So war’s beim letzten Triumph der Eintracht im Cupwettbewerb der Hansestadt: Jan-Philipp Rose, Siegtorschütze in der letzten Minute der Verlängerung, stemmt am 25. Mai 2017 nach dem schmeichelhaften 2:1-Erfolg gegen die SV Halstenbek-Rellingen den Hamburger Oddset-Pokal in die Höhe.