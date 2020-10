Henstedt-Ulzburg. Drittes Spiel, dritte Niederlage: Für die A-Jugend Handballerinnen des SV Henstedt-Ulzburg ist das Abenteuer Jugend-Bundesliga bereits nach der Vorrunde beendet. Im Heimspiel gegen die HSG Blomberg-Lippe kassierte das Team von Trainer Sönke Marxen eine deutliche 24:36 (11:20) Niederlage. Die Hoffnungen auf den ersten Sieg mussten die Henstedt-Ulzburgerinnen bereits in den Anfangsminuten begraben. Nach nicht einmal sieben Spielminuten war der hochveranlagte Nachwuchs der HSG Blomberg-Lippe mit 7:1 davongezogen. Für den SVHU ging es in der Folge nur noch darum, wertvolle Erfahrungen gegen den mit Jugend-Nationalspielerinnen gespickten Kader der Gäste zu sammeln. „Wir haben zu Beginn keine Lösungen gegen die offensive Abwehrformation der HSG gefunden“, erklärte SVHU-Coach Marxen die verschlafene Anfangsphase seiner Spielerinnen. „Unsere Aktionen haben einfach zu lange gedauert.“

Die ersten zwei Plätze sind nicht mehr erreichbar

Zwar gelang es den „Frogs Young-Ladies“ nach dem Seitenwechsel, den Rückstand phasenweise in erträglichen Bahnen zu halten, in Schlagweite kamen die Gastgeberinnen allerdings nicht mehr. Sönke Marxen: „Blomberg hat uns heute den Spiegel vorgehalten, was uns auf diesem Niveau noch fehlt. Dazu zählen das Tempo und Lösungen gegen verschiedene Abwehrformationen.“ Als Erfolg durften die Verantwortlichen des SV Henstedt-Ulzburg hingegen ihr Hygienekonzept verbuchen. Vor 125 Zuschauern, die das Schulzentrum an der Maurepasstraße mit Abstand und Mund-Nasenschutz besuchten, entstand eine ordentliche Handballatmosphäre.

Mit drei Niederlagen und 0:6 Punkten belegt der SV Henstedt-Ulzburg den letzten von fünf Rängen in der Vorrundengruppe 1 der JBLH. Da jede Begegnung nur einmal ausgetragen wird und sich nur die ersten beiden Teams für das Weiterkommen qualifizieren, ist der SVHU rechnerisch ausgeschieden.

Ob das letzte, für den 21. Oktober anberaumte Heimspiel gegen den BV Garrel überhaupt stattfinden kann, steht zudem in den Sternen. Da der Landkreis Cloppenburg auf Grund gestiegener Corona-Infektionszahlen ein vorläufiges Wettkampf- und Trainingsverbot verhängt hat, ist die Anreise der Niedersächsinnen bislang offen. „Garrel wollten wir in dieser Gruppe unbedingt schlagen. Es wäre von daher schön, wenn die Partie gespielt werden kann“, wünscht sich Sönke Marxen einen versöhnlichen Abschied aus der Liga. „Viel mehr war in dieser schwierigen Zeit einfach nicht drin.“

Florentine Fritzsche vom SVHU nimmt hier im Spiel gegen Blomberg-Lippe Maß.

Foto: Thomas Maibom

Der 26-Jährige ist erst seit April dieses Jahres für die weibliche B- und A-Jugend des SVHU verantwortlich. Er kam von der HSG Schülp-Westerrönfeld in die Großgemeinde und soll neben seinem Job als Coach die beiden aufstrebenden Trainer Schekeb Sakandari (C-Jugend) und Tim-Ole Mommsen (B-Jugend) auf das Erlangen einer B-Lizenz vorbereiten. Trotz schwierigem Amtsantritt mitten im Corona-Lockdown gelang Marxen mit seinem Team die direkt die Qualifikation zur A-Jugend Bundesliga. „Wir wollten da unbedingt rein. Das war unter den Voraussetzungen mit Corona und mir als neuem Trainer natürlich schwierig. Für die Mädchen ging es vor allem darum, Erfahrungen zu sammeln und zu lernen.“

Deshalb wollte er auch stets ein paar B-Jugendliche mit in den Kader nehmen. „Diese Erinnerungen, mit dem JBLH-Emblem auf dem Trikot aufgelaufen zu sein, nehmen die Mädels mit. Ich denke, viele werden später ihren Weg in die dritte oder gar zweite Bundesliga gehen“, ist sich der Coach sicher.

Bis es allerdings soweit ist, steht für den B-Lizenz Inhaber und seine Crew noch mindestens eine Saison in der Oberliga Hamburg/Schleswig-Holstein auf dem Plan. „Mit der Qualifikation und der Jugend-Bundesliga haben wir eine gewisse Wettkampfpraxis, die den anderen Teams noch fehlt. Auf dem Papier sind wir Favorit, mein Ziel ist ein Platz unter den ersten vier Teams zu erreichen.“

Auch im nächsten Jahr spielt der Verein in der ersten Liga

Positiver Nebeneffekt: Mit der Teilnahme an der A-Jugend Bundesliga ist der SVHU bereits jetzt für die Qualifikation im nächsten Jahr zur höchsten deutschen Spielklasse im weiblichen Nachwuchshandball gesetzt. Sönke Marxen: „Das gibt uns Sicherheit und Ruhe, die Entwicklung der Mädels voranzutreiben. Unser Standort an der A 7 ist günstig für den Nachwuchshandball im Land. Langfristig verfolgen wir das Ziel, neben Marne, Harrislee und Bad Schwartau einen weiteren Anlaufpunkt für Talente mit regelmäßiger Bundesliga-Qualifikation in Schleswig-Holstein zu etablieren.“