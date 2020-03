Norderstedt/Henstedt-Ulzburg. Die Entscheidung der schleswig-holsteinischen Landesregierung, von Montag an alle Schulen und Kindertagesstätten im nördlichsten Bundesland zu schließen, hat auch die Universal-Sportvereine in der Region zum Handeln veranlasst. Die vier größten Clubs, der SV Henstedt-Ulzburg (etwa 4700 Mitglieder), TuRa Harksheide (4000), der Norderstedter SV (3100) und der 1. SC Norderstedt (2000), stellen auf unbestimmte Zeit den kompletten Spiel- und Trainingsbetrieb ein.

Einen Tag zuvor hatten die Verantwortlichen noch angedacht, nach Rücksprache mit den Sport-Fachverbänden und dem Kreis-Gesundheitsamt lediglich die Herz- und Lungensportgruppen zu schließen; der SCN und TuRa zunächst für eine Woche, der SVHU bis Ende März. Dann aber gewann die Coronavirus-Krise immer mehr an Dynamik.

Fast in allen Sportarten liegt mittlerweile das Wettkampfgeschehen brach. Punktuell wurde schon jetzt das Saisonende verkündet – unter anderem für die Jugendhandballer in Schleswig-Holstein und Hamburg sowie in der Volleyball-Regionalliga Nord der Frauen. Virologen und Politiker haben dazu aufgefordert, soziale Kontakte auf ein Minimum zu beschränken. Demzufolge werden die Aktivitäten beim SVHU, TuRa, dem NSV und dem SCN, auf null heruntergefahren.

Entscheidung ist alternativlos

„Wenn auf Anweisung aus Kiel die Schulen und Kindertagesstätten schließen, können wir nicht an der Regierung vorbei handeln“, sagt Frank Fröhlich (43), Geschäftsführer des 1. SC Norderstedt, „wir bedauern diesen Schritt sehr, sehen aber keine Alternative.“ Von der Schließung der Sportstätten des SCN am Scharpenmoor sind selbstverständlich nicht nur Vereinsmitglieder, sondern auch Fremdbucher betroffen, die ihr Hobby in der Tennishalle beziehungsweise auf der der Kegelbahn ausüben wollen.

„Zum aktuellen Zeitpunkt können wir überhaupt noch nicht sagen, welche finanziellen Auswirkungen die Coranavirus-Krise auf die Vereine haben wird“, sagt Tobias Claßen, Geschäftsführer des TuRa Harksheide, „es ist ja nicht auszuschließen, dass unzufriedene Mitglieder austreten oder aber ihre Beiträge zurückfordern werden.“ Der 34-Jährige hofft wie sein Kollege Steffen Liepold (39) vom Norderstedter SV auf das Verständnis und die Solidarität der Sportler.

Vereine hoffen auf Solidarität der Sportler

Liepold hat diesbezüglich bereits positive Erfahrungen gemacht. „Wir mussten 2019 unser Angebot schon einmal einschränken und den Stall der Reitabteilung drei Wochen lang schließen, weil dort die Pferdekrankheit Druse ausgebrochen war.“ Damals habe es aber keine Konflikte, sondern viel Kooperation zwischen allen Beteiligten gegeben.

Der SV Henstedt-Ulzburg, größter Sportverein im Kreis Segeberg, leistet ebenfalls seinen Beitrag, um die Infektionskette des Coronavirus einzudämmen. „Auch bei uns wird vorerst kein Trainings- und Spielbetrieb mehr stattfinden“, sagt Vorstandsmitglied Michael Büll (56), „zurzeit haben wir alle Hände voll damit zu tun, diesen Beschluss intern zu kommunizieren. Zu Beginn der kommenden Woche setzen wir uns zusammen und beratschlagen dann, wie es weitergeht.“

13. Auflage von „HU läuft“ findet im Herbst statt

Eine Entscheidung ist allerdings schon jetzt gefallen. Die ursprünglich für Freitag, 15. Mai, angesetzte 13. Auflage von „HU läuft“ wird auf den Herbst verschoben. „Darüber herrscht Einigkeit, es gibt allerdings noch keinen genauen Termin“, so Büll.

Sein Angebot bislang noch nicht eingeschränkt hat der Fußballclub Eintracht Norderstedt. Grund: Vorerst gilt noch die Regelung des Norddeutschen Verbandes, dass ab Dienstag, 17. März, Regionalliga-Begegnungen mit weniger als 1000 Zuschauern ausgetragen werden, sofern die örtlich zuständigen Behörden dies nicht untersagen.

Vereinspräsident Reenald Koch: „Das ist bislang nicht passiert. Und unsere Herrenmannschaft sowie das U-19-Team müssen ja trainieren.“