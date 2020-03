Norderstedt. Die Welt ist klein – das merkt auch Dagmar Buschbeck, die Organisatorin des TriBühne-Triathlons in Norderstedt, jedes Jahr wieder aufs Neue. „Ich habe in meinem dreiwöchigen Radurlaub in Uganda eine Frau aus Potsdam kennengelernt. Wir haben viel über das Thema Triathlon gesprochen. Jetzt habe ich eine WhatsApp-Nachricht von ihr bekommen. Sie hat sich tatsächlich angemeldet und wird ihren ersten Triathlon überhaupt in Norderstedt absolvieren. Das ist doch toll.“

Triathlon-Hype ist ungebrochen

Die Potsdamerin, die in der Altersklasse W 60 starten wird, war indes nicht die Erste, die sich früh registriert hat. Kurz nach der Freischaltung des Anmeldetools herrschte online schon reger Betrieb, obwohl die 14. Auflage des sportlichen Dreikampfs im und am Norderstedter Stadtpark erst am Sonntag, 6. September, stattfindet. 150 Teilnehmer stehen bereits auf den Startlisten. „Das zeigt, dass der Triathlon-Hype ungebrochen ist“, so Dagmar Buschbeck.

Sponsoren und Organisatoren freuen sich auf die 14. Auflage des populären Dreikampfs aus Schwimmen, Radfahren und Laufen.

Foto: Anne Pamperin

1800 Startplätze stehen in den Anfängerwettbewerben, in den Staffel- und Einzeldisziplinen, in der Volks- und Sprintdistanz sowie im Olympischen Triathlon zur Verfügung. Offizieller Meldeschluss ist der 23. August. Erfahrungsgemäß sind aber die Plätze im Volkstriathlon (500 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und 5 Kilometer Laufen) sowie den Staffeln schon lange vorher ausgebucht. Die SG Wasserratten wird das Event auch in diesem Jahr wieder mit rund 250 Helfern sowie tatkräftiger Unterstützung der DLRG Norderstedt, die die Streckenabsicherung und die medizinische Versorgung übernimmt, über die Bühne bringen.

Oberbürgermeisterin lobt Engagement

Norderstedts Oberbürgermeisterin Elke Christina Roeder zeigte sich begeistert von der Resonanz und beeindruckt vom Einsatz der Freiwilligen. „Es ist schön, dass der Triathlon unsere Stadt überall bekannter macht und sogar in Uganda darüber gesprochen wird. Dass sich so viele Helfer den ganzen Tag an die Strecke stellen und dafür sorgen, dass alles funktioniert, ist nicht selbstverständlich. Dafür kann man nur dankbar sein.“

Erfreut ist die Verwaltungschefin auch über das Engagement in Sachen Umweltschutz und der damit verbundenen sozialen Komponente. „Die Teilnehmer sind verpflichtet, ihr eigenes Trinkgefäß mitzubringen oder sich einen wiederverwendbaren Faltbecher zu kaufen. Der ist leicht und knautschbar und lässt sich ganz einfach in der Trikottasche verstauen“, sagte Dagmar Buschbeck.

Neues Konzept zur Müllvermeidung

Doch nicht nur die Umwelt darf sich freuen – eingespart werden rund 7000 Plastikbecher –, sondern auch die Menschen in der Region: Für jeweils 50 verkaufte Becher spenden Hamburg Airport und die TriBühne 50 Euro an das neue Albertinen Hospiz in Norderstedt. „Das ist für mich eine Herzensangelegenheit. Ich weiß die Arbeit der Mitarbeiter dort, auch aus eigener Erfahrung, sehr zu schätzen“, sagte Elke Christina Roeder. Das ambitionierte Ziel sind 2500 Euro, also 2500 verkaufte Becher.

Neu dabei ist die Firma Stadac, deren E-Auto als Führungsfahrzeug auf der Radstrecke voranfährt. „Es wird auch beim Festival Rad am Gutenbergring eingesetzt“, sagt Buschbeck. Außerdem werden die Teilnehmer-T-Shirts nicht in Folie verpackt, sondern lediglich mit einem dünnen Papierbändchen umwickelt. Auch Schwimmkappen (am besten in hellen Farben) sollte jeder Teilnehmer selbst mitbringen.

Namensgeber ist seit 14 Jahren die Norderstedter TriBühne. „Der Triathlon ist eine Erfolgsgeschichte, die wir gern unterstützen“, sagt Rajas Thiele-Stechemesser von den Mehrzwecksälen Norderstedt. Partner sind zudem das Arriba Erlebnisbad, die Stadtwerke Norderstedt, Heikotel, die Bundeswehr, die Firmen aerycs, Specialized, Running Green, Under Armour, Hai Mützen, Swim Coach Matthias Lehne, die Haspa, Stolles Vitalwelten und das Elixia Langenhorn.

www.norderstedt-triathlon.de