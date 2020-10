Bad Segeberg. Die Debatte um vier umstrittene Straßennamen in Bad Segeberg erhält neuen Zündstoff. Das Bündnis ,,Segeberg bleibt bunt“ ist mit einem neuen Vorschlag an die Stadtverordneten herangetreten. Demnach soll der Name des Dichters und Nationalsozialisten Gustav Frenssen (1863-1945) von den Straßenschildern verschwinden und der Straßenzug in der Südstadt künftig Friedrich-Maßling-Weg heißen – zur Erinnerung an einen Obdachlosen (1935-1993), den Neonazis in Bad Segeberg vor 27 Jahren zu Tode geprügelt haben.

Segebergs Bürgermeister Dieter Schönfeld (SPD) findet an der Idee des Bündnisses jedoch keinen Gefallen. Der Verwaltungschef lehnt es ab, die Straße nach dem 1993 in der damaligen Segeberger Unterkunft für Wohnungslose, der ,,Villa Menke“, untergekommenen Obdachlosen zu benennen. Wie berichtet, will die Stadt dem Gustav-Frenssen-Weg, der Hindenburgstraße, der Dr.-Helmut-Lemke-Straße und der Waldemar-von-Mohl-Straße neue Namen geben. Hintergrund ist die düstere Vergangenheit der Namenspaten.

Wer war Friedrich Maßling? Warum wurde er von Segeberger Neonazis umgebracht? Ein Autorenteam von „Zeit Online“ und „Tagesspiegel“ hat den Fall in der Dokumentation ,,Todesopfer rechter Gewalt: 187 Schicksale“ nachgezeichnet und jetzt die Ergebnisse jahrelanger Recherchen veröffentlicht. Daraus ergibt sich folgendes Bild: Es ist Montag, der 29. März 1993. Der Segeberger Obdachlose Friedrich Maßling (58) zieht in ein Zimmer der Wohnunterkunft ,,Villa Menke“ – zwei Baracken in der Straße Am Wege nach Stipsdorf. In der sogenannten Villa leben zum damaligen Zeitpunkt zehn mehr oder minder verwahrloste Menschen – darunter seit einigen Wochen auch die Segeberger Neonazis Bernd Tödter, damals 19 Jahre alt, und sein älterer Cousin.

Noch am Tag des Einzugs von Friedrich Maßling überfallen die jungen Männer den Obdachlosen in den Abendstunden in seinem Zimmer. Die Angreifer demütigen ihn, prügeln abwechselnd mit den Fäusten, einer Fahnenstange einer Naziflagge und einem Stuhlbein immer wieder auf den wehrlosen Mann ein. Am nächsten Morgen fordert Bernd Tödter den Schwerverletzten auf, sein eigenes Blut wegzuwischen. Friedrich Maßling kommt in die Klinik. Dort erliegt er wenige Tage später seinen schweren Kopfverletzungen.

Das Landgericht Flensburg verurteilt Bernd Tödter wegen gemeinschaftlicher Körperverletzung mit Todesfolge zu dreieinhalb Jahren Haft, sein Cousin erhält drei Jahre Haft. Doch es geht weiter: Bernd Tödter wird nach seiner Haftentlassung zu einem bundesweit bekannten, brutalen Neonazi. Als Intensivtäter landet er wegen zahlreicher schwerer Straftaten immer wieder im Gefängnis. Heute lebt Tödter nach einer längeren Episode in Kassel wieder in Bad Segeberg – und ist auch in der Kreisstadt wieder als Neonazi aktiv: Im März 2020 wird er bei einer Polizeirazzia festgenommen. Bei den Durchsuchungen werden Speichermedien und Gegenstände beschlagnahmt, die unter das Waffengesetz fallen. Die Staatsanwaltschaft Flensburg beschuldigt Tödter, heute 46, und elf weitere Personen aus seinem Umfeld der Bildung einer kriminellen Vereinigung. Die Ermittlungen dauern an.

Segeberger Bündnis will, das die Politiker ein Zeichen setzen

„Friedrich Maßling wurde Opfer rechter Gewalt in unserer Stadt. Die Umbenennung des Gutsav-Frenssen-Weges in Friedrich-Maßling-Weg ist ein Vorschlag an die Stadtverordneten, ein Zeichen zu setzen. Einer der maßgeblichen Täter von damals lebt heute in der Südstadt, in der Nähe des Gustav-Frenssen-Weges. Und Bernd Tödter schart weiter die Neonaziszene um sich“, sagt Günther Gathemann, Sprecher von „Segeberg bleibt bunt.“

Auch eine Bennennung der Straße nach dem Heimatdichter Joachim Mähl (1827-1909) ist im Gespräch.

Foto: Privat

Als Alternative für die Umbenennung sind seit Längerem schon die Namen Gustav Böhm (1888-1950) und Joachim Mähl (1827-1909) im Gespräch. Mähl trat 1845 in das Lehrerseminar von Segeberg ein. Er arbeitete 35 Jahre als Lehrer in Reinfeld und machte sich als Dichter um die plattdeutsche Sprache verdient. Joachim Mähl wurde auf dem Friedhof Bad Segeberg begraben. Als heimatverbundener Dichter würde er gut in das bisherige Konzept der Namensgebung der Südstadt passen. Das findet auch Gathemann.

Gustav Böhm ist Bad Segeberg ebenfalls auf besonders ehrenvolle Weise verbunden: Der Sozialdemokrat wurde in der Nazi-Zeit verfolgt und hat als Politiker nach dem Krieg, als in Bad Segeberg sehr schnell Wohnraum für viele Tausende Flüchtlinge aus den Ostgebieten benötigt wurde, die Weichen für den Bau der Südstadt in den 1950er- und 60er-Jahren gestellt.

,,Ich bin nicht dafür, Straßen nach Opfern von Gewalttaten zu benennen“, sagt Segebergs Bürgermeister Dieter Schönfeld. ,,Das geht in die falsche Richtung. Ich würde es gut finden, wenn die Straße bei uns in der Südstadt Gustav-Böhm-Weg heißen würde, um ihm die Ehre zu Teil werden zu lassen, die er als Initiator und Begründer der Südstadt verdient.“

Ob die Bürgerversammlung stattfinden kann, ist fraglich

Gathemann kann allerdings nicht nachvollziehen, warum Opfer von Gewalttaten auf Straßenschildern in Bad Segeberg keine Ehrung erhalten sollen. ,,Auch die Geschwister Scholl und Anne Frank sind Opfer von Gewalttaten – und nach ihnen wurden sehr wohl Straßen in Bad Segeberg benannt“, betont er.

Doch da macht der Bürgermeister einen Unterschied. ,,Die Vergabe von Straßennamen ist Ausdruck der Ehrung einer Leistung eines Menschen für die Stadt. Bei Anne Frank und den Geschwistern Scholl ist das der Fall. Ihre Leistung ist das Eintreten gegen das Regime, für Gerechtigkeit und Frieden. Wenn aber jemand zufällig Opfer einer Gewalttat wird, verhält es sich damit anders“, sagt Schönfeld.

Anwohner des Gustav-Frenssen-Wegs sollen Gelegenheit erhalten, sich auf einer Versammlung im Bürgermeistersaal am 26. Oktober um 19.30 Uhr über die geplante Umbenennung zu informieren und zu äußern. Doch die Veranstaltung steht nach den Worten des Verwaltungschefs angesichts steigender Corona-Zahlen in der Kreisstadt und eines damit einhergehenden erhöhten Infektionsrisikos auf der Kippe. ,,Ich werde mit der Bürgervorsteherin diesbezüglich sprechen“, so der Bürgermeister.

Der Verwaltungschef hält die Anwohnerversammlung anscheinend für verzichtbar. ,,Nicht der Bürgermeister oder die Anwohner entscheiden darüber, wie die Straße künftig heißen wird, sondern die Stadtverordneten“, sagt er. ,,Die Fraktionen sind sich längst darüber einig, dass sie den Namen Gustav Frenssen auf den Straßenschildern loswerden wollen.“