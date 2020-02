Kaltenkirchen. Die Stimmung im Team war anfangs etwas gedrückt und erinnerte an die Szenarien, wie sie sich in den vorangegangenen Jahren schon mehrmals abgespielt haben. Die Tennis-Damen des TC an der Schirnau gelten mittlerweile als die ewigen Zweiten im Punktspielbetrieb der Nordliga.

Zum wiederholten Male schafften es die Kaltenkirchenerinnen nämlich nicht, auf der Zielgeraden der jeweiligen Saison den Sprung in die Regionalliga Nord-Ost zu realisieren. Im alles entscheidenden Aufstiegsduell beim Großflottbeker THGC musste die Crew um Mannschaftsführerin Christin Potsch eine bittere 2:4-Niederlage hinnehmen.

„Wir werden trotzdem nicht die Köpfe hängenlassen und im Sommer einen neuen Anlauf zum Aufstieg unternehmen“, sagte Potsch, die in Berlin wohnt und arbeitet, aber trotzdem regelmäßigen Kontakt zu ihren Teamkameradinnen unterhält und häufig Anreisen zu den Matches auf sich nimmt.

Die Vorzeichen waren schon vor den ersten Ballwechseln gegen die bis dato punktgleichen Gastgeberinnen (beide 8:0 Zähler) ungünstig. Aufgrund einer noch nicht verheilten Fußverletzung konnte die zuverlässige und ungeschlagene Punktesammlerin Kim Juliane Auerswald nicht auf den Court gehen.

Nur ein Einzelsieg von Celine Brocks war zu wenig

Für die in Marne wohnende Auerswald rückte die junge Henstedt-Ulzburgerin Celine Brocks nach. Die 22-Jährige machte ihre Sache ausgezeichnet und sorgte für den einzigen Einzelpunkt (10:5-Sieg im Match-Tiebreak gegen Aline Buhr). Ihre Schwester Tizia (20), die im August an der Universität von Oklahoma City (USA) ihr BWL-Masters ablegen wird, unterlag dagegen ebenso glatt wie die neue Nummer eins Eliessa Vanlangendonck aus Belgien.

Beim Stand von 1:3 nach den Einzeln waren die anschließenden Doppel damit bedeutungslos, denn Schirnaus Damen hätten in jedem Fall gewinnen müssen, um noch an Großflottbek vorbeizuziehen zu können.

Unerfreulicher stellt sich aktuell die Situation für Schirnaus erstes Herrenteam dar. Das muss die Regionalliga Nord-Ost nach nur einjähriger Zugehörigkeit wieder verlassen. Ausschlaggebend war eine 0:6-Pleite im Auswärtsspiel gegen den Oldenburger TeV. Der Tabellenletzte erkämpfte bislang nur einen Zähler (1:9), und das war gleich am ersten Spieltag gegen den Hamburger Polo Club (3:3), der noch zwei Partien bestreitet, aber wahrscheinlich ebenfalls absteigt. Der TCS muss am kommenden Sonnabend noch gegen den Tabellenzweiten Suchsdorfer SV (6:2) antreten.

Die dritte überregionale Top-Truppe des TCS, die Herren 30, hat ihr Saisonziel dagegen erreicht: Der Klassenerhalt in der Regionalliga Nord-Ost ist perfekt. Das 1:5 auf dem Hartplatz des Uhlenhorster HC hat keine schwerwiegenden Folgen mehr, weil zur selben Zeit der mitgefährdete Tabellenvorletzte Ahrensburger THC beim SC Victoria Hamburg 2:4 unterlag und dadurch neben Victoria II absteigt. Kapitän Florian Lähn: „In dieser Hallensaison hat alles wunderbar gepasst.“ Platz fünf unter sieben Mannschaften ist der Lohn (4:6 Punkte). Eine Begegnung in Wilhelmshaven am Sonnabend steht noch aus.

Zittern bis zum letzten Spieltag heißt es für die Herren 40 des TC Alsterquelle. Die Konstellation im Tabellenkeller verspricht möglicherweise einen absoluten Krimi. Die Henstedt-Ulzburger sind in der Regionalliga Vorletzter (2:8 Punkte) und treffen am Sonnabend zum Saisonabschluss in eigener Halle auf den einen Punkt besser dastehenden Winterhude-Eppendorfer Turnverein (3:7). Bei einem Sieg wäre der Klassenerhalt auf den letzten Drücker doch noch gesichert.

Die TCA-Routiniers hatten Glück, dass ausgerechnet ihr letzter Gegner aus Eppendorf „Schützenhilfe“ leistete und mit dem 2:4 gegen Schlusslicht Osnabrück Punkte liegenließ. Die Crew vom Rhen patzte seinerseits 2:4 gegen den TV RW Ronnenberg (bei Hannover).