Norderstedt/Hamburg. Schon beim Zuschauen bekommt manch einer einen Muskelkater oder Schweißausbrüche: Die RTL-Fernsehshow „Ninja Warrior Germany“ nennt sich nicht ohne Grund „Die stärkste Show Deutschlands“; der Parcours, den die Teilnehmer absolvieren müssen, erfordert Schnelligkeit, Kraft, Kondition, Mut und jede Menge Durchhaltevermögen.

Es wird gehangelt, geklettert, gesprungen und gelaufen – je schneller, desto besser. Wer an einem Hindernis scheitert, ist ausgeschieden. Zunächst stehen Vorrunden an, die Besten ziehen ins Finale ein. Dort heißt es dann: Je weiter man kommt, desto besser.

Finalparcours hat noch niemand geschafft

Den kompletten Finalparcours, der alljährlich variiert wird, hat bisher noch kein einziger Teilnehmer in der deutschen Version der Show geschafft. In diesem Jahr wird die fünfte Staffel von „Ninja Warrior Germany“ produziert. Die Frauen und Männer, die sich dafür bewerben, suchen die ultimative sportliche Herausforderung und müssen bis an ihre Leistungsgrenze gehen.

Auch die beiden Glashütterinnen Danica und Janina Schön wollen den Parcours vor einem Millionenpublikum an den Fernsehschirmen in Angriff nehmen. Nicht zum ersten Mal, denn schon bei der Premiere 2016 waren die beiden Zwillinge dabei.

„Wir sind durch die Trailer für die Show und den Aufruf im Fernsehen, sich zu bewerben, aufmerksam geworden und haben das dann einfach gemacht“, erinnert sich Janina Schön.

Tatsächlich wurden die Schwestern, die seit 18 Jahren beim 1. SC Norderstedt Leistungsturnen betreiben, ausgewählt. „Damals sind wir in der Show beide bis zum dritten Hindernis gekommen. Trotzdem hat der Auftritt viel Spaß gemacht, und wir wollen unbedingt wieder mitmachen.“ Nach knapp einer Minute war alles vorbei, trotzdem sind die angehenden Erzieherinnen seitdem vom Ninja-Warrior-Virus befallen und bewerben sich beim Privatsender Jahr für Jahr aufs Neue. 2020 soll es wieder klappen...

2016 kamen die Schöns bis zum dritten Hindernis

Neben dem Turnsport, den die beiden 24-Jährigen nach wie vor ausüben, stehen mittlerweile auch regelmäßiges Akrobatik-Training und Jazzdance auf ihrem Wochenprogramm. Außerdem sind die Schöns als Übungsleiterinnen beim 1. SC Norderstedt tätig.

Die körperlichen Voraussetzungen, um ein Ninja Warrior zu werden haben die beiden Athletinnen allemal. Frühere Turngrößen wie Fabian Hambüchen oder Philipp Boy, die 2019 auch im Prominenten-Special antraten, machten im Parcours schon eine sehr gute Figur.

Trainiert und gecastet für die Show wurde erstmals im Trampolinpark Sprung.Raum in Hamburg-Wandsbek (Am Neumarkt 38 c). „Dort hatten wir ideale Bedingungen. Wir werden da auf jeden Fall öfter hinfahren, um zu trainieren“, sagt Danica Schön begeistert.

Spitznamen haben die beiden 1,55 Meter großen und 47 Kilogramm leichten Energiebündel – wie viele anderen Kandidaten – übrigens auch schon bekommen. Frei nach der amerikanischen Version von Walt Disneys quirligen Ahörnchen und Behörnchen heißen sie Chip (Janina) und Chap (Danica).

Ob der Sender die Schwestern erneut auswählt, steht noch nicht fest. Wer bei den Aufzeichnungen im Mai/Juni in Karlsruhe dabei ist, wird in den kommenden Wochen verkündet. „Wir haben ein gutes Gefühl“, sagt Janina Schön.

Es gibt maximal 300.000 Euro zu gewinnen

Sollten es das Zwillingspaar wieder in die Show schaffen, ist das Ziel ganz klar: „Auf jeden Fall weiterkommen als beim letzten Mal“, sagen beide. Die Mühe kann sich durchaus lohnen: Wer sich bis ins Finale durchkämpft und es dort bis zum weitesten Punkt schafft, wird zum „Last Man Standing“ und zur „Last Woman Standing“ gekürt.

Neben einer Medaille gibt es dann auch Geld – 2019 kassierten Arleen Schüßler aus Aachen und Alexander Wurm (Köln) jeweils 25.000 Euro. Wer den kompletten Parcours schafft, erhält die komplette Prämie von 300.000 Euro (Stand: 2019).

Wer wissen will, was die Teilnehmer bei „Ninja Warrior Germany“ erwartet, kann sich bei TVNOW alle Folgen aller Staffeln anschauen. Weitere Infos sind auf den Ninja-Warrior-Germany-Social-Media-Kanälen (Instagram, Twitter, facebook) sowie RTL.de abrufbar.