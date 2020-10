Norderstedt. Die Regionalliga-Fußballer von Eintracht Norderstedt haben den Sprung auf den zweiten Tabellenplatz der Gruppe Nord verpasst. Im Derby gegen das U-23-Team des FC St. Pauli hätte der Mannschaft von Trainer Jens Martens dank des überraschenden 2:0-Erfolgs von Schlusslicht Heider SV gegen den FC Teutonia 05 schon ein Unentschieden gereicht, um sich als alleiniger Verfolger von Spitzenreiter SC Weiche 08 Flensburg zu positionieren. Doch das Vorhaben ging gründlich in die Hose: Im heimischen Edmund-Plambeck-Stadion, in dem auch der Nachwuchs des Kiez-Clubs seine Heimpartien bestreitet, gab’s eine bittere 0:3 (0:2)-Niederlage.

Keine Erklärung für katastrophale Leistung

Coach Martens sparte im Anschluss an die höchste Saisonniederlage nicht mit Kritik und wählte auf der Pressekonferenz ungewohnt drastische Formulierungen. „Das war ein hochverdienter Sieg für den FC St. Pauli II und ein gebrauchter Tag für uns. Meine Mannschaft hat eine katastrophale Leistung gezeigt, die nicht zu erklären ist. Auch das Donnerwetter des Trainerteams in der Halbzeitpause hat nichts bewirkt“, sagte der Fußballlehrer, „ich bin mit unserem Auftritt überhaupt nicht einverstanden, das war komplett daneben, da hat überhaupt nichts gepasst. Keiner meiner Feldspieler hat Normalform erreicht. Es war von vorne bis hinten schlecht, die gesamte Mannschaft hat nach dem Schlusspfiff von mir richtig was auf den Deckel gekriegt.“

Möglicherweise wäre diese Maßnahme komplett überflüssig gewesen, wenn Eintracht Stürmer Jan Lüneburg in der 3. Minute die Nerven behalten hätte. Nach einem Befreiungsschlag der Defensive tauchte der 30 Jahre alte Stürmer frei vor Keeper Svend Brodersen auf, schoss den Ball aber links am Tor vorbei – das kann er besser. Und so nahm das Unheil seinen Lauf.

Eintracht wirkt physisch und psychisch müde

Die Norderstedter zeigten nicht einmal ansatzweise, warum sie aus den vorausgegangenen sechs Partien stolze 16 Punkte geholt hatten. Völlig anders präsentierten sich die jungen Paulianer; flink, lauf- und zweikampfstark brachten sie den physisch und psychisch müde wirkenden Favoriten ein ums andere Mal in die Bredouille. Aurel Loubongo-M’Boungou, der als Knirps bei TuRa Harksheide das Fußball-Einmaleins gelernt hat, sorgte auf der rechten Außenbahn immer wieder für Alarm und bereitete mit viel Übersicht und einem maßgenauen Rückpass das 1:0 vor. Kapitän Cemal Sezer hämmerte die Kugel in der 23. Minute unhaltbar für Schlussmann Stefan Rakocevic in die Maschen.

120 Sekunden später hätte Sezer nach einem Patzer des sonst so zuverlässigen Evans Nyarko fast einen weiteren Treffer nachgelegt, doch sein Schuss touchierte nur die Querlatte. Der Angreifer kann indes auch Standards: Seine Ecke fand in der 30. Minute dank tatkräftiger Mithilfe des Norderstedters Philipp Koch den Weg in die Maschen (30.).

Doppelwechsel in der 44. Minute verpufft

Kurz vor der Halbzeitpause riss Jens Martens der Geduldsfaden. Er holte den Gelb-Rot-gefährdeten Koch und Nils Brüning vom Platz, brachte Dane Kummerfeld und Hamajak Bojadgian, um Evans Nyarko ins Mittelfeld vorziehen zu können. Doch der erhoffte Effekt verpuffte spätestens nach dem 3:0 der „Gastgeber“; ein flach hereingegebener Freistoß von Cemal Sezer passierte gefühlt 16 Beine und landete irgendwie bei Jakob Münzner, der mit dem 3:0 für die Entscheidung sorgte (59.).

FC St. Pauli II – Eintracht Norderstedt 3:0 (2:0). – Schiedsrichter: Jannik Schneider (VfR Laboe). – Tore: 1:0 Cemal Sezer (23.), 2:0 Philipp Koch (30./Eigentor), 3:0 Jakob Münzner (59.). – Eintracht: Rakocevic – Rajao da Cunha, Nuxoll, Nyarko, Bork – Koch (44. Bojadgian) – Gutmann (63. C. Williams), D. Williams, von Knebel, Brüning (44. Kummerfeld) – Lüneburg.