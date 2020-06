Frank Best

Der Ex-Norderstedter Linus Meyer (r.) wurde einem Millionenpublikum bekannt, als er in der Serie 2018/2019 mit dem SV Rödinghausen in der zweiten Runde des DFB-Pokals auf den FC Bayern München traf.

Der von den hiesigen Fans als Fußballgott verehrte Linus Meyer will sich in Berlin den Traum vom Aufstieg in die 3. Liga erfüllen.