Norderstedt. Knapp zwei Monate nach dem letzten Duell treffen die Fußballer von Eintracht Norderstedt an diesem Sonntag (14 Uhr, Edmund-Plambeck-Stadion, Ochsenzoller Straße) wieder auf Altona 93. Das 3:2 am 16. August im Lotto-Pokal-Halbfinale war ein Etappensieg auf dem Weg zum Cupgewinn. Bei der Neuauflage in der Nord-Gruppe der Regionalliga Nord wollen die Garstedter im Punktspielbetrieb zum fünften Mal in Folge ungeschlagen bleiben.

„Unser Start ist abgehakt. Was meine Mannschaft nach den beiden Auftaktniederlagen beim SC Weiche Flensburg 08 und gegen die SV Drochtersen/Assel gezeigt hat, war völlig in Ordnung“, sagt Eintracht-Trainer Jens Martens. Zehn Punkte aus vier Partien holte sein Team, verschenkte sogar noch zwei Zähler beim 1:1 gegen den Lüneburger SK.

Erstes Saisontor beim 3:2 gegen den HSV II

Den Aufschwung maßgeblich befördert hat Dylan Williams. Im DFB-Pokalmatch bei Bundesligist Bayer Leverkusen (0:7) wurde der 26 Jahre alte, in New York City geborene US-Boy in der zweiten Hälfte für Evans Nyarko in die beim Stand von 0:6 schon längst verlorene Partie geworfen. Williams zeigte einen guten Auftritt – und ist seitdem Mitglied der Stammformation. Dreimal spielte er 90 Minuten durch, gegen den Hamburger SV II war er 75 Minuten auf dem Feld und erzielte mit dem 1:1 sein erstes Tor für die Eintracht.

Sein Betätigungsfeld ist die Achterposition im Mittelfeld. Er ist somit sowohl für das Unterbinden gegnerischer Angriffe im defensiven Zentrum als auch für den Spielaufbau mitverantwortlich. „Dylan ist ein typischer US-Wettkämpfer, stets positiv gestimmt, extrem leistungsbereit. Er ist laufstark und bringt ein sehr gutes Spielverständnis mit“, lobt Coach Martens.

Gegen Altona 93 soll der vierte Saisonsieg her

Vielleicht wird Dylan Williams bei der Eintracht ja nun endlich heimisch. Seine Karriere verlief bislang ziemlich bunt. Eintracht Norderstedt ist sein siebter Verein im vierten Land in den vergangenen dreieinhalb Jahren. Kingston Stockade FC (USA), Launceston CFC (Aus­tralien) sowie Grythyttans IF und Säffle FF (Schweden) hießen die Stationen, bevor Williams im Sommer 2019 zum Oberligisten Meiendorfer SV stieß. Nach einem halben Jahr wechselte er innerhalb der höchsten Hamburger Klasse zu Hamm United, am 29. August 2020 dann zu Eintracht Norderstedt.

Gegen Altona 93 soll Williams seine Top-Einstellung erneut auf den Rasen bringen und so seinen Beitrag zum vierten Saisonsieg liefern. Trainer Martens warnt allerdings vor dem Tabellenvorletzten, der bislang nur drei Punkte in sechs Partien holte: „Altona 93 setzt auf Entwicklung, hat viele junge Spieler geholt. Ich finde es richtig gut, was die machen. Oft haben sie nur knapp verloren, von der Tabelle sollten wir uns nicht täuschen lassen.“

Hamajak Bojadgian steht vor seinem Comeback

Fehlen werden der Eintracht wegen unterschiedlicher Verletzungen Fahri Akyol, Corey Williams, Fabian Grau und Noel Denis. Außerdem ist Stürmer Michael Kobert, der in Lüneburg nur acht Minuten nach seiner Einwechslung eine völlig unnötige Gelb-Rote Karte (Unsportlichkeit plus Foulspiel) sah, gesperrt. Innenverteidiger Hamajak Bojadgian könnte nach wochenlanger Zwangspause als Einwechselspieler vielleicht ein Comeback von der Bank feiern.

Altona 93 wiederum wird den stimmgewaltigen eigenen Anhang vermissen. Der Norddeutsche Fußball-Verband hat Gästefans verboten. Doch wie stellt die Eintracht das sicher? „Wir können nicht alles kontrollieren. Aber wir tun, was wir können. Sowohl beim Vorverkauf als auch an der Tageskasse führen wir Postleitzahlenkontrollen anhand der Ausweise durch. Wer eine Postleitzahl aus dem Gebiet Altona hat, erhält kein Ticket. Das gilt unabhängig davon natürlich auch für Personen in Altona-Fankleidung“, sagt Corinna Kröger von der Geschäftsstelle von Eintracht Norderstedt. Circa 500 Sitzplätze und 100 bis 120 Stehplätze will die Eintracht für die Partie freigeben.