Gleich vier Trainer verschleißt Fußball-Oberligist 1. SC Norderstedt in der Saison 1993/1994. Willi Reimann, Caspar Memering, Gerd Mewes, schließlich Bernd Hinners – doch am Ende steht der Abstieg in die Hamburger Verbandsliga fest. Es fehlt ein Punkt zum Klassenerhalt, im entscheidenden Spiel vergibt Thomas Strecker einen Elfmeter. Für den Neuaufbau eine Liga tiefer übernimmt der nächste Coach: Detlef Spincke.





Ein Karrierehighlight feiert Triathlet Walter Unterbrink (38) von der SG Wasserratten. Beim Ironman in Roth hält er „eisern“ durch, läuft unterstützt von 100.000 Zuschauern nach elf Stunden, 14 Minuten und vier Sekunden über die Ziellinie.





Horror-Bilanz: Die Volleyballdamen der VG Alstertal/Harksheide steigen sang- und klanglos mit 0:36 Punkten aus der Bundesliga ab. Und das ist nicht einmal alles, denn auch in der zweiten Liga klappt eigentlich gar nichts, sodass das Team zur Halbserie mit 2:18 Zählern schon wieder auf einem Abstiegsplatz rangiert.





Mit 47 Jahren wird Leichtathletin Heidi Haase vom SV Friedrichsgabe Speerwurf-Europameisterin der Altersklasse W45. Im Olympiastadion von Athen wirft sie das 600 Gramm schwere Gerät auf 39,90 Meter.





Einen Schutzengel hat Kreisläuferin Stefanie Müller von der Handballgemeinschaft Norderstedt. Sie sitzt in einem der AKN-Züge, die in Bad Bramstedt zusammenprallen. Sieben Menschen sterben bei dem Unglück. Müller überlebt, sie hat „nur“ einen Kreuzbandriss.





Zehn Starts, neunmal Platz eins: Nachwuchsschwimmer Boris Neben (SG Wasserratten) gelingt bei den Landesmeisterschaften eine nahezu perfekte Ausbeute.





Geschlossen wechselt ein komplettes American-Football-Team vom Hamburger SV zum 1. SC Norderstedt. Die „Blizzards“ und Trainer Thomas Roeske wollen sich in der zweiten Liga behaupten. Alles läuft auf ein Finale am letzten Spieltag hinaus. Dieses geht im eigenen Stadion an der Ochsenzoller Straße mit 0:34 gegen Hannover Broncos verloren, der Absturz in die Oberliga steht somit fest.





Das Arriba-Erlebnisbad wird acht Monate lang umgebaut. Sehr zum Leidwesen insbesondere der Startgemeinschaft Wasserratten und von Trainer Wolfgang Platzeck. Damit überhaupt noch Bahnen gezogen werden können, weicht man in die Kaltenkirchener Holstentherme aus. Immerhin beteiligen sich zahlreiche Eltern an den Mietkosten.





Was für ein Angebot: Fußball-Trainer Jens Martens erhält die Offerte, Assistent in der Bundesliga zu werden, und zwar beim MSV Duisburg an der Seite von Ewald Lienen. Martens bleibt in Norderstedt, arbeitet weiter als Studienrat am Gymnasium Harksheide und dazu als Übungsleiter beim schleswig-holsteinischen Verbandsligaclub Bramstedter TS – die Schulbehörde hätte ihn wohl sowieso nicht freigegeben. Ewald Lienen wird kurz darauf gefeuert. Unklar, ob Nachfolger Hannes Bongartz überhaupt Verwendung für Jens Martens gehabt hätte.





„Ein sportliches und soziales Wunder“ titelt die NZ über die Entwicklung bei Türkspor Norderstedt. Junge Fußballer türkischer Herkunft bilden das Fundament der Truppe, die sich rund um das Jugendzentrum Buschweg zusammengefunden hat – und die mit sportlichen Erfolgen in der Kreisliga Segeberg und dem Aufstieg in die Bezirksklasse auf rassistische Anfeindungen und Provokationen antwortet.





Die Norderstedt Hunters bringen erstmals ein gemischtes Baseballteam an den Start, denn die zweite Mannschaft spielt in der Bezirksliga auch mit vier weiblichen Spielerinnen. Eigentlich sollte es sogar eine reine Damen-Truppe werden, doch dafür fehlte es an Personal.





Andreas Babendererde kassiert im Heimspiel der SCN-Fußballer gegen Kickers Emden (2:4) eine ungewöhnliche Ampelkarte. Er hatte sich dreimal einer Aufforderung des Schiedsrichters widersetzt, einen Freistoß auszuführen, da Teamkollege Mijo Celebic verletzt am Boden lag. Der Referee sah jedoch keinen Anlass, Masseur Geert Brück auf den Rasen zu rufen.





Jennifer Komoll (14) von der Leichtathletikgemeinschaft Alsternord macht bei den Hallenmeisterschaften in Malente nachhaltig auf sich aufmerksam. Unter anderem gelingt ihr ein neuer Hürdenrekord mit 7,86 Sekunden über 50 Meter. Den Block „Lauf“ gewinnt sie souverän.





Im Abstiegskampf der Handball-Oberliga Schleswig-Holstein liegen die Nerven blank. Der Norderstedter SV muss für den Klassenerhalt punkten – ausgerechnet gegen Meister Mönkeberg. Von Zwischenständen der Parallelspiele will man lieber gar nichts wissen. Es nimmt ein gutes Ende, der NSV holt mit einem 20:18 die nötigen Punkte.





Die Tennisabteilung des Hamburger SV steht vor einer unsicheren Zukunft, nachdem Erfolgstrainer Kay Schmidt seinen Abschied bekanntgibt. Auch in der Jugendarbeit hatte er viel erreicht, doch ihm wird ein Zerwürfnis mit dem Jugendwart und Betreuer der Damen, Erwin Liedtke, nachgesagt. Auch die finanzielle Situation soll angespannt sein, es werden Sponsoren gesucht.





Der 1. VC Norderstedt erhält wieder ein Startrecht für die erste Volleyball-Liga, denn der Club fusioniert mit dem zahlungsunfähigen 1. VC Hamburg. Auch die internationalen Beachvolleyball-Stars Axel Hager und Jörg Ahmann gehören nun zum Team. Das alte VCN-Zweitligateam zerfällt in der Folge.





Die Rettungsschwimmer der Norderstedter DLRG brauchen dringend Sponsoren, um sich die Teilnahme an den Weltmeisterschaften in Cardiff und Newquay leisten zu können. 10.000 D-Mark würde der Trip nach Wales kosten. Am Ende fährt der Tross zwar dorthin, muss sich aber zum Teil Equipment leihen, da für Neuanschaffungen das Geld fehlte. Auch die Vorbereitung war schwierig, da das Schwimmbad in Norderstedt gesperrt war. Letztlich schlagen sich die Retter gegen die stärkere internationale Konkurrenz aber wacker.





Das Norderstedter Tanzpaar Helmut und Brigitte Gätjens gewinnt die US-Open. Nicht in New York City, sondern in Miami Beach. Dort richtet eine wohlhabende Millionärin im noblen Fontainebleau-Hilton Hotel ein Privatturnier aus, wobei die Norderstedter ihre Anreise, Unterkunft und Verpflegung selbst zahlen. „Die Reise war das Geld wert“, sagen sie anschließend glücklich.





Der Norderstedter SV ist genervt vom städtischen Bauamt. Dieses lässt sich aus Sicht des Vereins zu viel Zeit mit dem Erteilen der Baugenehmigung für die neue Reithalle beim Kringelkrugweg. Das alte Gebäude war im Winter zerstört worden.





Das Fußball-Pfingstturnier des FFC Nordlichter wird von einem Skandal überschattet. Ein Spieler des Vereins SC Dardania Norderstedt fühlt sich im Halbfinale von Schiedsrichter Frank Kiesewetter benachteiligt – und schlägt unvermittelt auf den Unparteiischen ein. Dieser muss minutenlang behandelt werden. Die Dardania-Truppe wird aus dem Turnier geschmissen, Trainer Vasfi Hani entschuldigt sich: „Ich schäme mich.“





Der TC Friedrichsgabe entscheidet sich, das Damen-Tennisteam aus der Regionalliga abzumelden. Es hatten schlicht zu viele gute Spielerinnen den Club verlassen, sodass die Mannschaft nicht mehr konkurrenzfähig gewesen wäre. „Wir wollen die Mädchen nicht verheizen“, sagt Sportwart Rainer Wagner.





Die Turner des 1. SC Norderstedt steigen in die Landesliga auf. Ein Erfolg mit Vorlauf, denn viele der Mitglieder turnen seit zwölf Jahren gemeinsam.