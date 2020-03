Norderstedt. Wenn Horst Hufnagel Gründe benennen soll, warum er mit 84 Jahren immer noch an Leichtathletikwettkämpfen teilnimmt, muss er nicht lange überlegen. „Das Kribbeln ist nach wie vor da. Es macht einfach Spaß“, sagt der sportliche Senior über seine Motivation.

80 Medaillen bei Meisterschaften

Mittlerweile hat der Wellingsbütteler, der für die LG Alsternord startet, bei nationalen und internationalen Meisterschaften 80 Medaillen eingeheimst. Er wurde siebenmal Weltmeister, gewann 18-mal Gold bei Europameisterschaften und holte in seiner Laufbahn außerdem elf deutsche Meistertitel. Seine jüngsten Erfolge verbuchte Hufnagel bei der Hallen-DM im thüringischen Erfurt.

Der LGA-Routinier überquerte sowohl im 60- als auch im 200-Meter Rennen als Erster die Ziellinie. Dabei setzte er sich gegen drei beziehungsweise vier Kontrahenten in seiner Altersklasse M 85 durch.

Mit Leistungssport und Wettkampfatmosphäre ist Horst Hufnagel schon als Youngster gut vertraut gewesen. In seiner Jugend, die er in Stralsund verbrachte, war der Sprinter in der Leichtathletik aktiv und wurde unter anderem Landesmeister von Mecklenburg-Vorpommern über 200 und 400 Meter.

Comeback nach 40 Jahren Leichtathletikpause

Als Erwachsener beendete Hufnagel dann erst einmal seine Karriere, er stieg allerdings nach 40 Jahren Pause bei der LG Alsternord wieder ins regelmäßige Training ein. Kaum war er zurück auf der Bahn, stellten sich bemerkenswerte Erfolge ein.

Bei seiner ersten internationalen Meisterschaft nach dem Comeback, der EM 2000 im finnischen Jyväskylä, gewann Horst Hufnagel auf Anhieb die Silbermedaille über 400 Meter und Gold mit der deutschen 4 x 400-Meter-Staffel der Altersklasse M 65. 14 Jahre später gehörte er zum deutschen 4 x 200-Meter-Quartett, das bei den Hallen-Weltmeisterschaften in Budapest mit einer Zeit von 2:00,58 Minuten einen Weltrekord in der Klasse M 75 aufstellte; die Bestmarke hat noch heute Bestand.

„Ich denke, dass diesen Rekord so schnell keine andere Staffel verbessern wird. Damals standen alle vier deutschen Starter auch im Einzel-Endlauf über 200 Meter, unter ihnen war auch Guido Müller“, so Horst Hufnagel. Der Ausnahmesportler vom TSV Vaterstetten hat 2019 – mit 80 Jahren – die Spikes an den Nagel gehängt. Müller gewann in seiner Laufbahn 103 Europameistertitel, hält 14 Weltrekorde und wurde 156-mal Deutscher Meister.

Achillessehnenprobleme sind beseitigt

Die Teilnahme von Hufnagel an den nationalen Titelkämpfen in Erfurt hing lange am seidenen Faden. Der Grund: Probleme mit der Achillessehne. „Es wurde viel daran herumgedoktert, leider ohne Erfolg. Dann habe ich mich zu einer Operation entschlossen. Ich habe im Internet recherchiert, viele Erfahrungsberichte gelesen und dann einen Arzt in Schweden gefunden, der einen sehr guten Ruf hat. Die OP erfolgte im Juni, im Dezember bin ich wieder ins Training eingestiegen. Ich musste ganz von vorne anfangen, bin aber glücklicherweise seit dem Eingriff beschwerdefrei.“

Hufnagel, der am Freitag seinen 85. Geburtstag feiert, war in Erfurt übrigens nicht der einzige Medaillensammler der LG Alsternord. So triumphierte sein Vereinskollege Hartmann Knorr

(M 80) über die 400 und 800 Meter.

Am 15. März geht’s zur EM in Braga

Damit nicht genug: Reinhard Dahms wurde im Weitsprung und im Stabhochsprung der Altersklasse M 80 jeweils Vizemeister. Ingeborg Thoma (W 65) gewann im Hochsprungwettbewerb die Bronzemedaille. Die DM war für sie und Horst Hufnagel eine rundum gelungene Generalprobe für die am 15. März in Braga beginnenden Hallen-Europameisterschaften der Senioren.

Bevor sich der frischgebackene Deutsche Doppel-Meister auf den Weg nach Portugal machen wird, hat er allerdings noch etwas vor, was überhaupt nichts mit der Leichtathletik zu tun hat: Der passionierte Hobby-Filmemacher präsentiert beim Norddeutschen Filmfestival in Harsefeld sein neuestes Projekt über den schwedischen Maler Anders Zorn.