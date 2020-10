Norderstedt. Die Story, in der ein Spieler auf seinen Ex-Club trifft, ist fast so alt wie der Fußball selbst. Im Falle des Spitzenspiels der Regionalliga Nord zwischen dem Zweiten FC Teutonia 05 und dem Dritten Eintracht Norderstedt (So., 14 Uhr, Stadion Hoheluft, live im Stream bei Elbkick.tv) liegen aber noch einmal spezielle Vorzeichen vor. Die Garstedter werden sich gleich mit einem Quartett auseinanderzusetzen haben, welches einst ihre Farben trug. Teutonias Assistenztrainer Jan-Philipp Rose, Innenverteidiger Marcus Coffie, der zentrale Mittelfeldmann Nick Brisevac und Mittelstürmer Sinisa Veselinovic spielten alle einst im Edmund-Plambeck-Stadion.

Eigentlich handelt es sich sogar um ein Quintett, doch für Innenverteidiger Jannik Mohr dürfte die Partie nach seiner langwierigen Fußverletzung zu früh kommen. Zudem sind Coffie und der Ex-St.-Paulianer Davidson Eden als Abwehrblock bei den Teutonen im defensiven Zentrum der Viererkette gesetzt. Einer der vier Ex-Norderstedter, auf die die Eintracht am Sonntag trifft, schaffte es an der Ochsenzoller Straße als nimmermüder Außenverteidiger zur Clublegende: Jan-Philipp Rose. „Es waren acht wunderschöne Jahre bei der Eintracht. Ich habe natürlich noch zu vielen Spielern und auch zum Trainerteam Kontakt“, sagt Rose.

Rose: „Ich musste keine Videos gucken“

Für seine Verdienste erhielt er am Ende seiner Karriere im Sommer 2019 sogar ein Abschiedsspiel von der Eintracht, bei der er auch als Assistent von Chefcoach Jens Martens seine Trainerlaufbahn begann. Rose bereitet die Teutonen vor jedem Spiel mit einer Power-Point-Präsentation auf den nächsten Gegner vor, betreibt dafür ein Videostudium. Normalerweise. „Dieses Mal musste ich keine Videos gucken. Ich kenne ja so gut wie alle Jungs noch sehr gut“, sagt Rose.

Teutonias Assistenzcoach Jan-Philipp Rose war von 2012 bis 2020 in Norderstedt.

Foto: Anne Pamperin

Seine Urteile über die Ex-Norderstedter in den Reihen Teutonias fallen allesamt positiv aus. Über Marcus Coffie („Er hält mit Davidson Eden die Abwehr sehr gut zusammen, ist auch an Persönlichkeit sehr gewachsen“), Nick Brisevac („Der Dreh- und Angelpunkt bei uns. Er setzt die anderen Spieler gekonnt in Szene, ist sehr ballsicher und hat Ambitionen, um in der dritten Liga zu spielen“) und Sinisa Veselinovic („Sini arbeitet viel für die Mannschaft, schafft Räume. Bislang hat er zwei Elfmetertreffer. Wir hoffen, er trifft bald aus dem Feld heraus und kommt in einen richtigen Lauf, wie ihn ein Stürmer braucht“) weiß Rose nur Positives zu berichten, lobt ebenso Jannik Mohrs Engagement beim Herankämpfen nach der schweren Verletzung.

Brisevac und Veselinovic freuen sich auf das Duell

Anders als bei Rose und Coffie verliefen für den bei Teutonia glänzenden Nick Brisevac und für Angreifer Sinisa Veselinovic ihre Zeiten bei den Garstedtern gemischt. Brisevac plagte sich im ersten Jahr mit einer Schambeinentzündung herum, im zweiten kam er besser auf Touren. „Im zweiten Jahr bei der Eintracht habe ich die meisten Scorerpunkte gemacht, im ersten litt ich leider sehr unter meiner Verletzung“, sagt Brisevac. Veselinovic ordnet seine Zeit bei der Eintracht sportlich als „okay“ ein. Auch er litt zunächst unter einer Verletzung, erzielte im zweiten Jahr neun Tore. „Das war kein überkrasses Jahr von mir, aber es war in Ordnung“, so Veselinovic.

Was auffällt: Beide sagen unabhängig voneinander in den jeweiligen Interviews einen identischen Satz: „Ich habe bei der Eintracht viele gute Freunde fürs Leben gefunden.“ Schlecht zu sprechen ist somit keiner der Ex-Norderstedter auf seinen Ex-Club. Alle betonen, sich sehr auf die Partie zu freuen. Wenn es überhaupt einen Ansatz für Revanche gibt, dann ist es das Lotto-Pokalviertelfinale bei Teutonia 05 am 9. August, welches die Eintracht mit 1:0 an der Kreuzkirche gewann. „Da haben wir noch etwas gutzumachen“, sagt Veselinovic. „Allerdings ist das jetzt auch schon wieder über zwei Monate her und nun steht ein ganz anderes Spiel an.“

Eines, bei dem auch die Eintracht-Verantwortlichen Vorfreude auf das Wiedersehen empfinden. „Alle unsere früheren Spieler, die nun bei Teutonia sind, sind richtig gute Typen. Die Gründe für die Trennungen waren unterschiedlich, aber keiner ist im Bösen gegangen“, sagt der Norderstedter Coach Jens Martens. „Und wir wissen, welch hohe Qualität sie und überhaupt der FC Teutonia haben.“

Was umso schwerer wiegt, da die Eintracht weiter aufgrund von Verletzungen und Sperren auf sieben Spieler verzichten muss, darunter Rechtsverteidiger Juri Marxen (Ausfalldiagnose nun zwei Monate) und Keeper Lars Huxsohl (wohl mindestens zwei Wochen). „Die Lage bleibt schwierig“, sagt Martens. „Aber wir haben ein fantastisches Team und wollen die Situation auch gegen Teutonia meistern.“