Norderstedt. Auf Freitag, den 13. März, hatte sich TuRa Harksheides Fußball-Abteilungsleiter Bernd Meier sehr gefreut. Der Grund: Auf dem Spielplan der ersten Herrenmannschaft in der Landesliga Hammonia standen das Wiedersehen mit dem langjährigen TuRa-Trainer Marcus Fürstenberg – und das Duell mit dem SSV Rantzau. Doch dann kam alles ganz anders als erhofft: es wurde ein schwarzer Freitag. Und zwar nicht nur für die Harksheider. Sondern für den gesamten Hamburger Amateurfußball.

„Es gibt Wichtigeres als Fußball“

Die Coronapandemie sorgte für die erste von vielen Generalabsagen. Und Besserung ist nicht in Sicht. Bis zum 30. April hat der Hamburger Senat sogar jeglichen Sportbetrieb in der Hansestadt verboten. „Das war die einzig richtige Entscheidung zu unser aller Wohl“, sagt Meier. „Ich bin dafür, die gesamte Landesliga-Saison zu annullieren. Wenn irgendwann wieder gespielt werden kann, können wir ja alle wieder bei null starten. Es gibt Wichtigeres als Fußball.“

Meier hätte vor ein paar Wochen nicht gedacht, dass er diese Worte sagen würde. In den Zeiten vor Corona, als noch bunter Amateurfußball-Alltag herrschte, lebten er und sein Sohn Daniel nämlich den ganz großen Traum: den Aufstieg des Vereins in die Hamburger Eliteklasse, die Oberliga.

Der sportliche Höhenflug des Tabellenzweiten in dieser Saison ist für den 57-jährigen Bernd Meier und seinen über die linke Außenbahn stürmenden Filius Daniel (21) schon deshalb eine besondere Geschichte, weil sie TuRaner mit Leib und Seele sind.

Die Meiers leben Vereinstreue

Beide traten schon als kleine Jungs in den Club vom Exerzierplatz ein; Vater Bernd mit zweieinhalb, Sohn Daniel mit fünf Jahren. Beide verbrachten ihre fußballerische Jugend bis auf einen kurzen Abstecher (Bernd zum SV Fried­richsgabe, Daniel zum Eimsbütteler TV) komplett bei TuRa Harksheide. Bernd Meier absolvierte zudem fast seine ganze Herren-Karriere in der Ligamannschaft – und Daniel wird möglicherweise ebenso eine Institution.

Rechnet man Bernd Meiers älteren Sohn Christian noch hinzu, der ebenfalls mit fünf Jahren in den Verein eintrat und im Kreisliga-Team als Abwehrturm die Defensive stabilisiert, so vereinen sich in der Familie Meier fast 100 Jahre TuRa-Geschichte. Davon gehen über 50 auf das Konto von Bernd Meier. Er besitzt sogar noch seinen alten Spielerpass.

Alles begann mit Kinderturnen

„Eingetreten bin ich am 20. Januar 1965“, erinnert er sich. Seine erste Erfahrung? „Das Kinderturnen.“ Heute sieht er seinen beiden Söhnen vom Spielfeldrand aus zu, wenn sie im TuRa-Dress um Punkte kämpfen. Seine Beziehung zu Daniel steht dabei ein wenig stärker im Fokus. Einfach deshalb, weil sein jüngerer Sohn, den Meier als Jugendtrainer selbst noch trainiert hat, eine der prägenden Figuren der Landesliga-Mannschaft ist.

„Daniel ist wesentlich schneller, als ich es einst war. Seine gute Technik hat er von Opa Karl-Heinz, genannt Kuddel, geerbt. In dessen Garten haben die Jungs früher viel gebolzt. Ich war auf dem Platz nicht so elegant wie Daniel, sondern eher der harte Hund“, sagt Bernd Meier schmunzelnd. Als beinharter Vorstopper zog er sich drei Kreuzbandrisse zu, schonte weder sich noch seine Gegenspieler.

Für das Sportliche ist nur der Trainer zuständig

Bei Trainer Jörg Schwarzer ein gutes Wort für seinen Sohn bezüglich der Aufstellung einzulegen, käme dem seit neun Jahren amtierenden Fußball-Abteilungsleiter niemals in den Sinn. „Aus dem Sportlichen halte ich mich ganz bewusst heraus. Ich habe einmal vor vielen Jahren den Fehler gemacht, unserem damaligen Coach Marcus Fürstenberg während eines Spiels vorsichtig den Satz ,Also ich würde jetzt mal wechseln…‘ zu sagen. Da habe ich viel Ärger gekriegt, und das war mir eine Lehre“, sagt Meier – und lächelt.

Sohn Daniel ist seinem Vater für die Zurückhaltung dankbar. „Wir beide vermeiden es grundsätzlich, im Verein über private Themen zu reden. Bei TuRa Harksheide ist mein Vater eher so etwas wie mein Chef“, sagt er.

„Mir war es immer wichtig, dass ich nicht in der ersten Mannschaft spiele, weil mein Vater hier Fußball-Abteilungsleiter ist, sondern weil ich gut kicken kann. Und ich glaube, ich habe zeigen können, dass ich ein sportlich wertvoller Akteur bin.“

Starke Familienbande

Dessen ungeachtet sind die Familienbande stark. Mit dem prägnanten Slogan „Besser geht’s nicht!“ beschreibt Daniel das Verhältnis zu seinem Vater Bernd. „Wir haben fußballerisch und privat schon viel gemeinsam erlebt und durchgemacht, verstehen uns absolut super.“

Als „ganz lieben Menschen und hilfsbereiten Kerl“ beschreibt Bernd Meier seinerseits den Sohn. Doch werden beide im Sommer als Krönung der Serie 2019/2020 den Aufstieg in die Oberliga Hamburg feiern können? Daniel Meier ist da ganz der Meinung seines Vaters. „Wenn die Saison wegen Corona nicht zu Ende gespielt werden kann, wäre es nur fair und gerecht, wenn keine Mannschaft auf- und keine Mannschaft absteigt. Wir können es ja dann irgendwann noch einmal versuchen.“