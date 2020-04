Norderstedt. Die gute Nachricht zuerst: Der komplette Kader der Regionalliga-Fußballmannschaft von Eintracht Norderstedt ist bislang vom Coronavirus verschont geblieben. „Alle Spieler sind gesund“, sagt Trainer Jens Martens, „physisch sind wir gut gerüstet und könnten sofort loslegen, wenn es sein müsste.“

Die körperliche Verfassung ist gut

Nicht ganz so gut ist es angesichts der Ungewissheit über den weiteren Saisonverlauf um die mentale Verfassung der Kicker bestellt. „Die Jungs sind völlig frustriert, weil sie neben den beiden wöchentlichen Athletik-Einheiten, für die sie per Videokonferenz zusammengeschaltet werden, nach wie vor nur individuell laufen können“, so Martens, „in dieser Woche muss es endlich mal klare Ansagen geben, wie es weitergeht.“

Dass sich die deutschen Regionalligen bei einer möglichen Fortsetzung des Spielbetriebs eventuell am Profibereich orientieren und Begegnungen ohne Zuschauer vorschlagen werden, um das ausstehende Programm bis zum 30. Juni über die Bühne bringen zu können, erscheint gegenwärtig ausgeschlossen.

Geisterspiele erscheinen ausgeschlossen

„Alle Clubs müssten sich vor jedem Match einem Coronatest unterziehen, das wären in der Regionalliga Nord Woche für Woche 2500. Die Kosten pro Spieler beliefen sich auf 150 Euro, das würden für uns pro Partie 3750 Euro und bis zum Ende der Serie für jeden Verein in unserer Staffel 37.500 Euro bedeuten“, sagt Eintracht-Präsident Reenald Koch, „doch dafür fehlt uns das Geld.“

Ein Saisonabbruch lässt ebenfalls Komplikationen erwarten. Genauer gesagt Schadenersatzforderungen, da es für diesen Fall keine Auf- und Abstiegsregelung gibt. „Ein Corona-Szenario ist in den Satzungen des Deutschen Fußball-Bundes, aber auch der Uefa und der Fifa nicht vorgesehen“, so Koch, „um entsprechende Beschlüsse treffen zu können, müsste ein Verbandstag zusammenkommen.“ In Zeiten von Versammlungsverboten ein aussichtsloses Unterfangen; außerdem können Satzungsänderungen nur mit 75-prozentiger Mehrheit der Mitglieder beschlossen werden…

Olufemi Smith bleibt, Jan-Philipp Rose geht

Wesentlich konkreter verlaufen aktuell die Personalplanungen von Eintracht Norderstedt. So wurde der Vertrag mit Innenverteidiger Yannik Nuxoll (22) um zwei Jahre verlängert. „Yannik ist ein solider, zielstrebiger junger Mann, der sich im Saisonverlauf peu à peu seinen Stammplatz gesichert hat“, sagt Jens Martens, „wir wollten unbedingt mit ihm verlängern, weil er noch mehr Entwicklungspotenzial hat.“

Olufemi Smith (41), der die Mannschaft zusammen mit Martens betreut, wird weitere zwölf Monate beim Club von der Ochsenzoller Straße bleiben. Eintracht Norderstedt verlassen werden dagegen Athletikcoach Jan-Philipp Rose (34), für den noch ein adäquater Ersatz gesucht wird, sowie Torwarttrainer André Zick (34). Seinen Job übernimmt Marc Aaron Kassler (25).