überhaupt nicht ausgetragen. „Dieses Spielsystem kommt uns offensichtlich zugute. In der Vergangenheit haben wir viele Punkte in den Doppeln liegen lassen. Trotzdem finde ich es schade, dass wir momentan darauf verzichten müssen. Tischtennis ist ja überwiegend eine Einzelsportart und ein Doppel ist die einzige Gelegenheit, zusammen zu spielen. Mir macht das immer viel Spaß“, sagt Anna Schüler. Sechs Punkte in zwei Partien steuerte auch Friedrichsgabes Nummer drei, Anastasilia Efimova, bei. Um für ihr Team antreten zu können, nahm die Ukrainerin, die in Odessa lebt, allerdings eine Menge Strapazen auf sich. „Sie musste vor der Abreise aus ihrem Land einen Corona-Test machen und dann auch noch einen in Deutschland“, so Anna Schüler, die ihre Teamkameradin regelmäßig an Punktspielwochenenden beherbergt.

Auch wenn Anna Schüler zurzeit keine Punktspiele bestreiten kann und auch alle Lehrgänge sowie das für November terminierte deutsche Top-48-Turnier, für das sich auch die SVF-Talente Luna Bousselmame, Carina Ludwig und Max Westphal qualifiziert hatten, abgesagt wurden, können die Toptalente des SVF zumindest in punkto Training jetzt aufatmen. Ab sofort darf wieder – unter entsprechenden Hygienemaßnahmen – in kleinem Kreis geschmettert werden. Jörg Albrecht: „Wir haben auf der Grundlage von Paragraf 11, Absatz 3 der Corona-Verordnung einen Antrag für unsere Landes- und Bundeskaderathleten bei der Stadt Norderstedt gestellt und auch genehmigt bekommen.“

Verein beantragte Sonderregelung bei der Stadt

Im Nachwuchskader des Deutschen Tischtennisbundes (DTTB) sind mit Anna Schüler und Laura Schweiz gleich zwei Asse des SV Friedrichsgabe. Hinzu kommen mit Max Westphal, Luna Bousselmame, Carina Ludwig, Jolina Beckmann, Antonia Nitz und Jacqueline Thiedig fünf weitere SVF-Youngster, die zur schleswig-holsteinischen Landesauswahl zählen. Während die Kaderathleten von der Ausnahmegenehmigung profitieren, findet für alle anderen Spielerinnen und Spieler weiterhin kein Training statt. Das betrifft auch die Mitglieder der ersten und zweiten Herrenmannschaft des SV Friedrichsgabe (beide Bezirksliga). Jörg Albrecht: „Die Teams sind aufgrund der erschwerten Corona-Bedingungen nicht zur Punktrunde angetreten, bleiben aber zusammen und wollen in der kommenden Saison wieder am Spielbetrieb teilnehmen.“