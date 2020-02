Norderstedt. Was für ein Jammer: Als seine Teamkollegen am vergangenen Sonntag das Freundschaftsmatch gegen die TuS Dassendorf bestritten, war Nick Brisevac zum Zuschauen verdammt. Der 27 Jahre alte Mittelfeldakteur von Regionalligist Eintracht Norderstedt nahm stattdessen in Zivil auf einem Schalensitz unter dem Tribünendach des Edmund-Plambeck-Stadions Platz.

Nur zu gern hätte Hamburgs bester Amateurfußballer des Jahres 2017 Winterjacke und Jeans gegen Sporttrikot und kurze Hose eingetauscht, aktiv ins Geschehen auf dem Rasen eingegriffen. Doch momentan ist Kicken für ihn tabu. Brisevac plagt sich schon seit Monaten mit einer hartnäckigen Schambeinentzündung herum. Er darf lediglich Lauftraining sowie physiotherapeutische Übungen, vorrangig zur Stärkung der Rumpf- und Beckenbodenmuskulatur, absolvieren – für ihn eine extrem unbefriedigende Situation.

Parallelen zur Saison 2018/2019

Der gebürtige Dürener, der zwischen dem 16. September 2008 und dem 20. Mai 2009 sieben U-16-Länderspiele für Deutschland bestritten hat, ist diesbezüglich ein gebranntes Kind. Auch in der Serie 2018/2019 musste Nick Brisevac mit ähnlichen Beschwerden über einen längeren Zeitraum passen, stand seinem Team deshalb im dramatischen Abstiegskampf nicht zur Verfügung. „Damals hatte ich hauptsächlich Probleme im Adduktorenbereich, aktuell eher mit der unteren Bauchmuskulatur“, sagt er.

Coach Jens Martens leidet mit seinem außer Gefecht gesetzten Leistungsträger: „Das ist wirklich sehr bitter für Brise. Er hat eine sehr gute Sommervorbereitung absolviert, war richtig gut in Schuss.“ Und als Regisseur auf dem Platz wichtig für die Mannschaft. Doch nicht nur das: Mit sechs Saisontreffern führt Brisevac, den Martens als „technisch versiert und schussstark“ charakterisiert, immer noch die teaminterne Torschützenliste an.

Fußballpause seit dem 27. Oktober

Sein vorerst letztes Pflichtspiel für Eintracht Norderstedt bestritt er am 27. Oktober bei der 0:1-Heimniederlage gegen die SV Drochtersen/Assel. „Damals“, erinnert sich Nick Brisevac, „habe ich allerdings schon jede Menge Schmerztabletten eingeworfen.“ Da dies auf Dauer alles andere als gesund ist, zogen die Vereinsverantwortlichen und der Spieler die Notbremse.

„Wichtig ist, dass er seine Beschweren völlig auskuriert“, sagt Jens Martens, „das Problem bei einer solchen Symptomatik besteht darin, dass man nie genau weiß, wann der richtige Zeitpunkt ist, um wieder mit dem Mannschaftstraining zu beginnen und die Belastung hochzufahren.“

Ein früherer Zweitliga-Handballspieler des SV Henstedt-Ulzburg kann ein Lied davon singen: Kreisläufer Jan Wrage musste trotz unzähliger Arztbesuchen und intensiver Bemühungen, seine Schambeinentzündung in den Griff zu bekommen, den Leistungssport an den Nagel hängen.

Muskelaufbau statt Mannschaftstraining

An dieses Schreckensszenario verschwendet Brisevac („Ich war in meiner Karriere ansonsten noch nie ernsthaft verletzt“) keinen einzigen Gedanken: „So schwarz sehe ich nicht.“ Dessen ungeachtet hat er in diesem Winter gelernt, geduldig zu sein. Wohl oder übel.

„Was soll ich denn machen? Mir bleibt ja nichts anderes übrig. Ich denke zurzeit von Woche zu Woche, trainiere jeden Tag individuell, arbeite fleißig mein Programm ab. Meinem Körper sieht man nicht an, dass ich gerade eine Fußball-Zwangspause einlege.“ Immerhin: Der Genesungsprozess macht offenbar Fortschritte. „Es wird langsam besser“, sagt Nick Brisevac, der im fünften Semester BWL und Wirtschaftspsychologie studiert.

Vertrag mit der Eintracht läuft Ende Juni aus

Wann er wieder für den Club von der Ochsenzoller Straße auflaufen kann, wann er der Regionalliga-Truppe wieder hundertprozentig zur Verfügung steht, lässt sich also nicht genau sagen. Und noch ein weiterer Punkt ist ungeklärt: Wie geht es für ihn weiter bei der Eintracht?

Der Kontrakt von Brisevac, der im Sommer 2018 von Altona 93 nach Norderstedt wechselte, läuft am 30. Juni aus. Bislang hat es keine ernsthaften Gespräche über eine Verlängerung gegeben – für Präsident Reenald Koch angesichts der diffizilen Sachlage ein völlig normaler Vorgang.

„Brise ist ein sehr guter Fußballer, das ist doch klar. Aber bevor wir ihm ein Angebot machen, werden wir seine gesundheitliche Entwicklung genau beobachten.“ Koch macht keinen Hehl daraus, dass er Nick Brisevac sehr gern halten würde: „Wenn er uns nachweist, dass er wieder richtig fit ist, können wir sofort über einen neuen Vertrag reden.“