Tangstedt. Romantische Kutschfahrten gab’s beim alljährlichen Hallencup der Fahrergemeinschaft Schleswig-Holstein/Hamburg eher nicht zu sehen. Bei der dreiteiligen Indoorserie müssen die Pferde- und Ponygespanne einen kombinierten Hindernis- und Kegelparcours schnell und dabei auch noch fehlerfrei durchfahren.

Keine leichte Aufgabe, denn die kleinen gelben Bälle, die an allen Stationen abgelegt sind, fallen bei der kleinsten Berührung herunter. Für die Zuschauer ist dieses kurzweilige Event eine tolle Sache; sie sind dicht am Geschehen dran und erleben hautnah die Faszination des Fahrsports.

„Heimspiel“ auf dem Lindenhof

Die zweite Station des diesjährigen Hallencups fand auf dem Lindenhof in Tangstedt statt. Hausherr Hans-Reinhard Pieper, der vor zehn Jahren zusammen mit anderen Fahrerkollegen die Idee zu dieser Turnierreihe hatte, stieg ebenfalls auf den Kutschbock und startete zusammen mit Beifahrer Horst Nothdurft und den beiden Holsteiner Wallachen Caspar (21 Jahre) und Youngster Chakka (6) bei den Pferde-Zweispännern. Pieper – mittlerweile 73 Jahre alt – ist immer noch topfit und ließ sich die Gelegenheit, in eigener Halle mitmischen zu können, nicht entgehen. Alle Fahrer mussten zwei Umläufe absolvieren, der Tangstedter wurde in der Prüfung der Klasse M Dritter

Finale soll am 29. März stattfinden

„Wir haben damals diese Serie ins Leben gerufen, damit die Fahrsportler auch im Winter Turniere bestreiten können“, so Hans-Reinhard Pieper. Der Hallencup in Tangstedt war nach der Auftaktveranstaltung in Kükels die zweite von insgesamt drei Stationen. Das abschließende Finale soll am Sonntag, 29. März, in Futterkamp stattfinden. Anschließend geht’s für die Cracks an den Zügeln dann wieder raus in die Natur.

Tägliches Training mit Caspar, Condor und Chakka

Auch Hans-Reinhard Pieper wird dann im Gelände unterwegs sein. Er plant zudem, an den Landesmeisterschaften im August in Bad Segeberg teilzunehmen. „Solange die Pferde fit sind, fahre ich weiter. Es macht immer noch sehr viel Spaß“, sagte der Routinier, der jeden Tag eine Stunde lang mit Caspar, Condor und Chakka trainiert.

Doch nicht nur seine drei Fahrpferde sind in hervorragender körperlicher Verfassung. „Ich bin ja auch den ganzen Tag unterwegs und habe immer etwas zu tun“, sagte Hans-Reinhard Pieper, der nach wie vor regelmäßig im Reitsattel sitzt und außerdem leidenschaftlich gerne an Jagden teilnimmt. „Das merkt man hinterher dann allerdings schon ein bisschen“, sagte er lachend.

Die Sieger des Hallencups in Tangstedt

Einspänner, Pferde, Klasse M: Detlef Heise (Fahrergemeinschaft Schleswig-Holstein/Hamburg); Klasse A: Susan Gollmer (RV Rehagen); Ponys, Klasse M: Detlef Heise (FG SH/HH); Klasse A: Ann-Kathrin Hansen (PSG Süderlügum).

Zweispänner, Pferde, Klasse M: Uwe Krohn (RFG Bargfeld-Stegen); Klasse A: Wilhelm Wähling (FG SH/HH); Ponys, Klasse M: Sandra Bies (RV Gespannfahrer Steinburg); Klasse A: Annabel Kriete (RV Zeven).

Vierspänner, Klasse M, Ponys: Jürgen Lamp (Probsteier RV).

Fahrerwettbewerb, Einspänner: Mira Maaß (FG SH/HH); Zweispänner: Sonja Jansen (FV Gespannfahrer Steinburg).