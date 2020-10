Norderstedt. Dritte Minute der Nachspielzeit im Jahn-Stadion in Neetze. Dylan Williams, Mittelfeldakteur der Regionalliga-Fußballer von Eintracht Norderstedt, wird in zentraler Position vor dem Strafraum des Lüneburger SK gefoult, Schiedsrichter Marius Schlüwe (BSV Gleidingen) entscheidet auf Freistoß. Williams’ Teamkollege Philipp Koch, Spezialist für Standardsituationen, legt sich den Ball zurecht, nimmt Maß – und zirkelt das Spielgerät aus 23 Metern über die Abwehrmauer hinweg in Richtung LSK-Gehäuse. Der Keeper der Niedersachsen, Roman Birjukov, ist schon geschlagen, blickt der Kugel entgeistert hinterher. Doch die landet nicht – wie von den Gästen erhofft – in den Maschen, sondern klatscht an den linken Pfosten. Es bleibt beim Stand von 1:1, wenige Augenblicke später pfeift der Unparteiische die Partie ab.

„Das gesamte Trainerteam ist total sauer“

„Dass der Freistoß nicht ins Tor, sondern wieder herausgesprungen ist, war symptomatisch“, schimpfte Eintracht-Coach Jens Martens, „das gesamte Trainerteam ist total sauer, weil die Mannschaft den vierten Sieg in Folge leichtfertig verschenkt hat.“

In der Tat erarbeiteten sich die Norderstedter in beiden Halbzeiten ein klares Chancenplus, machten sich mit ihrer Abschlussschwäche jedoch das Leben unnötig schwer. Da passte es gut ins Bild, dass für den Führungstreffer ein an Juri Marxen verursachter Foulelfmeter herhalten musste. Evans Nyarko verwandelte in der 19. Minute sicher.

LSK agiert effektiver

Wie man effektiver agiert, demons­trierten die Gastgeber. Die Elf des Trainerduos Quendrim Xhafolli/Rainer Zobel hatte während der gesamten Begegnung genau zwei hochkarätige Möglichkeiten: Nach etwas mehr als 30 Sekunden, als Malte Meyer am glänzend reagierenden Eintracht-Schlussmann Lars Huxsohl scheiterte. Und beim Ausgleichstreffer durch den sieben Minuten zuvor eingewechselten Hussein Sharba, der von Meyer uneigennützig freigespielt wurde und den Ball cool mit der Innenseite einschob (71.). „Das“, so Martens, „hätte ich mir von meinen Spielern auch mal gewünscht.“

Michael Koberts Comeback dauert nur acht Minuten

Ein weiteres Ärgernis für den Fußballlehrer: Das wenig mannschaftsdienliche Verhalten von Michael Kobert bei seinem Comeback. Der 24 Jahre alte Stürmer, der wegen einer Knieverletzung monatelang pausieren musste, kam eine Viertelstunde vor Schluss für Nick Gutmann auf den holprigen Rasen und stand offensichtlich gehörig unter Str0m. Das blieb nicht ohne Folgen: Gelbe Karte in der 81., Platzverweis in der 86. Minute nach einem Foul an Lukas Pägelow, den Kobert beim Versuch, einen zu weit vorgelegten Ball zu erreichen, übermotiviert von den Beinen holte. Dass der Lüneburger wenig später Gelb-Rot sah und die personelle Überzahl am Ende der hektischen Schlussphase so wieder aufhob, war da nur ein schwacher Trost.

Eintracht Norderstedt hat nun bis zum Heimspiel gegen Altona 93 (Sonntag, 14 Uhr, Edmund-Plambeck-Stadion ) Zeit, um zu regenerieren und die richtigen Lehren aus dem Match gegen den LSK zu ziehen. Klar ist: Wenn das Erreichen der Meisterrunde mit den besten zehn Mannschaften aus den Regionalliga-Gruppen Nord und Süd nicht in Gefahr geraten soll, müssen unnötige Punktverluste wie in Lüneburg tunlichst vermieden werden...

Lüneburger SK – Eintracht Norderstedt 1:1 (0:1). – Schiedsrichter: Marius Schlüwe (BSV Gleidingen). – Zuschauer: 423. – Tore: 0:1 Evans Nyarko (19./Foulelfmeter), 1:1 Hussein Sharba (71.). – Besondere Vorkommnisse: Rote Karte für Michael Kobert (Eintracht/86.), Gelb-Rote Karte für Lukas Pägelow (LSK/90.+2). – Eintracht Norderstedt: Huxsohl – Brown (46. Bork), Nuxoll, Nyarko, Marxen – Koch – Gutmann (78. Kobert), von Knebel, Williams, Brüning – Lüneburg.