Hamburg. Die Fußballer von Eintracht Norderstedt sind in der Nord-Gruppe der Regionalliga Nord die Mannschaft der Stunde. Das Team von Trainer Jens Martens setzte sich im Gipfeltreffen des achten Spieltags mit 2:1 (1:1) beim FC Teutonia 05 durch und schloss nach Punkten zum im bisherigen Saisonverlauf so starken Tabellenzweiten aus Ottensen auf. Die imposante Bilanz aus den letzten sechs Partien: fünf Siege, ein Unentschieden, 16 Zähler und 13:4 Tore – und zwar trotz anhaltender Verletzungs- und Personalsorgen.

Klares Chancenplus für die Gäste

Der Auswärtserfolg auf dem Kunstrasen im Stadion Hoheluft des SC Victoria war hochverdient. Die Gäste erarbeiteten sich im Verlauf der von vielen Zweikämpfen geprägten Begegnung ein klares Chancenplus, standen zudem bis auf eine Ausnahme in der Defensive sehr sicher. Der einzige Vorwurf, der den Norderstedtern zu machen ist: Sie vergaßen, rechtzeitig für klare Verhältnisse zu sorgen.

Nach einem Beginn ohne nennenswerte Höhepunkte schüttelte die Eintracht vor 315 Zuschauern die Anfangsnervosität ab und ging in der 14. Minute in Führung. Nach einer Ecke von Philipp Koch kam Johann von Knebel am langen Pfosten bei einem Zweikampf mit Teutonias Tino Schulze zu Fall, Schiedsrichter Jarno Wienefeld vom VfL Lohbrügge zeigte ohne zu zögern auf den Punkt. Ein Fall für Innenverteidiger Evans Nyarko, der es bei der Ausführung des Strafstoßes allerdings unfreiwillig spannend machte.

Eintracht-Innenverteidiger Yannik Nuxoll (r.) geht resolut gegen seinen früheren Mannschaftskameraden Nick Brisevac zu Werke.

Foto: Anne Pamperin

Sein erster Versuch war lediglich ein klägliches Schüsschen, Keeper Yannick Zummack konnte den Ball sogar festhalten. Die Freude des Torhüters währte indes nur kurz, denn der Unparteiische ließ den Elfmeter wiederholen, da Abdel Hathat zu früh in den Sechzehnmeterraum gelaufen war. Im zweiten Anlauf behielt Nyarko den Überblick, schaute den Schlussmann aus und schob die Kugel cool zum 0:1 in die Maschen.

Zwei Strafstöße, ein Tor

Damit nicht genug: In der 33. Minute entschied Referee Wienefeld erneut auf Strafstoß für Eintracht Norderstedt. Dylan Williams hatte Nick Gutmann auf dem linken Flügel in Szene gesetzt; der Ex-Teutone setzte zum Dribbling an, drang in den „Sechzehner“ ein und spielte Davidson Eden den Ball klar an die Hand. Diesmal schritt Nils Brüning zur Tat, allerdings ohne die nötige Überzeugung: Er schoss so harmlos, dass Zummack mühelos parieren konnte.

Ex-Norderstedter sogen für den Ausgleichstreffer

Die Quittung gab’s wie aus dem Nichts. Kurz vor der Halbzeitpause, präsentiert ausgerechnet von zwei früheren Norderstedtern. Nick Brisevac zirkelte einen Freistoß auf den Kopf von Marcus Coffie, der Torhüter Stefan Rakocevic unbedrängt aus 13 Metern keine Chance ließ.

Die Eintracht ließ sich durch diesen Treffer allerdings nicht aus dem Konzept bringen, schlug stattdessen in der 54. Minute zurück: Ecke Philipp Koch, Kopfball Jan Lüneburg – 1:2! Anschließend vergaben Lüneburg (63.) und Johann von Knebel (73.) und Rico Bork (76.) drei gute Möglichkeiten zum 1:3. Coach Martens: „Wenn wir da etwas cleverer sind, kommt es nicht mehr zur hektischen Schlussphase.“

Dessen ungeachtet machte der Fußballlehrer, der mit Innenverteidiger Fabian Grau, Außenverteidiger Juri Marxen (beide verletzt) sowie Jordan Brown (Rotsperre) drei Stammspieler ersetzen musste, seiner Truppe ein großes Kompliment. „Das Team kämpft als Kollektiv schon seit Wochen erfolgreich gegen alle Widrigkeiten an, das machen die Jungs wirklich gut.“

FC Teutonia 05 – Eintracht Norderstedt 1:2 (1:1). – Schiedsrichter: Jarno Wienefeld (VfL Lohbrügge). – Zuschauer: 315. – Eintracht: Rakocevic – da Cunha, Nuxoll, Nyarko, Bork – Koch – Gutmann (83. Kummerfeld), von Knebel, Williams (87. Bojadgian), Brüning, Lüneburg (74. Kobert).