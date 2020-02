Norderstedt. Handballer Tim Gottschalk staunte nicht schlecht, als er sich die Hamburg-Liga-Partie des

HT Norderstedt gegen den FC St. Pauli II anschaute. Der 24-Jährige hatte sich nach Beendigung seines BWL-Studiums eine Auszeit in Südamerika gegönnt und ist nun nach vier Monaten nach Norderstedt zurückgekehrt, um im Bereich Anlagenbau seinen Meister zu machen.

Gottschalk, der vor dem Auslandsaufenthalt beim HTN Stammspieler im rechten Rückraum war, freute sich aber nicht nur über den deutlichen 36:26 (19:15)-Erfolg der Gastgeber, die sich dadurch wieder an die Tabellenspitze schoben. Auch die hervorragende Stimmung auf der voll besetzten Tribüne im Schulzentrum Süd begeisterte ihn.

Luxusproblem im rechten Rückraum

„Ich freue mich, dass ich wieder hier bin und habe zu 100 Prozent Lust auf Handball“, sagte der Linkshänder, der in dieser Woche wieder ins Training einsteigt. Dass er sich sofort voll reinhängen muss, weiß er ganz genau – denn während seiner Abwesenheit hat sich einiges verändert. Ex-Drittliga-Spieler Marc Blockus, der im Oktober zum HTN kam, lief gegen die Kiezhandballer in der Startformation auf und bewies, dass er viel mehr als nur ein Lückenfüller für Gottschalk ist: Mit sieben Treffern erzielte der Rückraumschütze die zweitmeisten Tore. Er tauschte seinen Platz später regelmäßig mit dem zweiten Linkshänder im Team, Emil Aksanov. Dieser war viermal erfolgreich.

Trainer Florian Deppe hat also die Qual der Wahl, und zwar nicht nur auf dieser Position. Auch auf halblinks wurde ein neuer Spieler eingesetzt. Zwei-Meter-Mann Niklas Kadenbach (24), der ein halbes Jahr lang pausiert hat und über Zweitligaerfahrung verfügt, wird das HTN zunächst bis zum Saisonende unterstützen.

Erfolgreiche Revanche für Hinspielniederlage

Während die Norderstedter im September 2019 beim Saisonauftakt gegen den FC St. Pauli II in der zweiten Halbzeit einbrachen und das Match mit 23:27 verloren, lief das Rückspiel wesentlich besser. Wieder einmal überzeugte die Abwehr durch konsequentes Eingreifen. Christopher Pöhls war dabei besonders engagiert; er wurde zehn Minuten vor Schluss sogar vom Feld gestellt.

Viele Tore für das HTN fielen nach Tempogegenstößen, wenn auch nicht immer im ersten Anlauf. „Wir haben viele Abpraller bekommen, das war wichtig“, sagte Coach Deppe. Die meisten davon verwandelte Ole Werner, der insgesamt sechsmal erfolgreich war.

Der Kreisläufer, der schon seit mehr als zehn Jahren in Norderstedt Handball spielt, erklärte, was seine Truppe in dieser Saison auszeichnet: „Unser Coach hat es geschafft, die Mannschaft breiter zu machen. Das ist keine One-Man-Show mehr wie früher. Mittlerweile übernimmt jeder Akteur Verantwortung und verlässt sich nicht darauf, dass das schon ein anderer machen wird. Und das ist auch gut so.“

Nächster Punktspielgegner: die SG HTS/BW 96

Bevor der neue Spitzenreiter am kommenden Sonntag erneut in eigener Halle das nächste Punktspiel gegen die SG HTS/BW 96 bestreitet, steht am Donnerstag das Viertelfinalmatch im Hamburger Pokal an. Zu Gast ist dann das Schlusslicht der Oberliga Schleswig-Holstein/Hamburg, der TV Fischbek. Florian Deppe freut sich sehr auf das Duell mit dem höherklassigen Kontrahenten. „Wir haben richtig Lust, gegen eine Oberliga-Mannschaft anzutreten.“ Der HTN-Trainer hofft, dass am Donnerstag (Anwurf: 20.30 Uhr) viele Fans in die kleine Halle des Schulzentrums Süd kommen und für gute Stimmung sorgen.

Tore des HT Norderstedt: Felix Henka (8/davon 3 Siebenmeter), Marc Blockus (7), Ole Werner (6), Lucas Marx, Robert Schulze (je 4), Emil Aksanov (3), Felix Minners (2), Frederik Gadeberg, Tom Dippert (je 1).