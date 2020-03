Norderstedt. Milenko Mutapdzija (45) heißt der neue Teammanager der zweiten Fußballmannschaft von Eintracht Norderstedt. Genau wie sein serbischer Vater Laszlo – der Publikumsliebling verstarb 2006 mit nur 54 Jahren an Lungenkrebs – kickte Milenko um die Jahrtausendwende für den 1. SC Norderstedt; von 2003 an erlebte er als Spieler die Gründungsjahre von Eintracht Norderstedt mit.

Mit Präsident Reenald Koch stand Mutapdzija beim Glashütter SV gemeinsam auf dem Feld. Seine Aufgabe ist, das zweite Team aus der Kreisliga nach oben zu führen. Ein Projekt, von dem der ganze Verein profitieren soll.

Herr Mutapdzija, als Teammanager haben Sie sich in der Landesliga einen Namen beim HSV III gemacht. Was reizt Sie am Kreisliga-Job?

Milenko Mutapdzija Ich bin ein Norderstedter Jung. Das Abrutschen der zweiten Mannschaft tut mir in der Seele weh. Ich verfolge das seit Jahren. Hier muss etwas getan werden, auch wenn diese Saison ganz gut läuft. Aber es geht ja nicht nur um die zweite Mannschaft.

Worum geht es denn noch?

Ich soll das Bindeglied zwischen der Regionalligamannschaft, der U 23 und der U 19 sein.

Welcher U 23?

Die, die wir zur neuen Saison schaffen werden. Unser neues Konzept sieht vor, aus dem zweiten Team eine U-23-Truppezu formen. So wollen wir mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen.

Das heißt konkret?

Wir wollen in den kommenden zwei Jahren in die Bezirksliga aufsteigen, auf lange Sicht in die Landesliga – und so unsere Jugendspieler besser an den Club binden. Das gelingt umso besser, je höher die zweite Mannschaft spielt. Zudem sollen Akteure aus dem Regionalliga-Team, die Spielpraxis benötigen, weiterhin in der zweiten Mannschaft auflaufen. Manche, die in den vergangenen Jahren von oben abgestellt wurden, haben unten gekickt wie eine Banane. Um es klar zu sagen: Das war nicht okay.

Das klingt alles super. Wie so viele Ankündigungen bezüglich der zweiten Mannschaft in den vergangenen Jahren, aus denen dann wenig wurde…

Das wird jetzt anders. Ich mache die Dinge entweder zu 200 Prozent oder gar nicht. Zusammen mit U-19-Trainer Ralf Palapies und Cheftrainer Jens Martens werde ich an einer besseren Verzahnung der Teams arbeiten. Beispielweise sollen künftig immer montags neben einigen U-19- auch U-23-Spieler mit dem Regionalliga-Kader trainieren.

Aber warum sollten bei dem nicht allzu positiven Image der zweiten Mannschaft zur neuen Saison denn überhaupt junge Spieler ins Kreisliga-Team wechseln?

Weil wir einiges zu bieten haben: überragende Trainingsbedingungen, die Wäsche wird gewaschen, drei- bis vier Trainingseinheiten pro Woche. Bei Bedarf hilft der Physiotherapeut des Regionalliga-Teams, das gibt es nirgendwo sonst in der Kreisliga. Einige Spieler haben schon zugesagt, und ich bin sehr zuversichtlich, was den neuen Kader angeht.

Sie haben für den HSV III laut eigener Aussage Michele Morrone, Manuel Brendel sowie die Brüder Marko und Kristijan Augus­tinovic entdeckt. Letzterer schaffte sogar den Sprung zum Regionalligisten Lüneburger SK. Ihr Rezept?

Rohdiamanten suchen! Zu viele Scouts gucken nur auf die A-Jugend-Bundesliga und -Regionalliga. Dabei gibt es auch in der A-Jugend-Oberliga gute Spieler. Ich gucke dahin, wo nicht jeder hinguckt.

Und wedeln künftig mit Geldscheinen?

Keinesfalls. Gezahlt wird in der Kreisliga nichts. Entwicklung kommt für junge Spieler vor Geld. Das gibt’s dann in höheren Ligen von ganz alleine.

Wie erklären Sie das einem hoffnungsvollen Nachwuchstalent, dem von anderen Vereinen ein paar Hundert Euro geboten werden?

Er soll nicht die Fehler machen, die ich als Youngster gemacht habe.

Welche waren das?

Ach, Jugendgeschichten halt. Geld, Partys, Frauen, das Übliche. Ich war kein Kind von Traurigkeit und weiß deshalb, wie wichtig Disziplin ist. Ohne Disziplin erreichst du nichts im Fußball.

Was versprechen Sie jungen Spielern noch?

Ich halte mein Wort. Immer. Und ich bin mir sicher, dieses Projekt wird sehr erfolgreich werden.