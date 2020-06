Tennis Herren 30 peilen die Nordliga-Vizemeisterschaft an

Frank Best

Die Herren-30-Mannschaft des TC an der Schirnau verfügt nach zwei Nordliga-Partien über ein ausgeglichenes Punktekonto. Hinten von links: Lars Müller-Madaus, Florian Lähn, Branko Weber und Simon Patzwaldt. Vorne von links: Michael Böckmann, Thorsten Kroll und Dennis Holst.

Tennisclub an der Schirnau will sich hinter der starken Bundesliga-Reserve des Uhlenhorster HC Platz zwei in der Gruppe A sichern.