Hamburg. Die steigenden Corona-Infektionszahlen betreffen in zunehmender Weise auch den Amateurfußball. Die Folge sind Absagen – und Unsicherheit darüber, wie riskant es ist, auf dem Feld zu trainieren und Pflichtspiele zu bestreiten. In einem Rundschreiben des Hamburger Fußball-Verbandes hat Prof. Dr. Tim Meyer, Vorsitzender der Medizinischen Kommission des DFB und der Uefa, hierzu Stellung genommen.

„Während des Fußballspielens ist die Dauer der engen Kontakte so kurz, dass es eigentlich auf dem Spielfeld kaum zu Infektionen kommen kann“, sagt Meyer unter Verweis auf eine Studie, die in den Niederlanden durchgeführt worden ist. „Fußball ist entgegen anders lautender Annahmen eben kein Kontaktsport, sondern eine Sportart mit geringen Kontakten.“ Ein weiterer Punkt sei, dass Fußball an der frischen Luft stattfinde – das würde für ein geringes Infektionsrisiko sprechen.

Außerhalb des Spielfeldes sei das aber anders. „Es sind Fälle von Ansteckungen bei Mannschaftssitzungen in geschlossenen Räumen, aber auch bei anderen Besprechungen in geschlossenen Räumen bekannt. Offensichtlich wurden bei diesen Fällen die Hygiene- und Abstandsvorgaben nicht beachtet.“ Das verdeutliche: Werden die gängigen Standards nicht eingehalten, steigt das Infektionsrisiko. „Bei allen Begegnungen von Menschen muss dem Coronavirus aktiv begegnet werden. Und das gilt auch im Fußballumfeld, zum Beispiel in Besprechungs-, Umkleide- und Duschräumen sowie der Vereinsgastronomie.“

Allerdings habe es auch Infektionen im Umfeld von Fußballteams gegeben, die nicht auf die sportliche Aktivität, sondern auch andere Gründe, etwa private Feiern, zurückzuführen sind. Meyer rät zu hoher Sensibilität. Wer Symptome aufweise, dürfe keinesfalls zu Besprechungen gehen, sondern müsse zu Hause bleiben. „Diese Sensibilität ist gerade bei jungen Menschen wichtig, da es bei ihnen passieren kann, dass die Symptome nur sehr gering ausgeprägt sind.“ Laut Meyer laufen derzeit wissenschaftliche Untersuchungen, um weitere Erkenntnisse zu diesen Themen zu erhalten.