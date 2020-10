Norderstedt. Wer hätte das vor Saisonbeginn gedacht: Die Partie in der Fußball-Regionalliga Nord zwischen dem Lüneburger SK und Eintracht Norderstedt (Mittwoch, 16.30 Uhr) ist das Top-Duell am siebten Spieltags der Gruppe Nord.

Duell Vierter gegen Fünfter

Mit drei Siegen hintereinander gegen den 1. FC Phönix Lübeck (3:0), den Hamburger SV II (3:2) sowie Holstein Kiel II (3:0) hat sich die Eintracht (9 Punkte/10:6 Tore) auf den fünften Tabellenplatz vorgeschoben. Dieser würde nach Abschluss der Vorrunde die Teilnahme an der Meisterrunde mit den fünf besten Mannschaften der Süd-Staffel bedeuten.

Die Niedersachsen (10/8:6) liegen aktuell sogar noch einen Rang vor den Garstedtern. Die Crew des Trainergespanns Qendrim Xhafolli/Rainer Zobel ist für den Norderstedter Coach Jens Martens neben dem starken Aufsteiger FC Teutonia 05 bislang die Überraschungsmannschaft der Serie 2020/2021 – an dieser Einschätzung ändert auch die 0:4-Pleite des LSK gegen Teutonia am vergangenen Sonntag im Stadion Hoheluft nichts.

„Man muss diese Niederlage relativieren“, sagt Martens, „die Lüneburger sind es nicht gewohnt, auf Kunstrasen zu spielen. Im Jahn-Stadion in Neetze herrschen dagegen ganz andere Bedingungen, das ist ihre Kampfarena.“

Erima-Ball ist ein tückisches Spielgerät

Eintracht Norderstedt rechnet mit einem unebenen Platz, einem hohen Rasen, für die Schlussphase der Partie mit erschwerten Sichtverhältnissen, da es auf der Anlage an der Bleckeder Landstraße kein Flutlicht gibt – und zu guter Letzt mit einem tückischen Spielgerät. Denn der Lüneburger SK ist der einzige Verein in der Gruppe Nord, der einen Ball der Marke Erima benutzt. Und dieser hat, wie Schlussmann Lars Huxsohl am 31. Juli 2019 feststellen musste, unberechenbare Flugeigenschaften.

Damals musste der Torhüter einen zunächst harmlos erscheinenden Schuss passieren lassen, weil die Kugel zu flattern begann und die Richtung änderte. Zum Glück für die Gäste wurde die Partie beim Stand von 1:0 für den LSK wegen eines Gewitters abgebrochen.

Kehrt Lars Huxsohl ins Tor zurück?

Ob Huxsohl auch diesmal zwischen den Pfosten steht, wird bei der Mannschaftssitzung vor dem Match verkündet. Der 24 Jahre alte Stammkeeper, der am vergangenen Sonntag gegen Holstein Kiel II wegen Kniebeschwerden pausierte und von Stefan Rakocevic gut vertreten wurde, hat sich sich nach einer Untersuchung im Lans Medicum und dem Abschlusstraining wieder einsatzbereit gemeldet. Martens: „Lars hat wegen einer früheren Blessur eine Verdickung am vorderen Kreuzband, die leichte Beschwerden gemacht hat. Es ist aber nichts Schlimmes.“

Das Eintracht-Lazarett lichtet sich

Ebenfalls erfreulich: Das in den vergangenen Wochen gut gefüllte Eintracht-Lazarett leert sich zusehends. So gehören neben Linksverteidiger Rico Bork, der schon gegen Kiel II auf der Auswechselbank saß, Innenverteidiger Hamajak Bodjadgian und Stürmer Michael Kobert nach ihren langen Zwangspausen erstmals wieder zum Aufgebot. Somit fallen lediglich Abwehrmann Fabian Grau und Youngster Corey Williams aus. Der US-Boy hat unter Belastung nach wie vor rätselhafte Probleme mit dem großen Gesäßmuskel.

Zunächst wird Jens Martens dem Team das Vertrauen schenken, das nach den Auftaktniederlagen gegen den SC Weiche Flensburg 08 (1:3) und die

SV Drochtersen/Assel (0:1) für eine Trendwende sorgte. Das bedeutet: Allrounder Evans Nyarko wird zusammen mit Yannik Nuxoll das Abwehrzen­trum bilden, Daryl Williams erhält im Mittelfeld an der Seite von Nick Gutmann, Johann von Knebel und Nils Brüning eine weitere Bewährungschance.

Spieler müssen Urlaub nehmen

Um vor der Partie gar nicht erst in Zeitdruck zu geraten, fährt der Mannschaftsbus um 13 Uhr in Richtung Lüneburg ab. Auf welcher Route es gen Süden geht, wird von der aktuellen Verkehrslage abhängig gemacht. „Dass die frühe Anstoßzeit bei den Jungs nicht besonders gut ankommt, kann ich gut verstehen. Sie müssen für das Spiel schließlich mindestens einen halben Tag Urlaub nehmen. Aber es lässt sich ja leider nicht ändern“, sagt Coach Martens, der als Oberstudienrat Herbstferien hat.

Anlässlich des Heimspiels gegen Altona 93 (Sonntag, 11. Oktober, 14 Uhr) findet wegen der großen Nachfrage für die 650 Eintrittskarten gleich an drei Tagen ein Vorverkauf im Eingangsbereich des Edmund-Plambeck-Stadions statt. Die Termine: Donnerstag von 18 bis 20 Uhr, Freitag von 17 bis 19 Uhr, Sonnabend von 12 bis 16 Uhr.