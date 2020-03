Norderstedt. Jens Martens, der Trainer der Regionalliga-Fußballer von Eintracht Norderstedt, denkt mit gemischten Gefühlen an das Auswärtsmatch gegen den Tabellendritten SC Weiche Flensburg 08 (45 Punkte) am 31. August 2019 zurück. „Damals waren wir als Außenseiter bis zur 94. Minute die klar bessere Mannschaft, haben aber unsere Chancen nicht genutzt und durch die letzte Aktion der Partie, einen unberechtigten Freistoß von Julian Stöhr, völlig unnötig mit 0:1 verloren.“

Gelingt die Revanche fürs 0:1 im Hinspiel?

An diesem Sonntag kommt es um 14 Uhr im Edmund-Plambeck-Stadion an der Ochsenzoller Straße zum zweiten Aufeinandertreffen beider Teams – und die Eintracht (6./38 Zähler) wird alle Hebel in Bewegung setzen, um nicht erneut als Verlierer vom Platz gehen zu müssen.

Dass sich die in dieser Saison so famos auftretenden Norderstedter auch vor den absoluten Top-Teams der Staffel nicht verstecken müssen, haben sie unlängst bewiesen. Vor zwei Wochen lieferte das junge Team Spitzenreiter VfL Wolfsburg II einen begeisternden Kampf und zog am Ende nur deshalb mit 2:4 den Kürzeren, weil es wegen eines Platzverweises für Innenverteidiger Hamajak Bojadgian mehr als 50 Minuten lang in Unterzahl agieren musste.

Zwei Leistungsträger sind wieder fit

Allerdings pflegen die Flensburger einen anderen Stil als Wolfsburg II. „Die Mannschaft ist spielerisch nicht ganz so stark wie der VfL, dafür aber höchst robust und abwehrstark“, sagt Martens, „wir werden uns gegen die beste Defensive der Regionalliga vermutlich nicht allzu viele Chancen herausarbeiten können. Aber die müssen wir nutzen.“

Erfreulich: Mit Mannschaftskapitän Jordan Brown (Muskelfaserriss im Oberschenkel) und Evans Nyarko (Knieblessur) sind zwei Leistungsträger wieder fit und brennen auf ihren Einsatz in der Startformation.