Norderstedt. Die Entscheidungen in der Regionalliga Nord-Ost sind gefallen und brachten am jeweils letzten Spieltag der Tennis-Hallensaison noch einmal dramatische Momente im Abstiegskampf. Beteiligt waren drei Teams aus der Region: Während die Herren 40 des TC Alsterquelle es nicht geschafft haben und zurück in die Nordliga müssen, können sich die Damen des TC Rot-Weiss Wahlstedt sowie die Herren 50 des Hamburger SV über den Klassenerhalt freuen.

0:6-Schlappe im Abstiegs-Endspiel

Personalprobleme über längere Zeit haben sich negativ ausgewirkt, darüber sind sich die Herren 40 des TCA einig. Kapitän Ingmar Deneke: „Wir konnten wegen privater und beruflicher Gründe fast nie mit der stärksten Mannschaft antreten.“ Zum Abstiegs-Endspiel gegen den mitgefährdeten Winterhude-Eppendorfer TV (0:6) in eigener Halle wurden mit Wladimir Lys und Christian Ladehoff zwar spielstarke Kräfte ins Team eingebaut, dafür fehlte Topmann Ingmar Deneke wegen Jobverpflichtungen.

So konnte es gegen die motivierten Gäste am Ende einfach nicht gut gehen. Nach den Einzeln stand es 0:4, wobei die Matches von Ladehoff und Sven-Erik von Wolffradt umkämpft waren. Die Doppel wurden anschließend nicht mehr gespielt. Die Zukunft stellt sich für den TCA angesichts eines zahlenmäßig starken Kaders trotzdem vielversprechend dar. In der Freiluftsaison spielt das erste Herren-40-Team in der Regionalliga, die zweite Mannschaft in der Nordliga.

Wahlstedts Damen retten sich im Match-Tiebreak

Die Damen des TC Rot-Weiss Wahlstedt sicherten sich beim letzten Saisonauftritt die Zugehörigkeit zur Regionalliga, die viele Wochen lang in Frage gestellt war. In der entscheidenden Heimpartie gegen den Club zur Vahr Bremen musste unbedingt ein Erfolg her – und der gelang der Crew um Mannschaftsführerin Carolin Schmidt mit einem 4:2 dann auch.

Schmidt gewann wie die Nummer eins Anna Klasen (10:6 im Match-Tiebreak) und Sophia Intert ihr Einzel, während Janine Weinreich im Match-Tiebreak des dritten Satzes mit 4:10 den Kürzeren zog. Nun kam es auf die Doppel an, und hier entwickelte sich ein Krimi der besonderen Art. Ständig schweiften die Blicke der beteiligten Paarungen Klasen/Schmidt und Intert/Weinreich auf den Court der Mitspielerinnen, bis auf Seiten der Wahlstedterinnen endlich gejubelt werden durfte.

Spitzenspielerin Anna Klasen fehlt im Sommer

Intert/Weinreich setzten sich im Match-Tiebreak mit 11:9 durch, sodass die knappe Dreisatzniederlage von Klasen/Schmidt keine Rolle mehr spielte. Mit nun 4:8 Punkten ist der TC Rot-Weiss, der sein Programm abgeschlossen hat, als Tabellenvierter von der Abstiegskonkurrenz nicht mehr einzuholen.

Im Sommer geht die Mannschaft in der Nordliga am Start, dann jedoch ohne Anna Klasen, die für den TC Blau-Weiss Berlin in der 2. Bundesliga aufschlägt. Auch mit Klasen wird es für das Sechser-Team nicht einfach: Carolin Schmidt ist in Hamburg beruflich stark engagiert und trainiert nicht regelmäßig. Janine Weinreich wohnt und arbeitet in Lüneburg und muss ebenfalls erhebliche Einschränkungen machen.

Herren 50 des HSV halten die Klasse

Eine Punktlandung legten die Herren 50 des Hamburger SV in der Regionalliga hin. Mit einem 3:3 gegen den THC Neumünster hatte die Truppe um Kapitän Gottfried Förschner in der Vorwoche die Basis für den Klassenerhalt gelegt, der jetzt mit dem 4:2 gegen den vermeintlich schwächsten Gegner der Steffel, den Osnabrücker TC, unter Dach und Fach gebracht wurde.

Nach den Einzeln (3:1) war die Sache klar, sodass die Osnabrücker, die gewinnen mussten, einer Teilung der Doppelpunkte zustimmten und nicht mehr auf den Platz gingen. Erstaunlich, dass die Nummer eins des HSV, Thomas Lierhaus, in vier Einzel- und Doppelmatches sieglos blieb. „Zum Glück hat es trotzdem gereicht“, sagte Gottfried Förscher.

Im kommenden Winter wechseln die HSV-Routiniers, die zukünftig auf Jörg Wegner (aufgehört) und Jens Pütz (zum TSV Sasel) verzichten müssen, nun zu den Herren 55. In diesem Sommer spielen sie allerdings noch einmal in der Herren-50-Nordliga.