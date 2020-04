Norderstedt. In den Sportvereinen der Region ruht seit Freitag, 13. März, der komplette Spiel- und Trainingsbetrieb – zunächst einmal bis zum 19. April, möglicherweise aber auch noch länger. Arbeit gibt es dennoch genug. Zumindest für die hauptamtlichen Geschäftsführer der Clubs. Denn die haben alle Hände zu tun, um die Coronavirus-Krise zu managen.

„Wer denkt, dass ich in diesen Tagen gemütlich die Beine hochlegen kann, weil ja nichts läuft, der hat sich gründlich getäuscht“, sagt Tobias Claßen, seit August 2018 Geschäftsführer des Turn- und Rasensportvereins Harksheide, „das Gegenteil ist der Fall: ich schiebe Überstunden noch und nöcher.“

Als die Coronapandemie Schleswig-Holstein erreichte und die Landesregierung ihre strengen Maßnahmen zur Einschränkung der rasant ansteigenden Infektionsrate verkündete, setzten der

34-Jährige und die Mitarbeiter der Geschäftsstelle zunächst einmal alle Hebel in Bewegung, um die etwa 4000 Mitglieder, 120 Übungsleiter und 15 Honorarkräfte zeitnah zu erreichen und diese über den Erlass aus Kiel und dessen Auswirkungen auf das Vereinsleben in Kenntnis zu setzen.

Einstellung des Sportangebots wird akzeptiert

„Wir haben die im E-Mail-Verteiler befindlichen 2100 Mitglieder angeschrieben und in einem Newsletter darum gebeten, die Informationen an all jene, von denen bekannt ist, dass sie auf diesem Weg nicht erreichbar sind, darüber mündlich zu informieren“, so Claßen.

Die Reaktionen auf die vorläufige Einstellung des Angebots waren – wie auch beim 1. SC Norderstedt, dem Norderstedter SV und dem SV Henstedt-Ulzburg – entgegen erster Befürchtungen überwiegend verständnisvoll. Eine positive Erkenntnis der Corona-Misere: Die Sportler in der Region halten offenbar zusammen und stärken ihren Clubs den Rücken.

Gearbeitet wird im Home Office

Ein weiterer wichtiger Punkt auf der TuRa-Aufgabenliste: die Anpassung der Arbeit an die durch das Coronavirus veränderten Rahmenbedingungen. Seit dem 19. März sind auf der verwaisten Sportanlage am Exerzierplatz, zu der der Gymnastikraum, der Tanzsaal sowie der gesamte Fußballbereich gehören, nur noch der Platzwart und eine Reinigungskraft im Einsatz. „Ansonsten haben wir den Betrieb auf Home Office umgestellt, das musste organisiert werden.“

Gewissermaßen all inclusive sind für Tobias Claßen gegenwärtig das regelmäßige Analysieren und Bewerten der aktuellen Lage. Die Einarbeitung in alle mit der Coronapandemie verbundenen arbeits- und vereinsrechtlichen Fragen. Sowie zu guter Letzt der aufmerksame Blick auf die Finanzen des größten Norderstedter Clubs, der in seinen 16 Sparten 30 Sportarten anbietet.

TuRa Harksheides Ziel ist die schwarze Null

„Unser Etat ist so gestrickt, dass wir Ende 2020 eine schwarze Null erreichen. Das setzt allerdings voraus, dass die Zahl der Mitglieder konstant bleibt“, sagt Claßen. Ganz sorgenfrei ist sein Blick in die Zukunft nicht. „Seit Rosenmontag haben wir 60 Aktive verloren, das bedeutet bis zum 31. Dezember 8500 Euro weniger an Einnahmen. Hinzu kommt ein monatliches Minus von 5000 Euro im Bereich des Gesundheitssports. Denn hier zahlen die meisten Teilnehmer nur dann, wenn sie die Übungsstunden auch wirklich absolviert haben – aber die finden zurzeit ja nicht statt. Außerdem bleibt abzuwarten, was am 30. Juni passiert. Denn dann können Mitgliedschaften regulär gekündigt werden.“

Sonderlösungen für Härtefälle

Um dies zu verhindern, soll es Sonderlösungen für unverschuldet entstandene Härtefälle geben. „Wir werden mit jedem, der wegen Corona knapp bei Kasse ist, das Gespräch suchen.“ Mit Blick auf die laufenden Kosten hat Claßen auch mit den neun Angestellten von TuRa Harksheide gesprochen. „Wir haben bei der Arbeitsagentur angezeigt, für die betroffenen Kollegen Kurzarbeit zu beantragen. Diese Maßnahme würde rückwirkend zum 1. April greifen. Der Verein wird die Gehälter dann auf 100 Prozent aufstocken, sodass keiner unserer Mitarbeiter einen finanziellen Nachteil hat.“

Die Harksheider, die vor etwas mehr als einer Woche der aus 22 Großvereinen bestehenden Interessengemeinschaft Holsteiner Runde beigetreten sind, hoffen zudem auf Unterstützung durch die Landesregierung.

Landesregierung wird Rettungsschirm spannen

„Die Politiker haben angekündigt, dass es einen Rettungsschirm für Sport, Kultur und Weiterbildung geben wird. Im Gespräch sind 50 Millionen Euro. Im Gegensatz zu Nordrhein-Westfalen, wo es schon eine Regelung gibt, warten wir in Schleswig-Holstein bislang allerdings noch auf konkrete Aussagen über das versprochene Hilfsprogramm – und wie wir davon profitieren können“, sagt Tobias Claßen.