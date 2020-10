Norderstedt. Eine halbe Stunde vor dem Anpfiff zum Vorbereitungsspiel der Frauen des HandballTeams Norderstedt (Oberliga Hamburg/Schleswig-Holstein) gegen den Ligakonkurrenten HSG Holstein Kiel/Kronshagen herrschte in der Halle 2 im Schulzentrum Süd reger Betrieb. Überall wuselten die Spielerinnen des HTN herum, machten kurze Sprints, Wurfübungen oder simulierten Angriffs- und Abwehrszenen. Eigentlich hätte HTN-Coach Bernd Haarbrücker locker zwei Mannschaften bilden können - kein Wunder, dass Gästetrainer Henning Berger scherzhaft fragte: „Warum braucht ihr denn eigentlich einen Testspielgegner?“

In der Tat stehen in dieser Saison 24 Namen auf der HTN-Mannschaftsliste, darunter zehn Neuzugänge. Zwei Talente, Torhüterin Antonia Commentz und Carlotta Kaitschick (Kreisläuferin), kommen aus der A-Jugendmannschaft des SV Henstedt-Ulzburg, der Rest wechselte vom Altrahlstedter MTV nach Norderstedt. „Die meisten habe ich schon in der Jugend beim AMTV trainiert“, sagt Bernd Haarbrücker, der sich nicht nur über die vielen Youngster im Team freut.

Der Kader umfasst 24 Spielerinnen

Mit den beiden 36 Jahre alten Zwillingsschwestern Mareike und Christin Schulz hat der Coach zudem zwei Routiniers gewinnen können, die eigentlich sportlich kürzer treten wollten. „Aber als sich dann unsere neue Torhüterin Antonia einen Kreuzbandriss zugezogen hat, war ich froh, dass die beiden zugesagt haben“, so Bernd Haarbrücker.

Dass der Kader zu groß sein könnte, findet der Übungsleiter nicht. „Wir haben viele A-Jugendliche, die wahrscheinlich ein Zweitstartrecht bekommen und dann auch bei den zweiten Damen in der Hamburg-Liga aushelfen können.“ Hinzu kommt die Tatsache, dass es immer mal wieder zu beruflich bedingten Ausfällen oder auch Verletzungen kommen kann – aktuell ist nicht nur Antonia Commentz, sondern auch Jana Pointner durch einen Kreuzbandriss bis auf Weiteres außer Gefecht gesetzt. In diesem Fall ist es wichtig, alle Positionen mehrfach besetzt zu haben.

Janina Besser zählt in der Norderstedter Oberligamannschaft zu den Schlüsselspielerinnen.

Foto: Anne Pamperin

Gegen die favorisierten Kielerinnen schlugen sich die HTN-Frauen wacker, verloren aber mit 24:31 (14:16). „Das war ein wichtiger Test, einige haben sich in die Mannschaft gespielt, andere haben nicht hundertprozentig überzeugt. Nächste Woche spielen wir gegen unsere zweiten Damen, da bekommen dann die eine Chance, die heute nicht so viel oder gar keine Einsatzzeit hatten“, sagte Bernd Haarbrücker.

Ex-Profi Robert Schulze verstärkt das Trainerteam

Zuwachs hat das HTN-Frauenteam auch am Spielfeldrand bekommen: Mit Robert Schulze ist ein weiterer Co-Trainer an Bord. Während der zweite Assistenzcoach Sascha Siebert vornehmlich als Torwarttrainer agiert, wird sich Schulze, der 2013 mit dem HSV Hamburg Champions-League-Sieger wurde, zusammen mit Bernd Haarbrücker um die Feldspielerinnen kümmern. Für den 29-Jährigen ist das Trainerdasein nichts Neues. „Ich habe schon in der Vergangenheit weibliche Jugendmannschaften betreut. Die neue Aufgabe hier macht mir sehr viel Spaß, denn alle im Team ziehen mit und haben Bock“, so Schulze. In der vergangenen Saison zählte der torgefährliche Allrounder noch zu den Topakteuren im HTN-Männerteam, doch mit Leistungshandball ist Schluss. In dieser Saison wird Schulze – zusammen mit Sascha Siebert – bei den dritten Herren spielen. „Das macht einfach nur Spaß“, sagt er. Neu sind auch Teambetreuer Jens Timpe, Vater von Neuzugang Vanessa Timpe, und Physiotherapeutin Christina Schmidt.

Die Oberligasaison beginnt an diesem Wochenende. Gespielt wird in zwei Gruppen, einer mit neun (A) und einer mit acht Teams (B). Die Norderstedterinnen wurden der Gruppe A zugelost und haben am ersten Spieltag frei. Anders übrigens als Kreisrivale SG Todesfelde/Leezen, der morgen zuhause gegen den AMTV Hamburg startet (18 Uhr). Für Aufsteiger HTN geht es dann am 25. Oktober um 14 Uhr mit einer Heimpartie gegen den Bredstedter TSV los.

Am gleichen Tag (16 Uhr) steigen auch die Männer des HTN – ebenfalls in eigener Halle – gegen den TSV Kronshagen in die Oberligasaison ein. Am Spieltag sind nur 40 Zuschauer zugelassen – die wenigen Tickets sind bereits größtenteils vergeben. Ob es noch Kapazitäten gibt, kann bei der HTN-Geschäftsstelle (Telefon: 040/52 57 78 7, montags von 18 bis 19 Uhr) erfragt werden.