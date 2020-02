Henstedt-Ulzburg/Kaltenkirchen. „Trainer René Sixt beurlaubt.“ Nach der 0:9 (0:3)-Testspielpackung gegen den SV Henstedt-Ulzburg übten sich die Verbandsliga-Fußballer der Kal­tenkirchener Turnerschaft im sozialen Netzwerk in Galgenhumor. Gemeint war natürlich nicht die Trennung von ihrem Chefcoach, sondern nur ein mehrtägiger Aufenthalt des Vermögensberaters in Dubai.

Während man in Kaltenkirchen vor dem Start in die zweite Saisonhälfte am 8. März gegen den VfR Horst noch ein paar Tage Zeit hat, um an der Feinjustierung zu arbeiten, empfängt Tabellenführer SVHU schon an diesem Sonnabend die TuS Krempe zum Nachholspiel

(14 Uhr, Kunstrasen Bürgermeister-Steenbock-Straße). Und Trainer Dominik Fseisi hat nach einer torreichen Vorbereitung ein gutes Gefühl.

Der Spitzenreiter strotzt vor Selbstvertrauen

Ihre Zurückhaltung aus der Hinrunde haben die Henstedt-Ulzburger endgültig abgelegt. „Die Motivation meiner Leute ist sehr hoch. Jetzt wollen wir auch Meister werden“, gibt Fseisi die Marschroute vor. Den Grundstein dazu hat der Spitzenreiter mit 40 Punkten in 17 Spielen gelegt, die einzige Niederlage gab es ausgerechnet gegen die KT.

Mit Torhüter Fin Drews hat ein weiterer Eckpfeiler aus der Erfolgsmannschaft seine Zusage für die kommende Saison gegeben; lediglich die Zukunft der Routiniers Florian Behrmann und Tobias Weißörtel ist noch offen. „Unabhängig davon werden wir aber auch künftig eine vernünftige Truppe haben“, so Fseisi.

FSG Kaltenkirchen empfängt SG Padenstedt

Bei der FSG Kaltenkirchen (7./25 Zähler) blickt Trainer Martin Genz auf eine eher durchwachsene Vorbereitung zurück. Nach stürmischen Tagen im Februar führte ein defektes Flutlicht zu Testspielabsagen an der Schirnauallee, die einzigen Vergleiche gab es gegen den TSV Wiemersdorf (7:0) und JuS Fischbek (4:0). Das Nachholspiel gegen die SG Padenstedt am Sonnabend,14 Uhr, ist aber nicht von einer Absage bedroht. Das Schlusslicht trat sein Heimrecht freiwillig an die FSG ab.

„Ich erwarte einen heißen Tanz. Das Hinspiel war schon sehr turbulent“, sagt Genz. Beim 1:0-Heimsieg der FSG Mitte August verteilte Schiedsrichter Christian Pohl gleich elf Gelbe Karten. Mit einem Neun-Punkte-Polster zu den Abstiegsplätzen dürfte für die Kaltenkirchener in der Schlussphase der Saison eigentlich nichts mehr anbrennen. Der Coach fordert nichtsdestotrotz ein seriöses Auftreten: „Wir wollen uns anständig präsentieren und so viele Rückspiele wie möglich gewinnen.“

WSV Tangstedt will zurück in die Erfolgsspur

Ähnlich sieht auch das Motto von Kevin Steen beim WSV Tangstedt (10./22) aus, der nach einer Hinserie voller Licht und Schatten wieder die Sonnenseite seiner Mannschaft sehen möchte. Ob dazu schon am Sonntag die Möglichkeit besteht, ist eher fraglich: Nach der jüngsten Schlechtwetter-Phase ist das Heimspiel gegen den Vorletzten TuS Bargstedt (14 Uhr) akut von einer neuerlichen Absage bedroht. Während der Gastauftritt des SV Todesfelde II tags zuvor auf dem Rasen des Marner TV wohl ins Wasser dürfte, kann der Leezener SC am Sonntag, 15.30 Uhr, in der Verbandsliga Süd mit ziemlicher Sicherheit Borussia Möhnsen empfangen. Das Heimspiel des Aufsteigers gegen den Tabellenvorletzten findet auf dem Kunstrasen an der Hamburger Straße statt.