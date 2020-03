Norderstedt. Von der Papierform her war es das Top-Spiel der Regionalliga Nord: Eintracht Norderstedt (6./39 Punkte) hatte den Tabellendritten SC Weiche Flensburg 08 (46 Zähler) im Edmund-Plambeck-Stadion zu Gast. Was die Mannschaften dann aber den 510 Zuschauern anboten, hatte mit Spitzenfußball nicht viel zu tun. Nach einer von der Taktik und zwei starken Abwehrreihen bestimmten Partie trennten sich die beiden gleichwertigen Teams mit einem torlosen Unentschieden.

Zuschauer sind vom Niveau enttäuscht

Ein Höhepunkt war das Match nur für die Spieler der 1. G-Junioren der Eintracht sowie der F-Jugend von TuRa Harksheide, die die 22 Viertliga-Kicker als Einlaufkinder zum Anstoßkreis begleiteten. Zahlreiche Fans hatten dagegen schon nach 80 Minuten genug vom uninspirierten Gekicke mit Stockfehlern en masse – und machten sich auf den Heimweg, ohne den Schlusspfiff von Schiedsrichter Daniel Fleddermann (VfL Weiße Elf Nordhorn) abzuwarten.

Für erstaunte Gesichter sorgte Flensburgs Trainer Daniel Jurgeleit, der seinen Trainerjob am Saisonende nach zehn Jahren abgegeben wird, während der anschließenden Pressekonferenz. Er erklärte, es sei „ein glücklicher Punktgewinn für Norderstedt“ gewesen – eine Einschätzung, der sein Kollege Jens Martens vehement widersprach. „In der ersten Halbzeit waren wir spielerisch besser, in der zweiten Halbzeit Weiche. Demzufolge geht das Unentschieden in Ordnung.“

Wird ein Norderstedter Flensburg-Coach?

Favorit Nummer eins auf den Posten von Jurgeleit ist übrigens ein Norderstedter: An der Förde pfeifen es die Spatzen von den Dächern, dass Thomas Seeliger (53), Eintracht-Coach vom 1. September 2012 bis 4. Oktober 2016 und aktuell Trainer der Oberliga-Truppe der 08-er, die Regionalliga-Crew in der Serie 2020/2021 übernehmen wird.

Martens lobte ausdrücklich die Defensivleistung seiner Elf. „Der SC Weiche Flensburg 08 ist sehr robust und zweikampfstark. Uns hat im Angriff zwar die Durchkraft gefehlt, aber hinten steht am Ende die Null, und damit können wir zufrieden sein. Es ist uns gelungen, gegen einen kopfballstarken Gegner

90 Minuten lang extrem gut zu verteidigen – das muss man erst mal schaffen.“

Viertelfinale im Lotto-Pokal am 29. März

Schaffen wollen die Norderstedter demnächst auch den Einzug ins Halbfinale des Hamburger Pokalwettbewerbs. In der Runde der letzten acht Vereine muss der Regionalligist am Sonntag, 29. März (11.30 Uhr, Kunstrasen Tönsfeldtstraße an der Kreuzkirche), beim ambitionierten Oberliga-Club Teutonia 05 antreten. Das ursprünglich für diesen Termin angesetzte Punktspiel beim Hamburger SV II wird am Dienstag, 31. März, um 19 Uhr angepfiffen.

Eintracht-Teammanager Olaf Bösselmann: „Ein Abendspiel gegen Teutonia 05 wäre nur bei schlechten Lichtverhältnissen möglich gewesen. Also habe ich meine freundschaftlichen Kontakte zum HSV genutzt, der einer Verlegung des Derbys zugestimmt hat.“

Eintracht Norderstedt – SC Weiche Flensburg 08 0:0. Tore: Fehlanzeige. – Zuschauer: 510. – Eintracht Norderstedt: Huxsohl – Brown, Nuxoll, Grau, Bork – Koch – Amamoo, Nyarko, von Knebel, Brüning – Lüneburg (67. Kobert).