Norderstedt. Der 25. Mai 2019 ist zweifellos einer der schwärzesten Tage in der Historie des FC Eintracht Norderstedt. Damals verspielten die Regionalliga-Fußballer von der Ochsenzoller Straße, die wenige Tage zuvor knapp dem Abstieg aus der vierthöchsten nationalen Klasse entronnen waren, im Stadion Hoheluft des SC Victoria den dritten Hamburger Pokalsieg in der Vereinsgeschichte nach 2016 und 2017. Gegner vor 2936 Zuschauern: Der klassentiefere Oberliga-Abonnementsmeister TuS Dassendorf, der sich durch einen Last-Minute-Treffer von Kristof Kurczynski überraschend mit 2:1 (0:1) durchsetzte und so für die lukrative erste Runde im DFB-Pokal qualifizierte.

Das Finale ist unvergessen – mittlerweile aber längst verarbeitet. Demzufolge hegten die Norderstedter auch keine Rachegelüste, als beide Teams anlässlich der Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte im Edmund-Plambeck-Stadion erneut aufeinandertrafen. Einen Erfolg der Eintracht gab es allerdings auch diesmal nicht: Nach schwungvollen 90 Minuten trennten sich die Kontrahenten mit einem leistungsgerechten 1:1 (0:1)-Unentschieden.

Beide Trainer sind mit ihren Teams zufrieden

„Es war ein guter Test. Genau das Spiel, das wir haben wollten“, sagte Eintracht-Coach Jens Martens, „ich bin mit der Arbeitsleistung meiner Jungs zufrieden.“ Sein Kollege Jean-Pierre Richter zog ein ähnliches Fazit. „Meine Eindrücke sind positiv. Wir waren der Eintracht athletisch und spielerisch ebenbürtig, haben in der zweiten Halbzeit allerdings nicht mehr zielstrebig genug agiert.“

Den besseren Start ins Match erwischten die Norderstedter. Schon nach knapp 60 Sekunden tauchte Stürmer Jan Lüneburg im Anschluss an einen Steilpass frei vor dem Tor der Gäste auf, scheiterte aber am glänzend reagierenden TuS-Keeper Christian Gruhne.

Dassendorf geht per Freistoß in Führung

Die Dassendorfer reagierten keinesfalls geschockt; sie schüttelten sich stattdessen kurz – und schlugen zurück. Sven Möller zirkelte in der 11. Minute einen Freistoß aus 18 Metern in den Eintracht-Kasten. Martens: „Der Ball war gut geschossen, wir hätten diese Situation aber gar nicht erst heraufbeschwören dürfen.“

Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit entwickelte sich ein munterer Schlagabtausch, in dem die Protagonisten allerdings den letzten Zug zum gegnerischen Tor vermissen ließen. So hatten die Hausherren nur noch eine weitere hochkarätige Möglichkeit, als eine verunglückte Flanke von Nils Brüning die Querlatte des gegnerischen Gehäuses touchierte.

Nach dem Seitenwechsel und mit Jordan Brown, Michael Kober und Corey Williams für Dane Kummerfeld, Jan Lüneburg sowie Hischem Metidji auf dem Feld übernahm Eintracht Norderstedt zunehmend das Kommando.

Johann von Knebel markiert den Ausgleichstreffer

Belohnt wurden die Offensivbemühungen allerdings erst in der 83. Minute, als Johann von Knebel nach schöner Ablage von Corey Williams flach in die linke Ecke zum 1:1 traf. Glück für die Eintracht: Dassendorfs Marcel von Walsleben-Schied rutschte kurz vor dem Abpfiff nach einer Kombination über Pascal Nägele und Jasper Garbers knapp am Ball vorbei und verpasste so das 1:2 – allerdings hätte das Spiel auch keinen Sieger verdient gehabt...

Eintracht Norderstedt – TuS Dassendorf 1:1 (0:1). Tore: 0:1 Sven Möller (11.), 1:1 Johann von Knebel (83.). – Eintracht Norderstedt: Huxsohl – Kummerfeld (46. Brown), Nuxoll, Grau, Bork – Koch – Brüning, Metidji (46. C. Williams), von Knebel, Amamoo, Lüneburg (46. Kobert).