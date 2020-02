Norderstedt. Die Bilanz von Eintracht Norderstedt gegen den VfL Wolfsburg II ist und bleibt verheerend. Seit dem Aufstieg in die Regionalliga Nord im Jahr 2013 gab’s für den Fußballclub von der Ochsenzoller Straße in 14 Duellen 13 Niederlagen mit insgesamt 8:52 Toren. Rein statistisch betrachtet war das 2:4 (1:0) im jüngsten Duell beider Teams im Edmund-Plambeck-Stadion also keine allzu große Überraschung. Doch die freche und selbstbewusste Art und Weise, mit der die Mannschaft von Trainer Jens Martens (5./38 Punkte) dem favorisierten Tabellenführer (56 Zähler) entgegentrat, verdiente allerhöchsten Respekt.

Hamajak Bojadgian sieht Gelb-Rote Karte

Bis zur 75. Minute lag sogar eine Überraschung in der Luft. Die seit einer umstrittenen Gelb-Roten Karte für Innenverteidiger Hamajak Bojadgian (40.) in Unterzahl agierende Eintracht lag zu diesem Zeitpunkt dank eines immensen Laufpensums, einer ausgezeichneten kämpferischen Einstellung sowie gezielt gesetzten Offensiv-Nadelstichen mit 2:0 in Führung – und die ganz großen Optimisten unter den 470 Zuschauern begannen schon, von einer Neuauflage des 2:0-Erfolgs gegen die Niedersachsen vom

12. November 2017 zu träumen.

Fabian Grau vergibt das 3:3

Doch dann kippte die Partie. Dem Anschlusstor von Yannik Möker zum 2:1 ließen die Gäste, die erst jetzt ihre individuelle Klasse zur Geltung brachten, noch drei weitere Treffer durch Omar Marmoush (77./90.+2) und Anton Stach (86.) folgen – extrem bitter für die Norderstedter, die in der 88. Minute nach Vorarbeit von Johann von Knebel durch Fabian Grau eine hundertprozentige Möglichkeit zum 3:3 vergaben.

„Wir sind über das Endresultat sehr traurig, da die Jungs ein Riesenspiel abgeliefert haben“, sagte Trainer Jens Martens, um sogleich den positiven Aspekt der Partie hervorzuheben: „Gegenüber dem 0:4 im Hinspiel war das leistungsmäßig ein Riesenunterschied – und der Beweis dafür, dass wir als Team, aber auch individuell große Fortschritte gemacht haben.“

Platzverweis ist Knackpunkt des Spiels

Knackpunkt der Begegnung war für den Fußballlehrer der Platzverweis für Bojadgian. „Wir mussten 50 Minuten lang mit einem Mann weniger agieren. Da ist es nur normal, dass ein Gegner von der Qualität eines VfL Wolfsburg II am Ende die Oberhand gewinnt“, sagte Martens, der sich bei seiner Spielanalyse einen Seitenhieb auf den erst 23 Jahre alten Referee Alexander Roppelt (VfL Bad Schwartau) nicht verkneifen konnte: „Mir hat bei den Entscheidungen manchmal die Verhältnismäßigkeit gefehlt.“

Der Coach spielte mit seiner Kritik vor allem auf das Foul von Wolfsburgs Julian Justvan an Eintracht-Linksverteidiger Rico Bork an (36.). Bork musste mit einer Gehirnerschütterung ausgewechselt werden, Justvan kam ohne Verwarnung davon. Die Schuld für die Niederlage seiner Elf wollte der als fairer Sportsmann bekannte Martens dem Unparteiischen indes nicht in die Schuhe schieben. „Hamo hat sich unzweifelhaft auch ein wenig ungeschickt angestellt. Dass wir am Ende verloren haben, lag nicht am Schiedsrichter.“

Weltenbummler Juri Marxen feiert Comeback

Wesentlich früher als erwartet feierte Juri Marxen sein Comeback in der Norderstedter Regionalliga-Mannschaft. Der 25 Jahre alte Rechtsverteidiger war erst am vergangenen Mittwoch von einer dreimonatigen Reise durch Südafrika und Südostasien zurückgekehrt, absolvierte am Donnerstag und Freitag zwei Trainingseinheiten mit dem Teamkollegen – und kam in der 59. Minute für Mittelfeldmann Evans Nyarko, der sich leicht das Knie verdrehte, auf den Platz.

Publikumsliebling Marxen, der die gesamte Wintervorbereitung verpasst hatte, machte seine Sache gut. Nur das Endergebnis passte ihm nicht. „Ich hatte mir meine Rückkehr natürlich etwas anders vorgestellt“, sagte er.

Eintracht Norderstedt – VfL Wolfsburg II 2:4 (1:0). Tore: 1:0 Yannik Nuxoll (9.),

2:0 Nils Brüning (52.), 2:1 Yannik Möker (75.), 2:2 Omar Marmoush (77.), 2:3 Anton Stach (86.), 2:4 Omar Marmoush (90.+2). – Zuschauer: 470. – Eintracht Norderstedt: Huxsohl – Grau, Nuxoll, Bojadgian, Bork (39. Kummerfeld) – Koch – Amamoo (80. Behrmann), Nyarko (59. Marxen), von Knebel, Brüning – Kobert.