Norderstedt. Das Jahr 2019 war der absolute Tiefpunkt in der Geschichte des FFC Nordlichter Norderstedt. Abstieg aus der Fußball-Verbandsliga West, gescheiterter Wechsel in den Hamburger Verband, massiver Spielerschwund, Abmeldung der zweiten Mannschaft, Fehlstart in der Kreisliga, Rückzug von Trainer Hendrik Lampen und schließlich auch die Abmeldung des Ligateams vom laufenden Spielbetrieb. „Für mich persönlich ist das ganz schön traurig und bitter“, hatte Lampen im September gesagt – doch er bezeichnete den drastischen Schritt als „alternativlos“.

Nordlichter-Mitglieder haben für das Projekt gestimmt

Ein paar Monate später ist bei dem Norderstedter Fußballverein, der erst 1988 gegründet wurde, wieder Land in Sicht. Die Nordlichter streben einen Zusammenschluss mit der Fußballsparte des Norderstedter SV an und wollen künftig unter der Fahne des Nachbarclubs auflaufen. Bei der Mitgliedersammlung des FFC im Januar wurde mehrheitlich für eine Verschmelzung gestimmt. Die Zielsetzung ist, dass die neue gemeinsame Fußballsparte zur Saison 2020/2021 unter dem Namen „Nordlichter im NSV“ am Spielbetrieb des Hamburger Fußball-Verbandes (HFV) teilnimmt.

Hendrik Lampen, der als Vorstandsmitglied und Juniorentrainer weiterhin für die Nordlichter aktiv und einer der Initiatoren der geplanten Fusion ist, sieht enorme Vorteile für beide Clubs – auch wenn der FFC seinen Status als eigenständiger Verein aufgibt und in die Rechtsprechung des NSV übergeht.

FFC bringt 17 Juniorenmannschaften mit

Während der Norderstedter SV, der aktuell nur mit einer Herrenmannschaft und wenigen Jugendteams am Spielbetrieb teilnimmt, vor allem vom breit aufgestellten Juniorenbereich der Nordlichter (17 Mannschaften) profitiert, könnte der FFC im zweiten Anlauf endlich im HFV kicken. „In der Hansestadt gibt es eine wesentlich bessere Anbindung zu den Spielstätten. Viele Aktive haben uns im vergangenen Jahr verlassen, weil sie in Hamburg wohnen“, sagt Lampen.

Zudem sei es für den Schiedsrichter-Nachwuchs im Hamburger Fußball-Verband leichter, an Lehrabenden teilzunehmen, da diese in den Vereinen stattfinden. In Schleswig-Holstein sind die weiten Wege zu den Schulungsorten oft abschreckend für angehende Referees. Die Folge: Wegen eines Schiedsrichter-Fehlbestands wurden den Nordlichtern in der Verbandsliga-Saison 2018/2019 mehrere Punkte abgezogen.

Die Liste der Vorteile ist lang

Die Liste der Vorteile, die für eine Kooperation sprechen, lässt sich noch weiter fortsetzen. So hätte man gemeinsam ein nahezu uneingeschränktes Nutzungsrecht des Sportplatzes Langenharmer Weg und des Moorbekstadions und würde seine Stellung im Norden der Stadt mit über 500 Mitgliedern in der Fußballabteilung erheblich stärken.

Steffen Liepold, Geschäftsführer des Norderstedter SV, hebt den Synergieeffekt der angestrebten Zusammenarbeit hervor. „Die Nordlichter bringen eine Menge Know-how im Fußballbereich mit, und der NSV wächst weiter.“ Erst kürzlich habe man „einen Meilenstein“ gesetzt und die Marke von 3000 Mitgliedern im Gesamtverein geknackt.

Es laufen auch noch Gespräche mit dem SVF

Darüber hinaus befindet sich der Norderstedter SV in Gesprächen mit dem

SV Friedrichsgabe bezüglich einer Kooperation der Fußballsparten. Die allerdings sei zum jetzigen Zeitpunkt noch Zukunftsmusik.

„Der SVF will erst mal aus der Distanz beobachten, wie es mit den Nordlichtern läuft, ist aber grundsätzlich nicht abgeneigt“, so Liepold. Wichtig ist dem Geschäftsführer, dass die Nordlichter durch den Zusammenschluss ihre eigene Identität nicht verlieren. So soll die gesamte Fußballabteilung künftig in Lila-Weiß, den Vereinsfarben des FFC auflaufen, der bisherige Nordlichter-Vorstand im Führungsgremium des NSV ein Mitspracherecht erhalten.

HandballTeam Norderstedt dient als Vorbild

Hendrik Lampen wiederum nennt Vorteile administrativer Art. Die Mitgliederverwaltung sei durch die hauptamtliche Geschäftsstelle des Norderstedter SV komfortabler zu bewerkstelligen. Positive Erfahrungen mit der Fusion zweier Abteilungen hat der NSV bereits im Handballbereich gemacht. Dass 2013 aus der HG Norderstedt und dem NSV das HT Norderstedt entstand, sei für den Sport in der Region der richtige Schritt gewesen. „Heute haben wir mehr als 700 Mitglieder und eine der stärksten Abteilungen im Umland“, so Liepold.

Um auch im Fußball das Fundament für eine erfolgreichere Zukunft zu setzen, müssen aber noch jursitische Hürden gemeistert werden. Eine Dreiviertelmehrheit der FFC-Mitglieder muss einer Vereinsauflösung der Nordlichter zustimmen, erst dann kann der Verschmelzungsvertrag unterzeichnet werden. „Wir werden rechtlich von einer Kanzlei beraten und sind gut davor. Die Entwürfe wurden bereits formuliert“, sagt Steffen Liepold.