Norderstedt. Trainer Jens Martens wollte mit Lob nicht sparen. „Meine Truppe hat alles rausgehauen“, sagte der 64 Jahre alte Erfolgscoach nach dem Sieg von Eintracht Norderstedt im Regionalliga-Derby gegen Altona 93. „Sie hat Großartiges geleistet.“ Wer von dieser Partie nur das nackte Ergebnis von 1:0 zur Kenntnis nimmt, den mag diese Aussage verwundern. Schließlich wäre ein höherer Sieg der Eintracht, immerhin ein Kandidat für die Meisterrunde in der Regionalliga Nord, gegen den Vorletzten Altona von der Papierform her realistischer gewesen. Doch im Kontext der Ereignisse war Martens’ großes Kompliment mehr als nachvollziehbar.

Juri Marxen verletzt sich im Abschlusstraining schwer

Das Drama für die durch diverse Ausfälle arg gebeutelten Garstedter begann am Freitagabend. Dem beliebtesten Bartträger Norderstedts, Rechtsverteidiger Juri Marxen, sprang eine Minute vor dem Ende des Abschlusstrainings bei einem Zweikampf mit Michael Kobert die Kniescheibe heraus. Die Fortsetzung der schlechten Nachrichten folgte am Sonntag eine halbe Stunde vor dem Anpfiff. Keeper Lars Huxsohl musste passen. Wie im Heimspiel gegen Holstein Kiel II (3:0) vertrat ihn Stefan Rakocevic. Huxsohl, der am Mittwoch beim Lüneburger SK (1:1) durchgespielt hatte, verspürte erneut eine „Instabilität im Knie“, hieß es.

Norderstedt startete also mit einem 15er-Kader. Auf der Bank: Ex-U19-Spieler Lesley Karschau, der nur für einen Kurzeinsatz infrage kommende Hamajak Bojadgian, Dane Kummerfeld und Nick Gutmann.

Die angespannte Personalsituation fiel zunächst nicht ins Gewicht. Die Eintracht spielte nicht überragend, aber sehr ordentlich. Was reichte, um schwache Altonaer zu dominieren. Rico Bork per Fernschuss (7.) und der sehr starke linke Mittelfeldspieler Nils Brüning nach herrlicher Einzelaktion inklusive Tunnel für seinen Gegenspieler (12.) hatten die Führung früh auf den Füßen. Als Brüning sie nach 21 Minuten herstellte – der unermüdlich arbeitende Achter Dylan Williams hatte nach schönem Solo an der linken Seite flach in die Mitte gepasst –, war sie verdient. „Eigentlich haben zwei Spieler das Tor vorbereitet. Jan Lüneburg hat den Ball extrem schlau durchgelassen. Mein Dank gilt also auch ‘Lüne’“, so Brüning später.

Kritik an frühem Platzverweis für Jordan Brown

Alles deutete auf einen klaren Sieg der Gastgeber hin. Die Eintracht war Altona körperlich in den Zweikämpfen überlegen und spieltechnisch eine Klasse stärker. Wie es aber im Fußball oft so ist: Plötzlich sieht alles ganz anders aus. Kapitän Jordan Brown verlor am Mittelkreis den Halt und traf grätschend mit offener Sohle Altonas Stürmer Kevin Krottke. Dafür sah Brown glatt Rot (27.). „Das hätte der Schiedsrichter verhindern können, wenn er das Foul an Jordi gepfiffen hätte. Er wurde zuvor klar an der Schulter gezogen“, versuchte Martens seinen Spielführer in Schutz zu nehmen. Aus neutraler Sicht jedoch war Browns Einsteigen unnötig, der Platzverweis gerechtfertigt. Nach Batuhan Evren beim 3:2 gegen den HSV II (Rot für grobes Foulspiel) und Michael Kobert beim 1:1 in Lüneburg (Gelb-Rot wegen Unsportlichkeit und Foulspiel) die dritte Hinausstellung in den letzten vier Spielen. Die Eintracht reagierte, stellte von 4-3-3 auf 4-4-1 um.

Was nun folgte, war aufgrund des weiterhin zwar engagiert, aber plan- und harmlos kickenden Gegners zwar keine Defensivschlacht, aber die Garstedter brachten den Sieg hochkonzentriert über die Zeit. Selbst in der mehr als einstündigen Unterzahl verbuchten sie die Mehrzahl der Torchancen, ließen so gut wie nichts zu. Altonas Dennis Rosin prüfte Eintrachts Keeper Rakocevic per Freistoß (39.) und Kevin Krottke köpfte nach einer Flanke von Marco Heskamp am langen Eck vorbei (49.). Viel mehr kam nicht von Altona. Lüneburg (31.), Evans Nyarko (63.) und Brüning (77.) verbuchten einige der deutlich besseren Norderstedter Chancen.

Die Eintracht verbessert sich auf Platz drei

So durfte Coach Martens, der wegen Reklamierens in der 62. Minute die Gelbe Karte von Schiedsrichter Marco Scharf (TSV Altenwalde) sah, den Sieg mit Recht als „absolut verdient“ bezeichnen. Die in den letzten fünf Punktspielen ungeschlagene Eintracht ist nun Dritter mit 13 Punkten nach sieben Spielen - und auf Kurs Richtung Meisterrunde. „Damit sind wir nach dem Fehlstart zur Zeit sehr zufrieden“, sagte Brüning. Und gab zur Roten Karte zu: „Jordi weiß selber, dass er da zurückziehen kann. Auch wenn man vorher Foul an ihm hätte pfeifen können.“ Doch die Freude überwog. „Dieses Spiel“, so Brüning, „haben wir über den Kampf gelöst. Darauf können wir stolz sein.“

Das sah auch sein Trainer Jens Martens so. „Ich bin stolz auf meine Truppe“, sagte er. Und nahm eine wichtige Erkenntnis mit. Eintracht Norderstedt, spielerisch oft hoch gelobt, kann auch puren Kampf. Nur die unnötigen Platzverweise sollte man sich künftig sparen.

Eintracht Norderstedt: Rakocevic - da Cunha, Nuxoll, Nyarko, Bork - Koch - von Knebel (81. Kummerfeld), D. Williams (87. Bojadgian) - Brown, Brüning (90.+3 Karschau) - Lüneburg (67. Gutmann). Tor: 1:0 Nils Brüning (12.).

Rot: Jordan Brown (27., EN, grobes Foulspiel). Zuschauer: 407.