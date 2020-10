Kisdorf. Im Landesligaderby der Holstein-Staffel zwischen den Fußballern des SSC Phoenix Kisdorf und des SV Henstedt-Ulzburg gab es zwar keinen Sieger – aber irgendwie doch einen Verlierer. Denn die Gastgeber ärgerten sich nach dem 1:1 (0:0) darüber, dass sie trotz einer über 50 Minuten währenden Überzahl nicht den zweiten Sieg im dritten Saisonspiel feiern konnten. „So oft bekommt man nicht die Chance, mit zwei Siegen zu starten“, sagte Trainer Ingo Lilienthal.

Eine Szene, über die intensiv diskutiert wurde, war die Rote Karte für SVHU-Innenverteidiger Luca Waldeck (36.). Er hatte den durchgebrochenen Phoenix-Stürmer Jeremy Schalk vor dem Strafraum gehalten, für Schiedsrichter Torben Dwinger (SV Todesfelde) war die Sache klar, er stellte den Sünder vom Platz. „Eine unglückliche Szene. Luca hat sich verschätzt, hält ihn dann fest, das war regelkonform“, räumte Gästetrainer Dominik Fseisi ein. Er spielte einst übrigens gemeinsam mit Lilienthal für den damals noch existierenden Phoenix-Vorgängerclub SC Kisdorf.

Die Partie entwickelte sich in der Folge erst Recht zu einem Kampfspiel auf regennassem Platz am Strietkamp. Fseisi: „Unser Torhüter Fin Drews hatte einen Wahnsinnstag, er hat alles gehalten.“ Oder fast alles, denn in der 51. Minute brachte Robin Kähler den SSC Phoenix dann doch in Führung. „Das war eine einstudierte Eckenvariante. Da freut man sich, wenn es so klappt, wie man es trainiert“, so Ingo Lilienthal.

Zwei Minuten später war das Makulatur. Pasquale Longo fing einen missglückten Querpass ab, setzte sich gegen einen Kisdorfer Abwehrmann durch und platzierte den Abschluss präzise in die lange Ecke zum 1:1. Dabei blieb es, weil Keeper Drews auch in der Schlussphase exzellent hielt – und Kisdorf manchmal kopflos agierte. „In der Nachspielzeit schießen wir uns dann auch noch gegenseitig im Fünf-Meter-Raum an“, so Lilienthal, „es sollte nicht sein“. Damit ist der SSC mit vier Punkten aus drei Partien ordentlich gestartet, Aufsteiger Henstedt-Ulzburg holte nach dem ernüchternden 0:5 beim Auftakt gegen den TSV Lägerdorf zumindest einen ersten Zähler.

Am kommenden Sonntag (13 Uhr) spielt der SVHU erneut gegen einen Rivalen aus dem Kreis, nämlich auswärts beim TuS Hartenholm. Dieser war in der Begegnung beim Sereetzer SV relativ chancenlos, unterlag deutlich mit 1:4 (0:1) – es war die dritte Niederlage im vierten Ligaspiel. Den einzigen Treffer erzielte Max Zastrow in der 79. Minute, da hatten die Hartenholmer allerdings bereits mit 0:4 zurückgelegen.