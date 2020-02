Norderstedt. Eintracht Norderstedts Trainer Jens Martens gilt als Coach der Marke „Alte Schule“. Doch in der Vorbereitung auf den Regionalligaauftakt 2020 am Sonntag gegen Spitzenreiter VfL Wolfsburg II (14 Uhr, Edmund-Plambeck-Stadion) überraschte Martens mit der Bewertung der Aktivitäten von dreien seiner Spieler in den sozialen Medien. „Klar bin ich auf Insta­gram unterwegs. Was Fabian Grau, Rico Bork und Nathaniel Amamoo da gemacht haben, finde ich klasse. Sie wissen halt, was wir alle gemeinsam drauf haben, und stecken sich hohe Ziele.“

Grau, Bork und Amamoo hatten am vergangenen Donnerstag ein Bild veröffentlicht, auf dem sie große Heiterkeit zeigten. Aufgenommen wurde es bei der Weihnachtsfeier der Eintracht im Dezember. Darunter steht: „When they say: „You can’t win this game!“ („Wenn sie sagen: „Du kannst dieses Spiel nicht gewinnen“).

Bork, Grau und vor allem Amamoo schütten sich auf dem Foto fast aus vor Lachen über diese Prognose ihrer Chancenlosigkeit. Der Bezug ist klar: Der VfL Wolfsburg II soll nur kommen. Wir sind bereit. Sich öffentlich gerade vor dieser Partie derart offensiv zu positionieren wie die drei Eintracht-Akteure, zeugt vom gewachsenen Selbstbewusstsein der Mannschaft. Denn es geht ja nicht nur gegen den Tabellenführer. Zu Gast ist der absolute Angstgegner. Aus 13 Vergleichen seit dem Regionalligaaufstieg im Sommer 2013 ging die Eintracht nur einmal als Sieger hervor (2:0 im Heimspiel am 12. November 2017 durch einen Doppelpack von Angreifer Jan Lüneburg.). Die restlichen zwölf Begegnungen waren Niederlagen, meist sogar deutlich. Das Torverhältnis aus allen 13 Partien ist bei sechs erzielten und 50 kassierten Treffern notiert. Erst im sechsten Aufeinandertreffen am 28. November 2016 erzielte die Eintracht überhaupt ihren ersten Treffer – bei einer peinlichen 1:8-Auswärtsklatsche.

Im Hinspiel war die Eintracht chancenlos

Das Hinspiel in dieser Saison am 24. August 2019 verloren die Garstedter mit 0:4. „Normalerweise ärgere ich mich nach Niederlagen sehr. Nach dieser Partie stieg ich in den Bus und musste einfach nur eingestehen, dass wir nicht den Hauch einer Chance hatten“, erinnert sich Eintracht-Coach Martens. Genau das soll aber am Sonntag anders werden. „Natürlich sind wir der krasse Außenseiter. Hinten rein stellen bringt aber nichts. Spielen wir taktisch geschickt und verwickeln die Wolfsburger in viele Zweikämpfe, dann können wir gut aussehen“, gibt Martens die Marschroute vor.

Diese nicht befolgen können Jordan Brown und Hischem Metidji (jeweils Muskelfaserriss im Oberschenkel) sowie Lennart Keßner (Probleme im Hüftbeuger). Hinter Dane Kummerfeld (leichte Adduktorenprobleme) steht noch ein Fragezeichen. Somit entsteht vor allem auf der rechten defensiven Außenbahn eine gewaltige Lücke. Gefüllt werden könnte diese sowohl von einem Nobody als auch von einem alten Bekannten. Der Nobody ist Theo Behrmann aus der U 19. „Ich habe ihn selbst bei der U 19 trainiert. Theo ist robust und zweikampfstark“, so Martens.

Beides und darüber hinaus noch ausgewiesen schnell ist Juri Marxen. Und wie es der Zufall will: Der 25 Jahre alte Vollbartträger mit dem markanten Laufstil ist, sicherlich zur Freude der Eintracht-Fans, eine Woche früher von seiner Reise durch Südafrika und Südostasien zurückgekehrt. Aber ist er schon eine Option für das Wolfsburg-Spiel? „Das müssen wir abwarten. Juri ist auf alle Fälle fit. Er hat ja die Berge in Thailand und Malaysia erklommen“, sagt Martens.

Die Vorbereitung ist überzeugend verlaufen

Mit den Eindrücken seiner Mannschaft aus der Vorbereitung ist der Coach jedenfalls zufrieden. „To raise the bar“ („Die Messlatte höher legen)“, habe das Motto der Vorbereitung gelautet, so Martens. Sein Team habe sich daran gehalten, hart gearbeitet. In den Testspielen, die durchaus einige anspruchsvolle Gegner parat hielten, blieb die Eintracht ungeschlagen. Der Niendorfer TSV (4:0), der SC Victoria (7:0), Holstein Kiel II (3:1), der USC Paloma (6:2) und der SV Eichede (2:0) wurden geschlagen, nur gegen Oberliga-Serienmeister TuS Dassendorf musste sich die Eintracht mit einem Remis (1:1) begnügen. Es ist also angerichtet für eine starke zweite Hälfte einer bislang rundum überzeugenden Eintracht-Saison. Der VfL Wolfsburg II soll das am Sonntag gleich zu spüren bekommen.