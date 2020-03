Henstedt-Ulzburg/Norderstedt. Blicke auf die Statistik der Regionalliga Nord können sich die Fußballfrauen des SV Henstedt-Ulzburg sparen – zu deutlich ist die Dominanz des Teams von Trainer Christian Jürss in der dritthöchsten deutschen Klasse. In 14 Partie feierte der Spitzenreiter 13 Siege, spielte einmal remis und schoss dabei 59 Tore – eine bemerkenswerte Bilanz.

Einziger Ausrutscher: das 3:3 gegen Jesteburg

Einziger Ausrutscher des SVHU, der sich am Schäferkampsweg souverän mit 3:0 (2:0) gegen Holstein Kiel durchsetzte, war das 3:3 im Heimspiel am 20. Oktober 2019 gegen den VfL Jesteburg, dem in der dritten Minute der Nachspielzeit der späte Ausgleichstreffer glückte.

Die vorübergehende Enttäuschung nach jener Partie ist längst verflogen. Zwar hatte Coach Jürss im Vorfeld und angesichts des umkämpften 3:1 im Hinspiel von einer „schwierigen Aufgabe“ gegen den Tabellenvierten aus Kiel gesprochen. Doch seine Crew legte trat ohne jeden Respekt vor dem Gegner auf und stellte die Weichen schnell auf Sieg.

Alina Witt trifft schon in der 1. Minute

Alina Witt sorgte schon in der 1. Minute für die Führung; ein optimaler Weckruf. In der 16. Minute trat Vera Homp zur Ausführung eines an Witt verursachten Strafstoßes an – und verwandelte sicher. Der dritte Treffer ging auf das Konto der schnellen Außenstürmerin Indra Hahn in der 76. Minute.

Christian Jürss fand diesmal keinerlei Kritikpunkte. „Ich habe an der Leistung meiner Mannschaft absolut nichts auszusetzen“, sagte er – und stimmte die Truppe gleichzeitig auf das Auswärtsspiel bei der TSG 07 Burg Gretesch ein (Sonntag, 13 Uhr) ein. Der Tabellensiebte ist nicht ganz leicht einzuschätzen. Dass die Erfolgsserie des SVHU ausgerechnet in diesem Match reißen wird, erscheint trotzdem mehr als unwahrscheinlich.

Hamburger SV hat ein Déjà-vu-Erlebnis

Staffelgefährte Hamburger SV musste derweil auf eigenem Platz eine 0:2 (0:0)-Niederlage gegen den Tabellenzweiten Hannover 96 hinnehmen. Dabei erlebte das in Norderstedt beheimatete Team ein Déjà-vu-Erlebnis der unschönen Art. Schon das erste Duell am 22. September hatte der HSV mit 0:2 verloren; und auch die damaligen Torschützinnen Anna-Lena Füllkrug und Franziska Haeckel trafen erneut, und das sogar in der gleichen Reihenfolge.

Die Schwester von Werder Bremens verletztem Bundesliga-Stürmer Niclas Füllkrug ließ sich diesmal allerdings 13 Minuten mehr Zeit. Statt in der 34. Minute war sie in der 47. Minute die letzte Station eines schönen Angriffs der Hannoveranerinnen. Einen Diagonalball konnten die HSV-Frauen nicht verteidigen, ein weiteres Zuspiel später stand Füllkrug frei vor dem Kasten und schob ein. Franziska Haeckel markierte in der 65. Minute nach einem ähnlichen Angriff das 2:0.

Maue Ausbeute im Angriff

Der HSV konnte während der Partie zwar ein paar spielerische Akzente setzen, blieb aber vor dem Tor harmlos. Einige unplatzierte Kopfbälle von Emma Sick nach Standards und ein Schuss von Carla Morich kurz vor dem Abpfiff waren die maue Ausbeute der eigenen Angriffsbemühungen.

HSV-Trainer Christian Kroll erwies sich als fairer Verlierer und zollte Hannover 96 Respekt. „Die Niederlage geht leider in Ordnung“, sagte er, „unsere junge Mannschaft kann aus so einem Spiel einiges lernen. Aber wir sind ja nicht untergegangen, sondern haben mitgehalten. Insofern ist das für uns okay, auch wenn niemand gerne verliert.“ In der Tabelle ist der Aufsteiger mit 20 Zählern aus 14 Begegnungen auf den fünften Platz abgerutscht.