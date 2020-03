Todesfelde. Statistisch betrachtet waren die Handballfrauen der SG Todesfelde/Leezen in ihrem Oberliga-Heimspiel gegen den ATSV Stockelsdorf leicht favorisiert. Doch das Duell zwischen dem Tabellenvierten und -sechsten nahm vor 96 Zuschauern einen unerwarteten Verlauf: Nach 60 Minuten feierten die Gäste in der Sporthalle an der Dorfstraße einen 36:26 (17:14)-Auswärtserfolg – die siebte Niederlage für die SG in dieser Saison.

Erhebliche personelle Probleme

So ganz überraschend kam die Packung vor eigenem Publikum allerdings nicht, denn die von Heiko Grell gecoachten Gastgeberinnen hatten erhebliche personelle Probleme. Die Leistungsträgerinnen Leonie Wulf (Grippe) und Anna-Lena Grell (Magen-Darm-Infekt) waren nicht im Vollbesitz ihrer Kräfte, außerdem fehlte mit Janne Hübner die ordnende Hand in der Defensive.

Handball-Oberliga Hamburg/Schleswig-Holstein, Frauen: SG Todesfelde/Leezen – ATSV Stockelsdorf 26:36 (14:17). Tore der SG: Katharina Schmid (6/davon 2 Siebenmeter), Leonie Wulf (5), Anna-Lena Grell (4), Rike Claasen, Anna Judycka (beide 3), Laura Riehl, Lara Hildebrandt (beide 2), Julia Studt (1).