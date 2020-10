Norderstedt. Kurz vor dem Start in die Saison 2020/2021 blickte Frank Koch noch einmal auf die Bilanz der Volleyball-Frauenmannschaft des 1. VC Norderstedt in den vergangenen beiden Jahre zurück. „In der Verbandsliga Hamburg und der Regionalliga Nord hat das Team ausschließlich Siege gefeiert und war dabei nahezu konkurrenzlos. Wir sind seit zwei Punktrunden ungeschlagen, so kann es gern weitergehen“, sagt der Trainer.

Für die 3. Liga fehlen ehrenamtliche Helfer

Für die VCN-Truppe war die vergangene Serie wegen der Corona-Pandemie am 4. April beendet. Auf den Aufstieg verzichtete der Club damals. „Unser Hauptproblem ist, das wir nicht genügend ehrenamtliche Helfer finden, um die Auflagen des Deutschen Volleyball-Verbandes für die 3. Liga zu erfüllen“, sagt Koch.

Sportlich läuft für sein Team ungeachtet der siebenmonatigen Wettkampfpause auch in der neuen Punktrunde alles rund. Zum Auftakt gab’s vor 20 Fans in der heimischen Moorbekhalle nach

75 Minuten einen lockeren 3:0 (25:14, 25:19, 25:22)-Erfolg gegen den Wiker SV.

Keine großen Veränderungen im Kader

Personell hat sich bei den Norderstedterinnen nicht viel getan. Frank Koch steht ein Elfer-Kader zur Verfügung. Nicht mehr dabei sind Claudia Förster (Schwangerschaft) und Vanessa Finnern, für die der Anfahrtsweg aus Bergedorf zu weit geworden ist. Nathalie Koch und Karen Meyer werden aus beruflichen Gründen nur sporadisch und bei Bedarf im Einsatz sein.

Bei der krassen Überlegenheit des VCN stellt sich die Frage, wo eigentlich noch Verbesserungsmöglichkeiten zu erwarten sind. „Im Training arbeiten wir an Feinheiten, und in taktischer Hinsicht gilt es, einige Fehler zu vermeiden“, sagt der 64 Jahre alte Coach. Den Spielerinnen sei es zudem wichtig, den Spaß am Volleyball zu erhalten.

Punktrunde mit sieben Mannschaften

Die größte Veränderung ist diese: Der Deutsche Volleyball-Verband hat wegen der Corona-Pandemie die auf 14 Mannschaften angewachsene Regionalliga Nord Ende August in zwei Siebener-Staffel umgewandelt. Der 1. VC Norderstedt spielt in der Gruppe 2 mit der VG WiWa Hamburg, dem ESV Turbine Greifswald, dem VCO Schwerin II, dem SC Alstertal-Langenhorn, Grün-Weiss Eimsbüttel II sowie dem Wiker SV.

Kay Helm, Staffelleiter aus Süderbrarup: „Wir wollen auf Nummer sicher gehen. Es soll verhindert werden, dass die Akteure zu häufig durch Norddeutschland reisen.“ So lasse sich das Risiko neuer Infektionsherde verringern. „Und in einer Staffel mit 14 Mannschaften gibt es bei Spielverlegungen aus zeitlichen Gründen keine Optionen mehr“, so Helm.

Jeder Club hat – analog zu den anderen Hallensportarten – ein digitales Hygienekonzept von bis zu sieben Seiten vorzulegen. In Zahlen ausgedrückt bedeutet dies für den VCN: Zuschauer dürfen in der Moorbekhalle nur 25 Prozent der Sitzplätze einnehmen.

Neue Staffelstruktur stößt auf unterschiedliches Echo

Kay Helm ist für alle Regionalligen der Männer und Frauen sowie für die 3. Liga der Männer zuständig. Die ungewohnte Staffelstruktur stößt in Norderstedt und auch bei den anderen Regionalliga-Vertretern auf ein unterschiedliches Echo. Anfangs befürworteten viele Spielerinnen den deutlich reduzierten Stress an den Wochenenden. Statt 26 Partien in einer 14er-Staffel finden bei jeweils sieben Teams zukünftig nur noch zwölf Begegnungen statt.

„Das scheint mir ein bisschen arg wenig zu sein“, findet Frank Koch. Gleich zweimal erwartet den 1. VC Norderstedt eine jeweils vierwöchige Pause, eine davon zwischen dem 18. November und 17. Januar – da ist es schwierig, im Rhythmus zu bleiben. Nach dem Ende der Punktrunde werden die beiden erstplatzierten Clubs beider Gruppen den Aufsteiger in die 3. Liga ausspielen.