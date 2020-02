Henstedt-Ulzburg. Zum vierten Mal hintereinander haben die Fußballfrauen des SV Henstedt-Ulzburg die Landesmeisterschaft im Futsal gewonnen. Auch in der Sporthalle des Alstergymnasiums in der Maurepassstraße bewies die Crew von Trainer Christian Jürss ihre herausragende Stellung im nördlichsten Bundesland. Mit dem Spitzenreiter der Regionalliga Nord setzte sich am Ende die durchschlagskräftigste und am besten besetzte Mannschaft durch. Jürss: „Ein würdiger Abschluss der Hallensaison.“

Bis zum alleinigen Rekord fehlt ein Turniersieg

Viermal in Folge hatte in den Jahren 2013 bis 2016 auch der Regionalliga-Staffelrivale KSV Holstein Kiel triumphiert, der auf einen Start in diesem Wettbewerb verzichtete. Mit einem weiteren Erfolg im kommenden Jahr wäre der SVHU folglich alleiniger Rekordhalter.

Ein Selbstgänger war der Triumph vor eigenem Publikum aber nicht. Den Henstedt-Ulzburgerinnen gelang mit dem 3:0 im Gruppenspiel gegen die FSG Oldendorf Itzehoe lediglich ein klarer Sieg. Ansonsten waren alle Partien in der Gruppe B umkämpft und gingen knapp aus. Dreimal endeten die Spiele über

13 Minuten sogar 0:0, darunter die Auftaktbegegnung des SVHU gegen TuRa Meldorf. Gegen den SSC Hagen Ahrensburg gab’s ein 1:0.

Für Platz eins gibt’s 1000 Euro Prämie

Im Halbfinale setzten sich die Gastgeberinnen mit 1:0 gegen den Kieler MTV durch, ehe es im Endspiel um die Siegprämie von 1000 Euro zum Showdown gegen Oberliga-Club SV Frisia 03 Risum-Lindholm kam. Die Entscheidung fiel bereits in der 2. Minute, als Martina Taritas das einzige Tor der Begegnung glückte. Im kleinen Finale um Platz drei hagelte es dagegen Treffer: Der Kieler MTV besiegte TuRa Meldorf nach einem offenen Schlagabtausch mit 4:3.

Die SVHU-Spielerinnen freuten sich bei der Siegerehrung riesig, das Turnier hatte allen Beteiligten des zwölfköpfigen Kaders ja auch Spaß gemacht. Beim Futsal, der sogenannten Softvariante des Hallenfußballs, sind vor allem technische Fertigkeiten gefragt – und über die verfügt die Mannschaft zur Genüge.

Kein Gegentor in Qualifikation und Endrunde

Bemerkenswert: Inklusive des Qualifikationsturniers in Trittau haben die Hen­stedt-Ulzburgerinnen kein Tor aus dem Spiel heraus kassiert. Nur im Halbfinal-Siebenmeterschießen gegen den

TSV Siems (4:3) in Trittau wurde Torhüterin Berith Voigt bezwungen. Insgesamt nahmen die Regionalliga-Spielerinnen an sechs Hallen-Events teil: viermal bei „normalen“ Hallenkicks, zweimal beim Futsal. Jetzt konzentriert man sich auf die Regionalliga-Rückrunde.

Caja Sonnemann und die C-Juniorinnen des FFC Nordlichter Norderstedt mischten gut mit, schieden aber als Gruppendritter aus.

Foto: Thomas Maibom

Knapp gescheitert sind die B-Juniorinnen des SVHU. Sie erreichten zwar das Finale, unterlagen dort aber der Nachwuchstruppe von Holstein Kiel deutlich mit 0:6. Ein kleiner Trost: Trotz der Niederlage ist das Team für die Norddeutschen Meisterschaften qualifiziert. In der Gruppe gewann das Team alle Matches, in der Vorschlussrunde reichte es zu einem knappen 1:0 gegen die MSG Steinhorst-Krummesse.

TuS Rotenhof siegt bei den Herren

Die C-Juniorinnen des FFC Nordlichter schieden früh aus. In den Gruppenspielen gab es ein 1:1 gegen den TuS Nortorf, dann folgten ein 0:1 gegen die SG Holstein Süd sowie ein 1:1 gegen TSV Oldendorf. Bei den Titelkämpfen der Herren entschied ebenfalls ein einziges Tor über den Titel: Der TuS Rotenhof (Rendsburg) siegte gegen die Crew der Post- und Telekom SV Kiel.

150 Aktive im Schulzentrum Maurepasstraße

Die Verantwortlichen des Schleswig-Holsteinischen Fußball-Verband äußerten sich sehr positiv darüber, dass mit der Sporthalle an der Maurepassstraße eine geeignete Spielstätte und mit dem SVHU ein kompetenter Ausrichter der Meisterschaften gefunden werden konnte. Immerhin tummelten sich an zwei Tagen mehr als 150 Aktive in der Halle, die auch an diesem Wochenende wieder bevölkert sein wird, wenn die Landesmeister der A-, B und C-Junioren gesucht werden.

Rachel Hummel (Kiel), Koordinatorin für den Mädchen- und Frauenfußball im SHFV: „Im weiblichen Bereich ist das Niveau besser geworden. So wird es hoffentlich auch bei den Jungen sein.“